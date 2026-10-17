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México

¿Cumples 18 años antes del 6 de junio de 2027? Tienes hasta el 25 de enero para tramitar tu credencial del INE

INE llama a jóvenes de 17 años a tramitar su credencial para votar de manera anticipada antes de que venza el plazo.
sáb 17 octubre 2026 06:34 PM
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En la imagen se observa un stand del INE que figura una credencial de elector gigante con un recuadro donde las personas colocan la cara para tomarse fotos.
Las y los jóvenes que cumplirán 18 años a más tardar el 6 de junio de 2027 pueden tramitar anticipadamente su credencial para votar. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a las y los jóvenes que cumplirán 18 años antes del 6 de junio de 2027 a tramitar de forma anticipada su credencial para votar, con fecha límite el próximo 25 de enero.

Quienes aún son menores pero alcanzarán la mayoría de edad antes de las elecciones de 2027, podrán acudir a uno de los 841 Módulos de Atención Ciudadana para solicitar su inscripción al padrón electoral.

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El llamado se hizo a 100 días de que venza el plazo, en el marco de la Campaña Anual Intensa.

Se trata de un trámite anticipado que el INE pone a disposición de la juventud para garantizar su inscripción oportuna en el padrón y que puedan participar en las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de junio de 2027 .

Requisitos para tramitar por primera vez la INE

Para solicitar la credencial para votar por primera vez es necesario presentar cuatro documento en original:

- Acta de Nacimiento original

- Identificación con fotografía

- Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses

- CURP (en algunas juntas locales distritales)

Renovación del INE por pérdida de vigencia

En el marco de la Campaña Anual Intensa 2026, el Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, también convoca a 5.4 millones de ciudadanos a renovar sus credenciales para votar que pierden vigencia este 2026.

El plazo está abierto desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 15 de marzo de 2027 y tiene como objetivo motivar a la ciudadanía a participar en los trámites de actualización del padrón electoral, con miras a garantizar su votación en 2027.

Este trámite contempla la renovación por pérdida de vigencia y la reposición para quienes hayan perdido su credencial o les haya sido robada.

El INE realizará acciones específicas para divulgar esta campaña entre comunidades indígenas y afromexicanas. Además, la iniciativa se promocionará a través de anuncios en redes sociales, sitios web, televisión abierta y radio.

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¿Qué cargos se elegirán en México el 6 de junio de 2027?

El domingo 6 de junio de 2027 se celebrarán elecciones federales y locales en México.

A nivel federal, la ciudadanía elegirá a las 500 personas que integrarán la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional.

Mientras que en el ámbito estatal se renovarán 17 gubernaturas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

También, se elegirán 1,098 diputaciones locales en 31 entidades federativas, 18,057 puestos en ayuntamientos; así como 437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías en 30 estados, incluyendo la renovación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

En conjunto, el INE contempla la elección de más de 20,000 cargos de elección popular y para ello planea instalar cerca de 176,000 casillas a lo largo y ancho de todo el país.

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Elecciones México 2027 INE jóvenes

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