¿Cumples 18 años antes del 6 de junio de 2027? Tienes hasta el 25 de enero para tramitar tu credencial del INE

El llamado se hizo a 100 días de que venza el plazo, en el marco de la Campaña Anual Intensa.

Se trata de un trámite anticipado que el INE pone a disposición de la juventud para garantizar su inscripción oportuna en el padrón y que puedan participar en las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de junio de 2027 .

Requisitos para tramitar por primera vez la INE

Para solicitar la credencial para votar por primera vez es necesario presentar cuatro documento en original:

- Acta de Nacimiento original

- Identificación con fotografía

- Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses

- CURP (en algunas juntas locales distritales)

Renovación del INE por pérdida de vigencia

En el marco de la Campaña Anual Intensa 2026, el Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, también convoca a 5.4 millones de ciudadanos a renovar sus credenciales para votar que pierden vigencia este 2026.

El plazo está abierto desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 15 de marzo de 2027 y tiene como objetivo motivar a la ciudadanía a participar en los trámites de actualización del padrón electoral, con miras a garantizar su votación en 2027.

Este trámite contempla la renovación por pérdida de vigencia y la reposición para quienes hayan perdido su credencial o les haya sido robada.

El INE realizará acciones específicas para divulgar esta campaña entre comunidades indígenas y afromexicanas. Además, la iniciativa se promocionará a través de anuncios en redes sociales, sitios web, televisión abierta y radio.