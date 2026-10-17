¿Cumples 18 años antes del 6 de junio de 2027? Tienes hasta el 25 de enero para tramitar tu credencial del INE

¿Qué cargos se elegirán en México el 6 de junio de 2027?
El domingo 6 de junio de 2027 se celebrarán elecciones federales y locales en México.
A nivel federal, la ciudadanía elegirá a las 500 personas que integrarán la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional.
Mientras que en el ámbito estatal se renovarán 17 gubernaturas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
También, se elegirán 1,098 diputaciones locales en 31 entidades federativas, 18,057 puestos en ayuntamientos; así como 437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías en 30 estados, incluyendo la renovación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
En conjunto, el INE contempla la elección de más de 20,000 cargos de elección popular y para ello planea instalar cerca de 176,000 casillas a lo largo y ancho de todo el país.