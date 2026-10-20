La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) deba intervenir en la controversia por los llamados de la senadora Lilly Téllez a una intervención armada de Estados Unidos en México y la petición del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al gobierno estadounidense para que aplique medidas en contra de consejeros del INE. Sheinbaum consideró que ambos casos deben discutirse en el ámbito político y no en el judicial.
“No creo que ese caso deba llevarse a la Fiscalía General de la República. Sencillamente, hay que abrir el debate, pero no en la Fiscalía General de la República, sino en el debate político”, afirmó durante su conferencia matutina de este martes.