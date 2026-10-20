La mandataria respondió así al ser cuestionada sobre si los posicionamientos de ambos políticos pueden constituir traición a la patria, así como la FGR investiga al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por presuntas violaciones a la Ley de Seguridad Nacional relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en un operativo en territorio mexicano.

De esta manera, la presidenta descartó que deban iniciarse investigaciones en contra de 'Alito' Moreno, dirigente nacional del PRI, tras solicitar al Departamento de Estado de Estados Unidos aplicar medidas en contra de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) a los que acusa de coartar su libertad de expresión.

A la par, la presidenta también descartó se deba investigar a Lilly Téllez, quien en varias ocasiones ya pidió una intervención armada estadounidense en México.

Sheinbaum sostuvo que, aunque considera cuestionables estas posturas, no corresponde trasladarlas automáticamente al ámbito penal.

“Así como digo que la justicia no debe politizarse, tampoco la política debe judicializarse”, señaló.

La presidenta consideró que los ciudadanos deben evaluar las declaraciones y decisiones de sus representantes políticos, especialmente cuando recurren a gobiernos extranjeros para intervenir en asuntos nacionales.