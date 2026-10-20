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Sheinbaum responde si la FGR debe investigar a Lilly Téllez y ‘Alito’ Moreno por traición a la patria

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que los llamados de Lilly Téllez y Alejandro Moreno a autoridades estadounidenses deben discutirse en el ámbito político y no trasladarse a la FGR.
mar 20 octubre 2026 10:42 AM
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Composición fotográfica de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, hablando ante un micrófono y señalando con el dedo, junto a la senadora Lilly Téllez, quien usa lentes oscuros y levanta dos dedos.
La senadora Lilly Téllez y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, han recurrido a autoridades de Estados Unidos en sus posicionamientos políticos, una postura que Claudia Sheinbaum consideró que debe debatirse en el ámbito político y no judicializarse. (Imagen IA/ Fotos: Cuatoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) deba intervenir en la controversia por los llamados de la senadora Lilly Téllez a una intervención armada de Estados Unidos en México y la petición del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al gobierno estadounidense para que aplique medidas en contra de consejeros del INE. Sheinbaum consideró que ambos casos deben discutirse en el ámbito político y no en el judicial.

“No creo que ese caso deba llevarse a la Fiscalía General de la República. Sencillamente, hay que abrir el debate, pero no en la Fiscalía General de la República, sino en el debate político”, afirmó durante su conferencia matutina de este martes.

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La mandataria respondió así al ser cuestionada sobre si los posicionamientos de ambos políticos pueden constituir traición a la patria, así como la FGR investiga al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por presuntas violaciones a la Ley de Seguridad Nacional relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en un operativo en territorio mexicano.

De esta manera, la presidenta descartó que deban iniciarse investigaciones en contra de 'Alito' Moreno, dirigente nacional del PRI, tras solicitar al Departamento de Estado de Estados Unidos aplicar medidas en contra de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) a los que acusa de coartar su libertad de expresión.

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A la par, la presidenta también descartó se deba investigar a Lilly Téllez, quien en varias ocasiones ya pidió una intervención armada estadounidense en México.

Sheinbaum sostuvo que, aunque considera cuestionables estas posturas, no corresponde trasladarlas automáticamente al ámbito penal.

“Así como digo que la justicia no debe politizarse, tampoco la política debe judicializarse”, señaló.

La presidenta consideró que los ciudadanos deben evaluar las declaraciones y decisiones de sus representantes políticos, especialmente cuando recurren a gobiernos extranjeros para intervenir en asuntos nacionales.

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“Es suficiente el juicio del pueblo de una persona dedicada a la política que llama a un gobierno extranjero a intervenir en México”, dijo.

Añadió que los dirigentes partidistas que buscan respaldo ciudadano deben convencer a los electores mediante sus propuestas y proyectos de nación, en lugar de acudir a autoridades extranjeras.

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“¿Qué tiene que hacer un dirigente político si quiere ganar votos? Pues convencer al pueblo de su proyecto de nación, de su proyecto de Estado”, expresó.

La mandataria también sostuvo que no considera que la mayoría de los mexicanos esté de acuerdo con que las decisiones del país se tomen en el extranjero y llamó a que esas posturas sean discutidas públicamente.

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Claudia Sheinbaum Alejandro "Alito" Moreno conferencia mañanera

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