Se acumulan 19 renuncias en el INE tras caso Taddei

También está Pablo Chirinos Benitez, quien era el director de Vinculación con OPLEs. Él fue representante de Morena en el Instituto Electoral de Veracruz, donde defendió a la entonces candidata y ahora gobernadora, Rocío Nahle.

A ello se agrega que se desempeñó como fiscal especializado en materia de delitos electorales en Sonora, pero fue separado del cargo en 2020 por señalamientos de tener vínculos con Morena.

Al listado se agrega Sergio Uzeta, quien era el coordinador nacional de comunicación social. El nombre de esta persona apareció en un audio en el que Alfredo Hernández, empresario dedicado al suministro de materiales electorales, se refiere a él y otros funcionarios del INE, como “mi gente”.

Y la cuarta persona fue Jorge Moreno Toscano, extitular de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral.



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Estas renuncias se suman a 15 personas que ya habían dejado cargos, entre ellos están Carlos Daniel Luna Rosas, exjefe de la Oficina de Presidencia; Iliana Araceli Hernández, excoordinadora de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Achar, extitular de Servicios de Informática, entre otros.

Guadalupe Taddei realizó estos nombramiento sin necesidad de que tuvieran que ser aprobados por el Consejero General del INE. Esto porque los legisladores de Morena le otorgaron esta facultad al reformar el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).