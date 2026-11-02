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México

Se acumulan 19 renuncias en el INE tras caso Taddei

Las renuncias comenzaron el domingo 25 de octubre luego de que Guadalupe Taddei anunció su salida como presidenta del INE.
lun 02 noviembre 2026 04:31 PM
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Guadalupe Taddei se toca las cejas y se acumulan documentos de renuncias en el INE
La cascada de renuncias en el INE no se ha frenado desde el 25 de octubre pasado. (Foto: archivo Expansión/ documentos de renuncia IA)

Después de la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntos actos de corrupción, se acumulan las renuncias de 19 funcionarios cercanos a la exconsejera dejaron sus cargos.

Hasta la semana pasada se tenía el reporte de 15 renuncias, pero este fin de semana se sumaron cuatro funcionarios más a la lista. Entre ellos se encuentra Juan Manuel Vázquez, quien en el INE primero fue director ejecutivo de Asuntos Jurídicos el INE y después quedó como jefe de oficina de la Secretaría Ejecutiva.

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También está Pablo Chirinos Benitez, quien era el director de Vinculación con OPLEs. Él fue representante de Morena en el Instituto Electoral de Veracruz, donde defendió a la entonces candidata y ahora gobernadora, Rocío Nahle.

A ello se agrega que se desempeñó como fiscal especializado en materia de delitos electorales en Sonora, pero fue separado del cargo en 2020 por señalamientos de tener vínculos con Morena.

Al listado se agrega Sergio Uzeta, quien era el coordinador nacional de comunicación social. El nombre de esta persona apareció en un audio en el que Alfredo Hernández, empresario dedicado al suministro de materiales electorales, se refiere a él y otros funcionarios del INE, como “mi gente”.

Y la cuarta persona fue Jorge Moreno Toscano, extitular de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral.


Más del tema: El relevo de Guadalupe Taddei se definirá en San Lázaro; Morena puede imponerse, pero dicen que buscarán consenso


Estas renuncias se suman a 15 personas que ya habían dejado cargos, entre ellos están Carlos Daniel Luna Rosas, exjefe de la Oficina de Presidencia; Iliana Araceli Hernández, excoordinadora de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Achar, extitular de Servicios de Informática, entre otros.

Guadalupe Taddei realizó estos nombramiento sin necesidad de que tuvieran que ser aprobados por el Consejero General del INE. Esto porque los legisladores de Morena le otorgaron esta facultad al reformar el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

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Las dimisiones comenzaron el domingo 25 de octubre luego de que Guadalupe Taddei informó que presentaría su renuncia como presidenta del INE, debido a que la señalaban de actos de corrupción dentro del organismo electoral administrativo.

Este lunes 19 de noviembre, Taddei presentó su renuncia en medio de la polémica por presuntas irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y cuestionamientos sobre los vínculos entre integrantes de su equipo y empresas proveedoras del organismo electoral.

Por ello, la Cámara de Diputados inició el proceso para elegir a quien suplirá de manera definitiva a Guadalupe Taddei en la presidencia del INE, por lo que se prevé que esto suceda en diciembre.

Tras esto, el Consejo General del INE eligieron a Blanca Yassahara Cruz García como la consejera presidenta provisional del INE, quien estará en el cargo mientras la Cámara de Diputados escoge al titular definitivo.

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Morena Guadalupe Taddei Zavala INE

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