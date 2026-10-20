Trabajadores del IMSS llevan reclamos por salarios y medicamentos a Palacio Nacional

En un primer momento, denunciaron, no se les permitió entregar el pliego petitorio en Atención Ciudadana de Presidencia. Pero, tras la denuncia pública del personal, un funcionario de esa área salió a recoger el documento.

“No les están recibiendo el pliego petitorio. Una vez más, el sector salud a nivel IMSS está siendo sofocado por el gobierno”, acusó Daniel Rodríguez, uno de los 37 representantes elegidos por los trabajadores.

“Es un caso omiso por parte del gobierno federal. No queda de nuestra parte, por eso que mencionan que nosotros estamos cerrados. Nosotros estamos acudiendo hasta las instalaciones y se nos están cerrando las puertas”, agregó.

Tras recibir el pliego de demandas, una trabajadora del IMSS leyó la respuesta que les dieron en Atención Ciudadana.

“La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos pide atender tu solicitud, la cual ha sido leída con detenimiento. Nosotros nos encargaremos de darle seguimiento”, leyó.

Trabajadores del IMSS acudieron a Palacio Nacional para entregar un pliego petitorio con demandas de aumento salarial de 10%, mayor presupuesto para el sector salud e insumos médicos suficientes. Los inconformes denunciaron que inicialmente no se les permitió entregar el documento, aunque posteriormente un funcionario de Atención Ciudadana de Presidencia salió a recibirlo. ¿Qué te parece? #VideoRRSS #ExpansiónPolítica — Expansión (@ExpansionMx) October 20, 2026



Las protestas de los trabajadores del IMSS son en rechazo de un incremento salarial global de 6.8%, aprobado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en septiembre pasado.

El personal se inconformó con ese aumento porque solo 2.9% correspondía al sueldo tabular, lo que consideran por debajo de la inflación. El 3.9% restante se destinaba al Concepto 11, un apoyo para renta de casa habitación.

Las manifestaciones llevaron al SNTSS a realizar una consulta pública para que la base trabajadora decidiera si aceptaba o rechazaba aquella propuesta salarial.