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México

Trabajadores del IMSS llevan reclamos por salarios y medicamentos a Palacio Nacional

Tras rechazar el aumento salarial de 6.8%, trabajadores del IMSS exigen una nueva negociación y mantienen sus movilizaciones.
mar 20 octubre 2026 10:03 AM
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Trabajadores del IMSS acudieron sostiene lona para protestar frente a Palacio Nacional.
En un primer momento, lo trabajadores denunciaron que no se les permitió entregar el pliego petitorio en Atención Ciudadana de Presidencia. Pero, tras la denuncia pública del personal, un funcionario de esa área salió a recoger el documento. (Dulce Soto)

Un grupo de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestó este martes afuera de Palacio Nacional, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El personal de salud llevó a Presidencia sus demandas , por las que mantiene protestas en la Ciudad de México y otros estados desde hace dos semanas. Un incremento salarial de 10%, abasto suficiente de insumos médicos, mayor presupuesto público al sector salud y pensiones dignas son algunas de las exigencias de los trabajadores.

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En un primer momento, denunciaron, no se les permitió entregar el pliego petitorio en Atención Ciudadana de Presidencia. Pero, tras la denuncia pública del personal, un funcionario de esa área salió a recoger el documento.

“No les están recibiendo el pliego petitorio. Una vez más, el sector salud a nivel IMSS está siendo sofocado por el gobierno”, acusó Daniel Rodríguez, uno de los 37 representantes elegidos por los trabajadores.

“Es un caso omiso por parte del gobierno federal. No queda de nuestra parte, por eso que mencionan que nosotros estamos cerrados. Nosotros estamos acudiendo hasta las instalaciones y se nos están cerrando las puertas”, agregó.

Tras recibir el pliego de demandas, una trabajadora del IMSS leyó la respuesta que les dieron en Atención Ciudadana.

“La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos pide atender tu solicitud, la cual ha sido leída con detenimiento. Nosotros nos encargaremos de darle seguimiento”, leyó.


Las protestas de los trabajadores del IMSS son en rechazo de un incremento salarial global de 6.8%, aprobado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en septiembre pasado.

El personal se inconformó con ese aumento porque solo 2.9% correspondía al sueldo tabular, lo que consideran por debajo de la inflación. El 3.9% restante se destinaba al Concepto 11, un apoyo para renta de casa habitación.

Las manifestaciones llevaron al SNTSS a realizar una consulta pública para que la base trabajadora decidiera si aceptaba o rechazaba aquella propuesta salarial.

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En la consulta del 14 de octubre ganó el “No” y el sindicato y el IMSS instalaron una nueva mesa de negociación para revisar los sueldos.

A pesar de ese logro, los trabajadores señalaron que todavía no obtienen una respuesta favorable. Además, mantienen su exigencia de destitución del líder del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, por lo que seguirán con las manifestaciones.

Este miércoles se espera una segunda marcha nacional del Centro Médico Nacional Siglo XXI a las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma.

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