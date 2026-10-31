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Sheinbaum evoca al Consejo Estudiantil Universitario y promete duplicar matrícula de la Universidad Rosario Castellanos

La presidenta celebró los 40 años del Consejo Estudiantil Universitario en Hidalgo, una organización en la que ella participó cuando fue alumna de la UNAM.
sáb 31 octubre 2026 04:10 PM
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Claudia Sheinbaum en Tecozautla, Hidalgo
Claudia Sheinbaum recordó que este 31 de octubre el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), del que formó parte, cumple 40 años. (Foto: Presidencia de la República)

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el aniversario 40 del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), la organización de alumnos en la que participó en su juventud para luchar contra el aumento de cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde Tecozautla, Hidalgo, al inaugurar un nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos, la mandataria rememoró su paso por el CEU y aseguró que lleva más de cuatro décadas luchando por los derechos educativos de las y los jóvenes.

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También refrendó que su gobierno mantendrá la política de expansión de la Universidad Rosario Castellanos y aseveró que, hasta el momento, esta institución tiene inscritos a 120,000 estudiantes en tres modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. Sin embargo, adelantó que la meta sexenal es duplicar la matrícula.

Sheinbaum evoca al CEU en aniversario 40

Desde Hidalgo, la presidenta de México también celebró 40 años del nacimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), una organización de alumnos que luchó contras las cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Al inaugurar un nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos en Tecozautla, la mandataria rememoró su paso por el CEU y aseguró que tiene más de cuatro décadas peleando por los derechos educativos de las y los jóvenes.

Sheinbaum afirmó que a la edad de 24 años se incorporó a esta grupo estudiantil convencida de que la educación no puede ser un privilegio.

"Yo estudié en la preparatoria del CCH Sur, después entré a la carrera de Física y cuando estudiaba la licenciatura hubo un Rector de la UNAM que aprobó en el periodo vacacional unas reformas en el Consejo Universitario para subir las cuotas de inscripción y acabar con el pase automático", recordó.

El rector Jorge Carpizo presentó en abril de 1986 un paquete de 26 reformas conocido como " Fortaleza y debilidad de la UNAM", que incluía tres propuestas polémicas: elevar las cuotas de inscripción y servicios, eliminar el pase automático a licenciatura y limitar las vueltas de exámenes extraordinarios. Estas propuestas indignaron a la comunidad estudiantil.

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El alumnado se organizó para fundar el CEU, convocar a un megaparo de labores de 20 días en todos los planteles de la UNAM y finalmente logró frenar las medidas impulsadas por Carpizo.

"La universidad no puede ser mercancía": Sheinbaum recuerda el CEU

La presidenta Claudia Sheinbaum evocó aquel episodio de la historia estudiantil desde su evento en Hidalgo. Recordó la indignación entre las y los estudiantes y subrayó que el argumento más poderoso para defender la gratuidad consistió en que "la universidad no podía volverse una mercancía solo para aquellos que podían pagarla".

Los estudiantes nos juntamos y dijimos: 'No puede ser que la universidad pública cueste porque, si cuesta, se vuelve un privilegio, no un derecho, y solamente la pueden pagar quienes tienen recursos'.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sheinbaum se dijo orgullosa de haber participado junto a otros representantes de distintas facultades, preparatorias y escuelas, porque, aseguró, al final esa reforma era perjudicial para la comunidad y promovía los intereses del modelo neoliberal.

¿Por qué Sheinbaum fundó la Universidad Rosario Castellanos?

Desde Hidalgo, Sheinbaum explicó que ese fue el antecedente para promover la cultura de la educación pública gratuita.

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Y cuando se convirtió en jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró, se puso la meta de construir una universidad que no cobrara cuotas y acercara la educación a todos y todas.

"Hace cuarenta años formamos una organización estudiantil que logró defender el derecho de la educación. Hoy, como presidenta, construimos más preparatorias y más universidades públicas y gratuitas para las y los jóvenes de nuestro país", afirmó.

La presidenta insistió en que la educación pública es la principal fortaleza de la transformación y señaló que cuando este principio se cumple es posible "disminuir la violencia, avanzar en el camino de los derechos de las mujeres y fortalecer al país".

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En el evento estuvo presente la rectora de la Universidad Rosario Castellanos, Alma Herrera, quien citó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano durante su discurso para rendirle un homenaje.

"De las universidades salen las ideas motrices para transformar los pueblos, de las universidades deben surgir las normas de progreso que se traducen en justicia y en una mayor calidad de vida para todos".

La Universidad Rosario Castellanos en Tecozautla, Hidalgo, actualmente cuenta con 300 estudiantes repartidos en cuatro licenciaturas: Turismo Comunitario, Medicina, Administración y Comercio, y Derecho y Criminología.

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Claudia Sheinbaum UNAM universidades, arquitectura, educación

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