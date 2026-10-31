Sheinbaum evoca al Consejo Estudiantil Universitario y promete duplicar matrícula de la Universidad Rosario Castellanos

También refrendó que su gobierno mantendrá la política de expansión de la Universidad Rosario Castellanos y aseveró que, hasta el momento, esta institución tiene inscritos a 120,000 estudiantes en tres modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. Sin embargo, adelantó que la meta sexenal es duplicar la matrícula.

Sheinbaum evoca al CEU en aniversario 40

Desde Hidalgo, la presidenta de México también celebró 40 años del nacimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), una organización de alumnos que luchó contras las cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Al inaugurar un nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos en Tecozautla, la mandataria rememoró su paso por el CEU y aseguró que tiene más de cuatro décadas peleando por los derechos educativos de las y los jóvenes.

Sheinbaum afirmó que a la edad de 24 años se incorporó a esta grupo estudiantil convencida de que la educación no puede ser un privilegio.

"Yo estudié en la preparatoria del CCH Sur, después entré a la carrera de Física y cuando estudiaba la licenciatura hubo un Rector de la UNAM que aprobó en el periodo vacacional unas reformas en el Consejo Universitario para subir las cuotas de inscripción y acabar con el pase automático", recordó.

El rector Jorge Carpizo presentó en abril de 1986 un paquete de 26 reformas conocido como " Fortaleza y debilidad de la UNAM", que incluía tres propuestas polémicas: elevar las cuotas de inscripción y servicios, eliminar el pase automático a licenciatura y limitar las vueltas de exámenes extraordinarios. Estas propuestas indignaron a la comunidad estudiantil.