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México

TEPJF declara invalidez de "boletas planchadas" y ordena al INE modificar reglas que abrían la puerta a su conteo

El Tribunal Electoral rechazó por mayoría las "boletas planchadas" y determinó que su invalidez debe declararse desde la casilla.
mié 07 octubre 2026 01:57 PM
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El Magistrado Felipe de la Mata Pizaña enseña una boleta muestra en el Pleno del TEPJF
El Magistrado Felipe de la Mata Pizaña demostró en el Pleno del Tribunal Electoral que una boleta sin dobleces no puede entrar en una urna. (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación)

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) corrigió la plana del Instituto Nacional Electoral (INE) y le ordenó modificar los lineamientos aprobados en el Consejo General que abrían paso al conteo de las llamadas “boletas planchadas”.

El proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, aprobado por unanimidad en el Pleno, reconoce que las llamadas "boletas planchadas" son inválidas porque no tienen marcas ni dobleces que acrediten su paso por las urnas y resuelve que cualquier lineamiento que posibilite su cómputo es incompatible con la ley.

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De la Mata Pizaña señaló en la sesión que la certeza en la contabilidad de las boletas electorales es la piedra angular del sistema electoral y destacó que "no puede haber la más mínima duda respecto de qué y cómo se cuenta".

En ese sentido, le resolución de hoy revoca parcialmente los lineamientos para la Preparación y Desarrollo de los Cómputos Distritales y de Circunscripción Plurinominal de las Elecciones Federales, a fin de que en ellos se establezca claramente que las boletas sin doblez no deberán contarse como parte de la votación y se mantendrán por separado para reportar su hallazgo en una incidencia.

De la Mata demostró en su intervención que es materialmente imposible introducir una boleta sin dobleces en una urna y recordó que el recorrido de las papeletas importa, porque garantiza su legalidad.

Hay que decirlo con claridad: las boletas sin dobleces no pueden formar parte del cómputo, una boleta sin doblez no entró en la urna lícitamente. Por tanto, no es voto. El doblez no es un simple requisito de forma, es la huella física de que las boletas siguieron el camino normal."
Magistrado Felipe de la Mata Pizaña

¿Por qué llegó al Tribunal el caso de boletas planchadas?

La mayoría del Consejo General del INE aprobó el pasado 3 de septiembre los lineamientos para la Preparación y Desarrollo de los Cómputos Distritales y de Circunscripción Plurinominal de las Elecciones Federales del Proceso Electoral 2026-2027, en dicha sesión se anuló la capacidad de Mesa Directiva de casilla para invalidar las boletas planchadas.

A propuesta de la consejera Frida Gómez, y con el apoyo de Guadalupe Taddei, Norma Irene de la Cruz, Blanca Cruz, Jorge Montaño y Arturo Chávez, se determinó que el Consejo Distrital podría analizar durante el cómputo post jornada electoral, si tomar en cuenta o no los boletas planchadas y decidir si debía declararlas votos nulos o válidos.

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¿Qué pasa si durante el conteo de votos aparece una boleta planchada?

La mesa directiva de casilla será, por regla general, la encargada de detectar si existen boletas que carecen de los dobleces materialmente necesarios para haber sido introducidas en la urna. A partir de esta revisión, deberá determinar si se trata de una boleta planchada.

De acuerdo con lo explicado por el magistrado Felipe de la Mata, la regla parte de una consideración: si una boleta necesariamente tuvo que doblarse para entrar en la urna y aparece sin esas marcas, "no puede considerarse vinculada con un sufragio legalmente emitido". Por ello, no debe incorporarse al conteo de votos.

El hallazgo deberá quedar asentado en la hoja de incidentes, incluyendo el número de boletas que fueron identificadas en estas condiciones. De esta manera, quedará constancia del descubrimiento en casilla.

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Estas boletas no deberán sumarse a los resultados de la votación y su tratamiento será el mismo que corresponde a las boletas sobrantes: deberán ser conservadas por separado de aquellas que sí forman parte del conteo oficial.

De manera excepcional, el mismo procedimiento podrá aplicarse en el Consejo Distrital si durante el escrutinio y cómputo se detectan boletas que no presentan las marcas de doblez. En ese caso, tampoco podrán incorporarse a la sumatoria de resultados.

Así, tanto en la casilla como, excepcionalmente, en el Consejo Distrital, la consecuencia es la misma: una boleta que carezca de los dobleces necesarios y sea identificada como planchada no produce efecto electoral alguno y deberá inutilizarse.

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