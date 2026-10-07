TEPJF declara invalidez de "boletas planchadas" y ordena al INE modificar reglas que abrían la puerta a su conteo

De la Mata Pizaña señaló en la sesión que la certeza en la contabilidad de las boletas electorales es la piedra angular del sistema electoral y destacó que "no puede haber la más mínima duda respecto de qué y cómo se cuenta".

En ese sentido, le resolución de hoy revoca parcialmente los lineamientos para la Preparación y Desarrollo de los Cómputos Distritales y de Circunscripción Plurinominal de las Elecciones Federales, a fin de que en ellos se establezca claramente que las boletas sin doblez no deberán contarse como parte de la votación y se mantendrán por separado para reportar su hallazgo en una incidencia.

De la Mata demostró en su intervención que es materialmente imposible introducir una boleta sin dobleces en una urna y recordó que el recorrido de las papeletas importa, porque garantiza su legalidad.



Hay que decirlo con claridad: las boletas sin dobleces no pueden formar parte del cómputo, una boleta sin doblez no entró en la urna lícitamente. Por tanto, no es voto. El doblez no es un simple requisito de forma, es la huella física de que las boletas siguieron el camino normal." Magistrado Felipe de la Mata Pizaña

¿Por qué llegó al Tribunal el caso de boletas planchadas?

La mayoría del Consejo General del INE aprobó el pasado 3 de septiembre los lineamientos para la Preparación y Desarrollo de los Cómputos Distritales y de Circunscripción Plurinominal de las Elecciones Federales del Proceso Electoral 2026-2027, en dicha sesión se anuló la capacidad de Mesa Directiva de casilla para invalidar las boletas planchadas.

A propuesta de la consejera Frida Gómez, y con el apoyo de Guadalupe Taddei, Norma Irene de la Cruz, Blanca Cruz, Jorge Montaño y Arturo Chávez, se determinó que el Consejo Distrital podría analizar durante el cómputo post jornada electoral, si tomar en cuenta o no los boletas planchadas y decidir si debía declararlas votos nulos o válidos.

Esta resolución causó revuelo entre los representantes de los partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Somos y Paz, quienes impugnaron le decisión ante el Tribunal Electoral y acusaron que se abría la puerta a la ilegalidad en el conteo de votos.