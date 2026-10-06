Los pensionados del ISSSTE que solo recibirán la mitad de su aguinaldo este 2026

Sin embargo, hay una condición importante, la reducción de 60 a 30 días no puede aplicarse de manera retroactiva. Por lo que, el nuevo esquema solamente puede aplicarse a las personas que se pensionen después de la entrada en vigor de la reforma.

Quienes ya tenían una pensión reconocida conservan el derecho que tenían bajo el régimen anterior.





¿Quiénes recibirán 30 días de aguinaldo?

La reforma publicada en agosto de 2024 modificó el artículo 74 de la Ley del ISSSTEZAC. Antes, este establecía que los pensionados tenían derecho a un aguinaldo equivalente a 60 días de pensión.

Con la modificación, el artículo señala que los pensionados del ISSSTEZAC tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a 30 días de pensión.

Por ejemplo, una persona con una pensión mensual de 10,000 pesos tendría, bajo el nuevo esquema, un aguinaldo equivalente a aproximadamente 10,000 pesos, es decir, 30 días de pensión.

En cambio, una persona que ya tenía reconocida su pensión antes de la entrada en vigor de la reforma no puede ver reducido su beneficio de manera retroactiva por esta modificación.

¿Cuándo se paga el aguinaldo a los pensionados del ISSSTEZAC?

La Ley del ISSSTEZAC establece que el aguinaldo se paga en dos parcialidades. Con el esquema de 30 días, cada pago corresponde a 15 días de pensión.

La reducción del aguinaldo no puede aplicarse de manera retroactiva a quienes ya tenían una pensión reconocida. (Foto: Cuartoscuro)





La primera parcialidad, equivalente a 15 días, debe pagarse antes del 20 de diciembre, mientras que la segunda corresponde a otros 15 días y se paga posteriormente, conforme al calendario establecido por el instituto.