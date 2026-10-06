Los pensionados del ISSSTE que solo recibirán la mitad de su aguinaldo este 2026

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), que redujo de 60 a 30 días de pensión el aguinaldo anual para las personas pensionadas por este instituto.
La resolución corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024, relacionada exclusivamente con el sistema de seguridad social de Zacatecas. La Corte consideró que la reducción no viola el derecho a la seguridad social y que puede justificarse como una medida orientada a preservar la suficiencia presupuestaria y la sostenibilidad financiera del instituto.
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Sin embargo, hay una condición importante, la reducción de 60 a 30 días no puede aplicarse de manera retroactiva. Por lo que, el nuevo esquema solamente puede aplicarse a las personas que se pensionen después de la entrada en vigor de la reforma.
Quienes ya tenían una pensión reconocida conservan el derecho que tenían bajo el régimen anterior.
La reforma publicada en agosto de 2024 modificó el artículo 74 de la Ley del ISSSTEZAC. Antes, este establecía que los pensionados tenían derecho a un aguinaldo equivalente a 60 días de pensión.
Con la modificación, el artículo señala que los pensionados del ISSSTEZAC tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a 30 días de pensión.
Por ejemplo, una persona con una pensión mensual de 10,000 pesos tendría, bajo el nuevo esquema, un aguinaldo equivalente a aproximadamente 10,000 pesos, es decir, 30 días de pensión.
En cambio, una persona que ya tenía reconocida su pensión antes de la entrada en vigor de la reforma no puede ver reducido su beneficio de manera retroactiva por esta modificación.
¿Cuándo se paga el aguinaldo a los pensionados del ISSSTEZAC?
La Ley del ISSSTEZAC establece que el aguinaldo se paga en dos parcialidades. Con el esquema de 30 días, cada pago corresponde a 15 días de pensión.
La primera parcialidad, equivalente a 15 días, debe pagarse antes del 20 de diciembre, mientras que la segunda corresponde a otros 15 días y se paga posteriormente, conforme al calendario establecido por el instituto.
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En 2025, por ejemplo, el ISSSTEZAC informó que pagó la primera parte de 15 días durante la primera quincena de diciembre y la segunda parte, también de 15 días, el 15 de enero de 2025.
Hasta ahora, para 2026, se debe distinguir que la resolución de la Corte no establece una nueva fecha de pago, sino que determina quién puede estar sujeto al nuevo monto de 30 días.
La fecha en que los pensionados del ISSSTE recibirán su aguinaldo
La resolución de la Suprema Corte no modifica el aguinaldo de los pensionados del ISSSTE federal. El caso analizado corresponde al ISSSTEZAC, que administra las pensiones de los trabajadores del estado de Zacatecas.
Para quienes reciben una pensión del ISSSTE, el instituto publicó su calendario de pagos de 2026. La primera parte del aguinaldo se entregará durante la primera quincena de noviembre de 2026.
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Por otro lado, el calendario oficial también establece que la pensión correspondiente a noviembre se depositará el 29 de octubre, mientras que la correspondiente a diciembre está programada para el 27 de noviembre.
La Corte también invalidó dos artículos
Además de revisar la reducción del aguinaldo, la SCJN invalidó los artículos 128 y 128 Bis de la Ley del ISSSTEZAC.
Estas disposiciones condicionaban el otorgamiento de prestaciones y el cumplimiento de obligaciones del instituto a su capacidad financiera y a su reserva técnica.
La Corte consideró que no es constitucional hacer depender el acceso o cumplimiento de prestaciones de factores financieros indeterminados, debido al riesgo de afectar de manera desproporcionada el derecho a la seguridad social.