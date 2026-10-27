Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

IMSS responde a protestas con plan de 12 acciones: aumento salarial, más plazas y equipo médico

El plan contempla un incremento salarial de 8%, la basificación de 10,939 trabajadores y la contratación de 2,500 médicos especialistas. Las medidas deberán cumplirse en 120 días.
mar 27 octubre 2026 09:29 AM
Añadir Expansión Política en Google
Zoé Robledo habla desde un atril durante la conferencia matutina, frente a una gráfica que compara el equipamiento médico del IMSS en 2018 y 2026.
Zoé Robledo, director general del IMSS, presenta los avances en infraestructura y equipamiento médico durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro)

El Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) anunció este martes un plan de 12 acciones que deberá implementar en 120 días para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y fortalecer la atención médica, en respuesta a las demandas del personal y en medio de las movilizaciones registradas.

El programa fue presentado este martes por la presidenta Claudia Sheinbaum y el director general del IMSS, Zoé Robledo, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Publicidad

Incluye un aumento salarial de 8%, la basificación de 10,939 trabajadores, la contratación de 2,500 médicos especialistas, la compra de equipo médico y medidas para mejorar el abasto de medicamentos y reducir el rezago quirúrgico.

Lee más:

La presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del 23 de octubre de 2026.
presidencia

“No se cancela la Modalidad 40”: Sheinbaum explica por qué el IMSS frenó los abusos

Durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, desde hace aproximadamente mes y medio, se intensificó la revisión de los sistemas públicos de salud, en coincidencia con las movilizaciones de trabajadores del IMSS.

La mandataria detalló que el plan fue elaborado con la participación de la dirección general del instituto, el sindicato y los equipos responsables de la operación hospitalaria, con el objetivo de atender las necesidades del personal y de los derechohabientes.

Las 12 acciones se ejecutarán entre el 27 de octubre de 2026 y el 24 de febrero de 2027. Algunas medidas comenzarán a aplicarse de inmediato, mientras que otras dependerán de la contratación de personal, la adquisición de equipos y la ejecución de trabajos de mantenimiento.

¿Cuáles son las 12 acciones del IMSS?

El plan contempla medidas salariales, contratación de personal, adquisición de equipo, mantenimiento de hospitales y mejoras en los servicios médicos. Estas son las acciones anunciadas por el gobierno federal.

1. Aumento salarial de 8%. El incremento para los trabajadores en activo se distribuirá en dos componentes: 4% al salario tabular y 4% a la ayuda de renta. El ajuste supera el 6.8% que se había previsto inicialmente.

2. Basificación de 10,939 trabajadores. El IMSS otorgará plazas de base a personal con contratos temporales, incluidos trabajadores que se incorporaron durante la pandemia de covid y que todavía no tenían una plaza definitiva.

    Publicidad

    3. Contratación de 2,500 médicos especialistas. La convocatoria se publicará el 3 de noviembre y priorizará hospitales y turnos con vacantes difíciles de cubrir, especialmente en medicina interna, urgencias y radiología.

    4. Compra de 100 equipos médicos de alta tecnología. La adquisición incluye tomógrafos, resonancias magnéticas, aceleradores lineales para radioterapia y mastógrafos, entre otros equipos para fortalecer la capacidad de diagnóstico y tratamiento.

    Te puede interesar:

    Trabajadores del IMSS salen a marchar en CDMX.
    México

    Trabajadores del IMSS anuncian otra marcha para el 30 de octubre; piden destitución de líder sindical

    5. Adquisición de 2,917 equipos médicos para los servicios hospitalarios. Se comprarán equipos como máquinas de anestesia, arcos en C y monitores móviles de signos vitales. También se contempla el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos existentes.

    6. Compra de camas, camillas y mobiliario hospitalario. El instituto prevé adquirir 5,851 camillas, 6,194 camas de hospitalización, 1,977 sillas de ruedas y 1,321 sillones clínicos reclinables para las áreas de urgencias.

    Publicidad

    7. Programa emergente de mantenimiento. Se modernizarán 458 sistemas de aire acondicionado y enfriamiento, se renovarán 135 equipos de casas de máquinas y se sustituirán otros 63 elevadores, adicionales a los que ya se reemplazaron.

    8. Abasto de insumos y materiales de curación en los hospitales. La digitalización de las solicitudes permitirá dar seguimiento a los materiales requeridos por cada servicio, identificar faltantes y agilizar su entrega. Para ello, se incorporarán 1,900 equipos de cómputo.

    9. Modernización de almacenes y distribución de medicamentos. El IMSS busca mejorar la logística entre almacenes, farmacias y unidades médicas para que los derechohabientes reciban sus recetas completas. También relanzará el portal Receta Completa para reportar medicamentos faltantes y ampliará la vigencia de las recetas.

    10. Reducción del rezago quirúrgico. Se realizarán jornadas nocturnas y durante los fines de semana para adelantar operaciones pendientes. La meta es efectuar 31,700 cirugías adicionales, entre ellas procedimientos de cataratas, vesícula, hernias y colocación de prótesis de rodilla y cadera.

    11. Continuidad de las consultas de especialidad durante el cierre de año. Mediante agendas digitales, el instituto prevé programar cerca de 60,000 consultas adicionales en noviembre y diciembre para evitar cancelaciones y diferimientos hasta el siguiente año.

    12.Fortalecimiento de los servicios de urgencias. Se reforzarán las áreas con personal, camas y equipo médico. Además, el IMSS habilitará en su aplicación digital una función para consultar información sobre familiares atendidos en urgencias o que se encuentren hospitalizados, así como mejoras de conectividad en las salas de espera.

    IMSS destinará 11,745 millones de pesos al plan

    Para financiar las medidas adicionales, el IMSS prevé una inversión de 11,745 millones de pesos. Según Zoé Robledo, los recursos se obtendrán mediante eficiencias en el gasto, compras directas a fabricantes, subastas inversas y negociaciones con proveedores.

    Como ejemplo, el director del instituto señaló que la compra directa de equipos de anestesia permitirá ahorrar alrededor de 400 millones de pesos frente al costo de contratar un servicio médico integral.

    El plan también busca ampliar la capacidad de atención del IMSS y reducir la dependencia de servicios subrogados mediante la contratación de personal y el aprovechamiento de la infraestructura propia.

    Las autoridades prevén revisar los avances durante los próximos cuatro meses. El cumplimiento de los plazos y la aplicación de las medidas serán determinantes para evaluar si las acciones se traducen en mejores condiciones laborales y una atención más oportuna para los derechohabientes.

    Tags

    Instituto Mexicano del Seguro Social Claudia Sheinbaum conferencia mañanera

    Más acerca del autor:

    Newsletter

    Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

    Publicidad

    MGID recomienda

    Publicidad