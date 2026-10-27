Incluye un aumento salarial de 8%, la basificación de 10,939 trabajadores, la contratación de 2,500 médicos especialistas, la compra de equipo médico y medidas para mejorar el abasto de medicamentos y reducir el rezago quirúrgico.

Durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, desde hace aproximadamente mes y medio, se intensificó la revisión de los sistemas públicos de salud, en coincidencia con las movilizaciones de trabajadores del IMSS.

La mandataria detalló que el plan fue elaborado con la participación de la dirección general del instituto, el sindicato y los equipos responsables de la operación hospitalaria, con el objetivo de atender las necesidades del personal y de los derechohabientes.

Las 12 acciones se ejecutarán entre el 27 de octubre de 2026 y el 24 de febrero de 2027. Algunas medidas comenzarán a aplicarse de inmediato, mientras que otras dependerán de la contratación de personal, la adquisición de equipos y la ejecución de trabajos de mantenimiento.

¿Cuáles son las 12 acciones del IMSS?

El plan contempla medidas salariales, contratación de personal, adquisición de equipo, mantenimiento de hospitales y mejoras en los servicios médicos. Estas son las acciones anunciadas por el gobierno federal.

1. Aumento salarial de 8%. El incremento para los trabajadores en activo se distribuirá en dos componentes: 4% al salario tabular y 4% a la ayuda de renta. El ajuste supera el 6.8% que se había previsto inicialmente.

2. Basificación de 10,939 trabajadores. El IMSS otorgará plazas de base a personal con contratos temporales, incluidos trabajadores que se incorporaron durante la pandemia de covid y que todavía no tenían una plaza definitiva.

