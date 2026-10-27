7. Programa emergente de mantenimiento. Se modernizarán 458 sistemas de aire acondicionado y enfriamiento, se renovarán 135 equipos de casas de máquinas y se sustituirán otros 63 elevadores, adicionales a los que ya se reemplazaron.
8. Abasto de insumos y materiales de curación en los hospitales. La digitalización de las solicitudes permitirá dar seguimiento a los materiales requeridos por cada servicio, identificar faltantes y agilizar su entrega. Para ello, se incorporarán 1,900 equipos de cómputo.
9. Modernización de almacenes y distribución de medicamentos. El IMSS busca mejorar la logística entre almacenes, farmacias y unidades médicas para que los derechohabientes reciban sus recetas completas. También relanzará el portal Receta Completa para reportar medicamentos faltantes y ampliará la vigencia de las recetas.
10. Reducción del rezago quirúrgico. Se realizarán jornadas nocturnas y durante los fines de semana para adelantar operaciones pendientes. La meta es efectuar 31,700 cirugías adicionales, entre ellas procedimientos de cataratas, vesícula, hernias y colocación de prótesis de rodilla y cadera.
11. Continuidad de las consultas de especialidad durante el cierre de año. Mediante agendas digitales, el instituto prevé programar cerca de 60,000 consultas adicionales en noviembre y diciembre para evitar cancelaciones y diferimientos hasta el siguiente año.
12.Fortalecimiento de los servicios de urgencias. Se reforzarán las áreas con personal, camas y equipo médico. Además, el IMSS habilitará en su aplicación digital una función para consultar información sobre familiares atendidos en urgencias o que se encuentren hospitalizados, así como mejoras de conectividad en las salas de espera.
IMSS destinará 11,745 millones de pesos al plan
Para financiar las medidas adicionales, el IMSS prevé una inversión de 11,745 millones de pesos. Según Zoé Robledo, los recursos se obtendrán mediante eficiencias en el gasto, compras directas a fabricantes, subastas inversas y negociaciones con proveedores.
Como ejemplo, el director del instituto señaló que la compra directa de equipos de anestesia permitirá ahorrar alrededor de 400 millones de pesos frente al costo de contratar un servicio médico integral.
El plan también busca ampliar la capacidad de atención del IMSS y reducir la dependencia de servicios subrogados mediante la contratación de personal y el aprovechamiento de la infraestructura propia.
Las autoridades prevén revisar los avances durante los próximos cuatro meses. El cumplimiento de los plazos y la aplicación de las medidas serán determinantes para evaluar si las acciones se traducen en mejores condiciones laborales y una atención más oportuna para los derechohabientes.