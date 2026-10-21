Trabajadores del IMSS marchan en CDMX: “Esto es por la salud de los mexicanos”

A pesar de que el IMSS hizo una nueva propuesta salarial, los trabajadores no cancelaron la marcha de este miércoles. Por el contrario, rechazaron el nuevo incremento, debido a que no alcanza el 10% que ellos demandan, y aseguraron que continuarán con las manifestaciones hasta que las autoridades cumplan todas sus demandas.

Trabajadores del IMSS marchan en la capital mexicana. (Foto: Dulce Soto)





¿Qué piden los trabajadores del IMSS?

Rafael Soto, vocero de los trabajadores del IMSS, aseguró que el anuncio del incremento salarial fue una medida para frenar la marcha, pero subrayó que el sueldo no es su única demanda. También piden un abasto suficiente de insumos médicos en todos los hospitales.

El enfermero agregó que circula desinformación de que el Seguro Social se irá a huelga nacional, para infundir temor entre el personal y los pacientes.

“Lo que el trabajador menos quiere es irse a huelga. Nunca hemos llamado a un día de paro. Lo que queremos es atender mejor a nuestros pacientes. Esto es por la salud de los mexicanos”, aclaró.

¿Cuánto aumentará el salario de trabajadores del IMSS?

A mediodía de este miércoles, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció un aumento salarial global de 8% para los trabajadores del IMSS.

De esa proporción, 4% se aplicará de manera directa al sueldo tabular y 4% al Concepto 11, una ayuda para la renta de casa habitación.

Según los trabajadores, entre las exigencias que falta atender se encuentra la realización de un Congreso Nacional Extraordinario para la destitución de Olivos Hernández, motivo por el que protestan desde hace dos semanas.

Las movilizaciones llevaron al sindicato a organizar una consulta para que los trabajadores decidieran si rechazaban o aprobaban un aumento salarial de 6.8% global, aprobado inicialmente en el Congreso Nacional Ordinario del SNTSS, del 11 de septiembre de 2026. De esa cifra, solo 2.9% era para el sueldo tabular.