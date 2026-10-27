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México

¿Llevas meses esperando una operación? El IMSS anuncia cirugías de noche y en fines de semana

El instituto prevé realizar 31,700 cirugías adicionales en 120 días para reducir los tiempos de espera. Las intervenciones incluyen operaciones de cataratas, vesícula, hernias y colocación de prótesis.
mar 27 octubre 2026 12:08 PM
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Personal médico realiza una intervención quirúrgica en un quirófano hospitalario.
El IMSS prevé realizar 31,700 cirugías adicionales en 120 días mediante jornadas nocturnas y durante los fines de semana para reducir el rezago quirúrgico. (Foto: Instituto Mexicano del Seguro Social/ Cuartoscuro)

Si llevas meses esperando una cirugía en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el instituto anunció un programa para reducir el rezago quirúrgico mediante jornadas de operación por la noche y durante los fines de semana.

La estrategia contempla realizar 31,700 cirugías adicionales en un periodo de 120 días, como parte de un plan de 12 acciones para mejorar la atención médica y las condiciones laborales del personal. El programa fue presentado este martes por la presidenta Claudia Sheinbaum y el director general del IMSS, Zoé Robledo.

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La medida busca aprovechar la capacidad hospitalaria del instituto fuera de los horarios habituales y adelantar procedimientos de pacientes que llevan tiempo esperando una intervención o que tienen una fecha de operación demasiado lejana.

Durante la presentación del plan, Robledo explicó que el IMSS comenzará a contactar a las personas que tienen cirugías pendientes para ofrecerles alternativas de atención en jornadas extraordinarias.

Empezaremos a hacer llamadas a las personas que tienen una programación quirúrgica muy prolongada o que no han sido todavía agendados para su cirugía".
Zoe Robledo, director del IMSS.


El programa forma parte de las medidas que el instituto implementará entre el 27 de octubre de 2026 y el 24 de febrero de 2027.

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¿Qué cirugías realizará el IMSS para reducir el rezago?

El programa contempla distintas intervenciones quirúrgicas, con énfasis en procedimientos que acumulan una demanda importante en los servicios del instituto.

De acuerdo con las cifras presentadas por las autoridades, las 31,700 cirugías adicionales se distribuirán de la siguiente manera:

- Cataratas: 11,305 cirugías.

- Vesícula: 7,044 operaciones.

- Prótesis de rodilla: 5,893 intervenciones.

- Hernias: 3,744 cirugías.

- Histerectomías: 1,481 procedimientos para retirar el útero.

- Prótesis de cadera: 1,311 intervenciones.

Las autoridades indicaron que las jornadas extraordinarias permitirán utilizar los quirófanos y el personal médico del propio instituto para atender a más pacientes y reducir los tiempos de espera.

En el caso de las cirugías de cataratas, el IMSS planteó comenzar con un esfuerzo específico para atender el rezago acumulado en estos procedimientos y continuar con la identificación de nuevos pacientes que requieran una intervención.

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    ¿Cómo podrán acceder los pacientes a las cirugías?

    El IMSS informó que comenzará a contactar a los pacientes que tienen una intervención pendiente o una fecha de operación prolongada para ofrecerles la posibilidad de ser atendidos en horarios extraordinarios.

    La estrategia se realizará con médicos del propio instituto y contempla jornadas nocturnas y de fin de semana. La intención es aprovechar la infraestructura disponible sin limitar la atención a los horarios habituales.

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    Por ello, los pacientes que ya están en lista de espera deberán estar atentos a las comunicaciones de su unidad médica y consultar con el servicio tratante el estado de su programación quirúrgica.

    IMSS busca reducir los tiempos de espera

    La reducción del rezago quirúrgico es una de las 12 acciones del programa que el instituto pondrá en marcha durante los próximos cuatro meses. El plan también incluye la contratación de 2,500 médicos especialistas, la adquisición de equipos médicos, el fortalecimiento de urgencias y mejoras en el abasto de medicamentos.

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    De acuerdo con el gobierno federal, estas medidas buscan mejorar la capacidad de respuesta del sistema y las condiciones en las que se brinda atención a los derechohabientes.

    Tags

    Instituto Mexicano del Seguro Social Claudia Sheinbaum Salud

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