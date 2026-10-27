La medida busca aprovechar la capacidad hospitalaria del instituto fuera de los horarios habituales y adelantar procedimientos de pacientes que llevan tiempo esperando una intervención o que tienen una fecha de operación demasiado lejana.

Durante la presentación del plan, Robledo explicó que el IMSS comenzará a contactar a las personas que tienen cirugías pendientes para ofrecerles alternativas de atención en jornadas extraordinarias.

Empezaremos a hacer llamadas a las personas que tienen una programación quirúrgica muy prolongada o que no han sido todavía agendados para su cirugía". Zoe Robledo, director del IMSS.



El programa forma parte de las medidas que el instituto implementará entre el 27 de octubre de 2026 y el 24 de febrero de 2027.

¿Qué cirugías realizará el IMSS para reducir el rezago?

El programa contempla distintas intervenciones quirúrgicas, con énfasis en procedimientos que acumulan una demanda importante en los servicios del instituto.

De acuerdo con las cifras presentadas por las autoridades, las 31,700 cirugías adicionales se distribuirán de la siguiente manera:

- Cataratas: 11,305 cirugías.

- Vesícula: 7,044 operaciones.

- Prótesis de rodilla: 5,893 intervenciones.

- Hernias: 3,744 cirugías.

- Histerectomías: 1,481 procedimientos para retirar el útero.

- Prótesis de cadera: 1,311 intervenciones.

Las autoridades indicaron que las jornadas extraordinarias permitirán utilizar los quirófanos y el personal médico del propio instituto para atender a más pacientes y reducir los tiempos de espera.

En el caso de las cirugías de cataratas, el IMSS planteó comenzar con un esfuerzo específico para atender el rezago acumulado en estos procedimientos y continuar con la identificación de nuevos pacientes que requieran una intervención.

