IMSS inicia la distribución de equipos como parte de su plan de 12 acciones para mejorar la atención médica

El plan surgió en respuesta a las protestas de trabajadores del IMSS para exigir abasto de insumos médicos y salarios dignos.

Ante las demandas del personal, Robledo implementó primero la estrategia "Piso por Piso", para visitar 277 hospitales y escuchar las necesidades de los médicos , enfermeras y otros profesionales de la salud. En esas visitas le pidieron equipos médicos.

"Hace tres días que presentamos el plan de 12 acciones en 120 días y empezamos a cumplir", declaró Robledo. "Este equipo, no se decidió su destino en una oficina, lo pidieron en la escucha, en el ejercicio de 'Piso por Piso', médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, técnicos, y hoy empezamos a resolver. Escuchamos y resolvemos".

➡️ El director general del #IMSS, Mtro. @zoerobledo, participa en la conferencia #MañaneraDelPueblo 🇲🇽, encabezada por la Presidenta @Claudiashein. — IMSS  (@Tu_IMSS) October 30, 2026



Desde el Almacén Central del IMSS en Vallejo y acompañado de las 39 directoras y directores de los hospitales que solicitaron los equipos, Zoé Robledo dio el banderazo de salida a la distribución de los ultrasonidos y electrocardiógrafos.

En total, el instituto va por adquirir 2,917 equipos médicos para cumplir las demandas del personal de salud, que también incluyen medidas para mejorar el abasto de medicamentos y reducir el rezago quirúrgico; más contrataciones de médicos especialistas, aumento salarial y la basificación de 10,939 trabajadores.

Los equipos serán entregados a hospitales de Chihuahua, Morelos, Jalisco, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México, Zacatecas y Coahuila.

Al recibir uno de los electrocardiógrafos, la médica familiar Villagrán, del Hospital No. 17 de Anáhuac, Chihuahua, dijo que llevaban cinco años gestionando ante el IMSS la sustitución de este equipo.