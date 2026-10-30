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México

IMSS inicia la distribución de equipos como parte de su plan de 12 acciones para mejorar la atención médica

El Seguro Social reparte ultrasonidos 3D y electrocardiógrafos a 39 hospitales del país. Estos equipos fueron solicitados por médicos y enfermeras.
vie 30 octubre 2026 09:32 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum observa un enlace con el director general del IMSS, Zoé Robledo, y 39 directores y directoras de hospitales, quienes recibirán 47 equipos médicos especializados, durante la mañanera de hoy, viernes 30 de octubre de 2026, en Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum observa un enlace con el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien dio el banderazo de salida a la distribución de ultrasonidos y electrocardiógrafos para 39 hospitales desde el Almacén Central de Vallejo. (Foto: Presidencia de México)

A partir de este viernes 30 de octubre, 47 equipos médicos especializados serán distribuidos en 39 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se trata de 20 equipos de ultrasonido con visualización en 3D; 17 electrocardiografos y 10 monitores de signos vitales multiparamétricos para áreas de cuidados intensivos.

La distribución de estos equipos forma parte del plan 12 acciones en 120 días , una estrategia de Zoé Robledo, director general del IMSS, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y fortalecer la atención médica.

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El plan surgió en respuesta a las protestas de trabajadores del IMSS para exigir abasto de insumos médicos y salarios dignos.

Ante las demandas del personal, Robledo implementó primero la estrategia "Piso por Piso", para visitar 277 hospitales y escuchar las necesidades de los médicos , enfermeras y otros profesionales de la salud. En esas visitas le pidieron equipos médicos.

"Hace tres días que presentamos el plan de 12 acciones en 120 días y empezamos a cumplir", declaró Robledo. "Este equipo, no se decidió su destino en una oficina, lo pidieron en la escucha, en el ejercicio de 'Piso por Piso', médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, técnicos, y hoy empezamos a resolver. Escuchamos y resolvemos".


Desde el Almacén Central del IMSS en Vallejo y acompañado de las 39 directoras y directores de los hospitales que solicitaron los equipos, Zoé Robledo dio el banderazo de salida a la distribución de los ultrasonidos y electrocardiógrafos.

En total, el instituto va por adquirir 2,917 equipos médicos para cumplir las demandas del personal de salud, que también incluyen medidas para mejorar el abasto de medicamentos y reducir el rezago quirúrgico; más contrataciones de médicos especialistas, aumento salarial y la basificación de 10,939 trabajadores.

Los equipos serán entregados a hospitales de Chihuahua, Morelos, Jalisco, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México, Zacatecas y Coahuila.

Al recibir uno de los electrocardiógrafos, la médica familiar Villagrán, del Hospital No. 17 de Anáhuac, Chihuahua, dijo que llevaban cinco años gestionando ante el IMSS la sustitución de este equipo.

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"A nosotros se nos entregó un electrocardiógrafo, que lo solicitó una médica urgencióloga. Esto nos va a permitir detectar a tiempo situaciones de Código Infarto, resolverlo en el momento, porque el que tenemos en ocasiones falla y es difícil conseguir las piezas porque es muy viejito", indicó.

A pesar de las acciones implementadas por el IMSS, los trabajadores continúan con las movilizaciones hasta que logren la destitución del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafel Olivos Hernández.

Este viernes realizarán una tercera marcha nacional en la Ciudad de México y otros estados del país.

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Políticas de atención de salud

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