El fraude electoral de 1988 y la fundación del PRD
Sheinbaum recordó también la elección presidencial de 1988, en la que Cárdenas contendió en contra del priista Carlos Salinas de Gortari, la cual estuvo marcada por denuncias de fraude electoral.
La mandataria sostuvo que ese episodio representó una ruptura importante en la historia política del país y contribuyó a la creación del PRD en 1989.
“Fueron momentos de mucha esperanza, de mucha ilusión y de mucha indignación cuando se hace el fraude electoral”, señaló.
La movilización encabezada por Cárdenas reunió a distintas corrientes de la izquierda y a ciudadanos inconformes con el régimen priista. Su candidatura se convirtió en un referente de la oposición electoral y de las exigencias de apertura democrática.
Cárdenas contendió por la Presidencia de México en tres ocasiones. En 1997 fue elegido como el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal mediante el voto popular.
¿Qué legado deja Cuauhtémoc Cárdenas a la izquierda?
Al ser cuestionada sobre el legado del ingeniero para la izquierda mexicana y latinoamericana, Sheinbaum destacó su concepción de la democracia y su compromiso con la participación popular.
“Honestidad y democracia, pero la democracia que viene de abajo, no la democracia de las élites. La democracia con el pueblo en el poder”, respondió.
La presidenta también reconoció la importancia de las generaciones que participaron en la organización de la oposición y que contribuyeron a abrir espacios de competencia electoral en México.
En su recuento, vinculó las luchas democráticas encabezadas por Cárdenas con los cambios políticos posteriores, incluida la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia y el inicio de su propio gobierno.
Sheinbaum adelantó que se buscará realizar otro homenaje al ingeniero cuando sea posible acordar los detalles con su familia.