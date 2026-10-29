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“Llegó hasta mi vecindad”: Sheinbaum rinde homenaje a Cárdenas en la mañanera y recuerda cómo lo conoció

Durante la mañanera, Claudia Sheinbaum recordó cómo conoció a Cuauhtémoc Cárdenas en una vecindad de San Jerónimo y destacó su papel en la movilización democrática de 1988 y la fundación del PRD.
jue 29 octubre 2026 09:37 AM
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Claudia Sheinbaum durante el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en la conferencia matutina presidencial del 29 de octubre de 2026.
Claudia Sheinbaum encabezó un homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas durante la mañanera del 29 de octubre, donde recordó cómo conoció al ingeniero y destacó su legado en la lucha por la democracia en México. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó este jueves el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano , figura histórica de la izquierda mexicana, a quien se le reconoce por su papel en la apertura democrática del país y por encabezar el movimiento político que marcó las elecciones presidenciales de 1988.

El homenaje incluyó intervenciones de Pablo Gómez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Laura Itzel Castillo, secretaria de las Mujeres.

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La presidenta también envió un mensaje de afecto a sus hijos, Lázaro Cárdenas Batel, Cuauhtémoc Cárdenas Batel y Camila Cárdenas Batel, y a las personas cercanas al ingeniero.

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La mandataria recordó durante la mañanera cómo conoció al ingeniero en una vecindad de San Jerónimo y destacó su papel en la movilización democrática de 1988, que marcó un punto de inflexión en la historia política de México.

“Recuerdo que la primera vez que conocí al ingeniero Cárdenas vivía yo con mi familia en una vecindad en San Jerónimo. Y llegó hasta ahí el ingeniero a proponer que quienes habíamos sido parte de este movimiento nos incorporáramos al movimiento democrático que él encabezaba”, contó.

Sheinbaum vinculó aquel encuentro con la movilización ciudadana que impulsó la candidatura presidencial de Cárdenas en 1988, después de su ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y con la posterior fundación del Partido de la Revolución Democrática ( PRD), en 1989.

La presidenta destacó también la sencillez, el trato amable y las convicciones del ingeniero, cuya muerte, dijo, representa una pérdida significativa para la izquierda mexicana.

Sheinbaum recuerda la movilización de 1988

Durante el homenaje, la mandataria hizo un recuento del contexto político y social en el que surgió la corriente democrática encabezada por Cárdenas, junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.

Sheinbaum recordó que su generación participó en el movimiento estudiantil de 1986 y 1987 en contra de la privatización de la educación, en un periodo que, comentó, estuvo marcado por la inflación, los recortes y el avance de las políticas neoliberales.

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En ese contexto, la corriente democrática buscó modificar los mecanismos de selección del candidato presidencial del PRI para 1988 y evitar que la decisión dependiera exclusivamente del presidente en turno.

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Cuando esa propuesta no prosperó, sus integrantes abandonaron el partido y se aliaron con fuerzas políticas, organizaciones sociales y movimientos ciudadanos para impulsar la candidatura presidencial de Cárdenas.

“Y se levanta una movilización popular impresionante en 1988”, recordó Sheinbaum.

La presidenta también relató que se organizó un acto en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para recibir al ingeniero, en un momento en que, señaló, las expresiones de oposición enfrentaban un contexto de represión política.

“Fue algo impresionante. Y ahora parece como algo normal, pero entonces había un régimen de represión”, afirmó.

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El fraude electoral de 1988 y la fundación del PRD

Sheinbaum recordó también la elección presidencial de 1988, en la que Cárdenas contendió en contra del priista Carlos Salinas de Gortari, la cual estuvo marcada por denuncias de fraude electoral.

La mandataria sostuvo que ese episodio representó una ruptura importante en la historia política del país y contribuyó a la creación del PRD en 1989.

“Fueron momentos de mucha esperanza, de mucha ilusión y de mucha indignación cuando se hace el fraude electoral”, señaló.

La movilización encabezada por Cárdenas reunió a distintas corrientes de la izquierda y a ciudadanos inconformes con el régimen priista. Su candidatura se convirtió en un referente de la oposición electoral y de las exigencias de apertura democrática.

Cárdenas contendió por la Presidencia de México en tres ocasiones. En 1997 fue elegido como el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal mediante el voto popular.

¿Qué legado deja Cuauhtémoc Cárdenas a la izquierda?

Al ser cuestionada sobre el legado del ingeniero para la izquierda mexicana y latinoamericana, Sheinbaum destacó su concepción de la democracia y su compromiso con la participación popular.

“Honestidad y democracia, pero la democracia que viene de abajo, no la democracia de las élites. La democracia con el pueblo en el poder”, respondió.

La presidenta también reconoció la importancia de las generaciones que participaron en la organización de la oposición y que contribuyeron a abrir espacios de competencia electoral en México.

En su recuento, vinculó las luchas democráticas encabezadas por Cárdenas con los cambios políticos posteriores, incluida la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia y el inicio de su propio gobierno.

Sheinbaum adelantó que se buscará realizar otro homenaje al ingeniero cuando sea posible acordar los detalles con su familia.

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Cuauhtémoc Cárdenas conferencia mañanera Claudia Sheinbaum

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