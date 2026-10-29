La presidenta también envió un mensaje de afecto a sus hijos, Lázaro Cárdenas Batel, Cuauhtémoc Cárdenas Batel y Camila Cárdenas Batel, y a las personas cercanas al ingeniero.

La mandataria recordó durante la mañanera cómo conoció al ingeniero en una vecindad de San Jerónimo y destacó su papel en la movilización democrática de 1988, que marcó un punto de inflexión en la historia política de México.

“Recuerdo que la primera vez que conocí al ingeniero Cárdenas vivía yo con mi familia en una vecindad en San Jerónimo. Y llegó hasta ahí el ingeniero a proponer que quienes habíamos sido parte de este movimiento nos incorporáramos al movimiento democrático que él encabezaba”, contó.

Sheinbaum vinculó aquel encuentro con la movilización ciudadana que impulsó la candidatura presidencial de Cárdenas en 1988, después de su ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y con la posterior fundación del Partido de la Revolución Democrática ( PRD), en 1989.

La presidenta destacó también la sencillez, el trato amable y las convicciones del ingeniero, cuya muerte, dijo, representa una pérdida significativa para la izquierda mexicana.

Sheinbaum recuerda la movilización de 1988

Durante el homenaje, la mandataria hizo un recuento del contexto político y social en el que surgió la corriente democrática encabezada por Cárdenas, junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.

Sheinbaum recordó que su generación participó en el movimiento estudiantil de 1986 y 1987 en contra de la privatización de la educación, en un periodo que, comentó, estuvo marcado por la inflación, los recortes y el avance de las políticas neoliberales.