"Se elige por sorteo, esa es la historia de ella, de su participación en las instituciones electorales. ¿Quién era gobernador de Sonora en el 2014? (Guillermo) Padrés. Esa es la entrada de ella a los institutos electoral y es muy importante, porque ahora hay una campaña de que Taddei era de Morena", planteó.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta dedicó unos minutos para hablar sobre la trayectoria de Taddei, quien el pasado lunes presentó su renuncia como consejera presidenta del INE tras estar involucrada en una polémica de corrupción y conflictos de intereses.

Explicó que en 2014 Taddei fue electa como presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora). Su aprobación pasó por el Consejo General del INE, que en ese momento estaba a cargo de Lorenzo Córdova Vianello.

"Ella entra al Instituto Electoral de Sonora en el 2014. ¿Quién vota para que ella quede? La mayoría de los consejeros. ¿Quién estaba entonces ? Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, todos los que conocemos", insistió.



Sheinbaum aclaró que, en ese momento, Morena aún no existía como partido político.

Taddei fue electa en octubre de 2014 para un periodo de seis años, en ese momento ya existía Morena como partido pues obtuvo su registro como fuerza política nacional en julio de ese año.

Cuando en 2023 a nivel federal se buscaba nombrar a un consejero presidente, Taddei fue electa mediante tómbola , recordó Sheinbaum.

"Ahora parece que llegó por Morena al Instituto Electoral. No. Ella se eligió a través de una tómbola o de un sorteo porque no hubo las dos terceras partes", planteó.