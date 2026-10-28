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Sheinbaum afirma que Morena no impuso a Taddei en el INE: viene de Sonora y fue elegida por sorteo

La presidenta Sheinbaum pidió investigar cualquier posible irregularidad relacionada con Guadalupe Taddei y afirmó que el “coyotaje” en los contratos de papelería electoral existe desde hace décadas.
mié 28 octubre 2026 10:34 AM
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En la imagen, la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que así como se acabó con lo mapaches electorales, se acabará con el coyotaje electoral. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum deslindó a Morena del nombramiento de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) y explicó que la exfuncionaria electoral hizo su trayectoria en Sonora, durante el gobierno de Guillermo Padrés.

Destacó además que llegó al órgano electoral nacional por insaculación, luego de que en la Cámara de Diputados no se logró un acuerdo para nombrar al consejero presidente.

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"Se elige por sorteo, esa es la historia de ella, de su participación en las instituciones electorales. ¿Quién era gobernador de Sonora en el 2014? (Guillermo) Padrés. Esa es la entrada de ella a los institutos electoral y es muy importante, porque ahora hay una campaña de que Taddei era de Morena", planteó.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta dedicó unos minutos para hablar sobre la trayectoria de Taddei, quien el pasado lunes presentó su renuncia como consejera presidenta del INE tras estar involucrada en una polémica de corrupción y conflictos de intereses.

Explicó que en 2014 Taddei fue electa como presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora). Su aprobación pasó por el Consejo General del INE, que en ese momento estaba a cargo de Lorenzo Córdova Vianello.

"Ella entra al Instituto Electoral de Sonora en el 2014. ¿Quién vota para que ella quede? La mayoría de los consejeros. ¿Quién estaba entonces ? Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, todos los que conocemos", insistió.

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Sheinbaum aclaró que, en ese momento, Morena aún no existía como partido político.

Taddei fue electa en octubre de 2014 para un periodo de seis años, en ese momento ya existía Morena como partido pues obtuvo su registro como fuerza política nacional en julio de ese año.

Cuando en 2023 a nivel federal se buscaba nombrar a un consejero presidente, Taddei fue electa mediante tómbola , recordó Sheinbaum.

"Ahora parece que llegó por Morena al Instituto Electoral. No. Ella se eligió a través de una tómbola o de un sorteo porque no hubo las dos terceras partes", planteó.

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Ante las posibles irregularidades que se cometieron durante los tres años de la presidencia de Taddei, Sheinbaum pidió que se realicen las auditorias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Coyotaje de proveedores viene de 1999

La presidenta Claudia Shienbaum afirmó que el "coyotaje" de negocios millonarios con papel para elecciones no viene del periodo de Taddei como presidenta del INE, si no data desde 1999. Aseguró que así lo consignaron medios de comunicación en su momento.

"El primer escándalo de estos hermanos Hernández Casillas viene de 1999 en el Estado de México. En el 2005 tuvieron que renunciar todos los consejeros electorales del Estado de México por una situación similar", recordó.

A la expresidenta del INE se le vinculó con José Alfredo Hernández Casillas, un empresario relacionado con empresas proveedoras del INE.

"Son coyotes de empresas que se dedican a hacer papelería electoral, vean desde cuándo. Y son los mismos hermanos que ahora son denunciados", comentó.

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La presidenta se pronunció a favor de que se acabe el "coyotaje" en la proveduría de papel electoral y para ello –agregó– se requieren más empresas y más competencia.

"Y en todo caso que se compita y que sean muchísimas, no un grupo de empresarios que han estado ganando contratos y contratos y contratos desde hace tiempo", comentó.

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Claudia Sheinbaum INE Guadalupe Taddei Zavala

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