Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Ante violencia en las escuelas, México va por prohibir contenido incel en redes sociales

El gobierno alista un decreto para obligar a las redes sociales a borrar las publicaciones que inciten la violencia entre los jóvenes, como las difundidas en foros incels o de la machósfera.
vie 02 octubre 2026 10:30 AM
Añadir Expansión Política en Google
La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera de hoy, 2 de octubre de 2026, en Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera del 2 de octubre de 2026. (Foto: Presidencia de México)

Ante los casos de violencia en las escuelas, México busca prohibir los contenidos difundidos en redes sociales que incitan a los jóvenes a cometer conductas violentas, acoso o agresiones hacia mujeres.

El gobierno alista un decreto para obligar a las plataformas digitales, como Facebook, Instagram o TikTok, a borrar de inmediato las publicaciones que promuevan la violencia entre los menores, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Publicidad

"El principal objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido, en el momento en que encuentren, comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso. Es decir, prohibir que haya ese tipo de publicaciones en las plataformas digitales", explicó.

Sheinbaum dijo que las escuelas y las familias deben colaborar para el cuidado de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, subrayó, las plataformas digitales también tienen responsabilidad sobre los contenidos que difunden.

Para saber más

estudiantes Morelos
presidencia

Violencia en Morelos: Matan a otros dos estudiantes de la UAEM y Sheinbaum pide reforzar seguridad


La medida busca prevenir casos como el ocurrido este jueves en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde dos exalumnos atacaron a la comunidad estudiantil con armas blancas y explosivos. La subdirectora del plantel murió y otras cuatro personas resultaron heridas, incluyendo al director.

El miércoles de esta misma semana, un adolescente de Querétaro atacó con cuchillos a cuatro personas al interior de la secundaria "Esperanza Cabrera".

La presidenta informó que estos casos, sumados a otros registrados en años anteriores, como el homicidio de un alumno al interior del CCH Sur de la UNAM , están vinculados con contenidos en redes sociales que incitan a cometer agresiones.

"No puede ser que en las redes sociales salgan casos de abuso infantil, de conocimiento de este tipo de vínculo, y que las redes no hagan nada", señaló.

Te puede interesar

SEP publica en el DOF decálogos para regular celulares en escuelas
México

Los 10 "mandamientos" de la SEP contra el uso de celulares en las escuelas: "Me gusta convivir sin redes sociales"


Sheinbaum afirmó que esta estrategia no pretende censurar ni afectar la libertad de expresión, sino identificar los contenidos violentos que generan afectaciones emocionales en la juventud.

"La prohibición, la obligación de las plataformas para bajar esos contenidos, no permitir que se difundan y tiene que quedar muy claro cuáles para que no raye en la censura".

Publicidad

El movimiento

incel

Aunque las autoridades no lo mencionaron por su nombre, las indagatorias sobre estos casos arrojaron que los jóvenes atacantes estaban relacionados o al menos consumían contenido incel y de la "machosfera".

Se trata de comunidades de internet que difunden discursos de odio hacia las mujeres, promueven la violencia como venganza e incitan a participar en agresiones. Varios jóvenes y hombres que han cometido agresiones en distintos países estaban vinculados a estos contenidos.

Amnistía Internacional considera que el movimiento incel es misógino, deshumanizador y "ha trascendido las pantallas para convertirse en una amenaza real".

Medidas contra violencia en las escuelas

Sheinbaum instruyó crear un grupo de trabajo entre dependencias del gobierno para implementar medidas de prevención de violencia en las escuelas. También será el encargado de diseñar el decreto y dialogar con las plataformas digitales.

El grupo de trabajo está encabezado por Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad; la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Educación Pública, el Centro Nacional de Inteligencia, instituciones académicas y expertos.

Publicidad

Monitoreo de redes sociales con inteligencia

Esta medida funcionará con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, que incrementará el seguimiento a las comunidades, foros y contenidos digitales que inciten a la violencia, con el objetivo de identificar patrones, amenazas creíbles o posibles llamados a cometer agresiones, explicó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

"La tarea de inteligencia consiste, precisamente, en distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta que requiera atención inmediata”, aclaró.

Otras medidas adicionales serán la colocación de buzones confidenciales en las escuelas para la detección temprana de situaciones de riesgo y reforzar el programa El ABC de las emociones , una guía sobre educación emocional que se reparte en las escuelas, así como la atención psicológica de alumnos que lo requieran.

Tags

Escuelas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad