Ante violencia en las escuelas, México va por prohibir contenido incel en redes sociales

"El principal objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido, en el momento en que encuentren, comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso. Es decir, prohibir que haya ese tipo de publicaciones en las plataformas digitales", explicó.

Sheinbaum dijo que las escuelas y las familias deben colaborar para el cuidado de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, subrayó, las plataformas digitales también tienen responsabilidad sobre los contenidos que difunden.



La medida busca prevenir casos como el ocurrido este jueves en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde dos exalumnos atacaron a la comunidad estudiantil con armas blancas y explosivos. La subdirectora del plantel murió y otras cuatro personas resultaron heridas, incluyendo al director.

El miércoles de esta misma semana, un adolescente de Querétaro atacó con cuchillos a cuatro personas al interior de la secundaria "Esperanza Cabrera".

La presidenta informó que estos casos, sumados a otros registrados en años anteriores, como el homicidio de un alumno al interior del CCH Sur de la UNAM , están vinculados con contenidos en redes sociales que incitan a cometer agresiones.

"No puede ser que en las redes sociales salgan casos de abuso infantil, de conocimiento de este tipo de vínculo, y que las redes no hagan nada", señaló.



Sheinbaum afirmó que esta estrategia no pretende censurar ni afectar la libertad de expresión, sino identificar los contenidos violentos que generan afectaciones emocionales en la juventud.

"La prohibición, la obligación de las plataformas para bajar esos contenidos, no permitir que se difundan y tiene que quedar muy claro cuáles para que no raye en la censura".