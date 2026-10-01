Ataque en una secundaria en Torreón, Coahuila, deja una persona muerta y varios heridos

Un ataque en una escuela pública en Torreón, Coahuila, dejó como saldo preliminar una persona muerta y varias heridas. De acuerdo con los primeros reportes, la agresión la perpetraron dos jóvenes presuntamente con artefactos explosivos y armas blancas contra docentes y estudiantes de la Secundaria General 13 ubicada en la comunidad de El Ejido.
El fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que los atacantes ya fueron detenidos. A través de redes sociales se observa cómo vecinos de la escuela y padres de familia acudieron al plantel alertados por las detonaciones y someten en el suelo a los jóvenes.