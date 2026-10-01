Ataque en una secundaria en Torreón, Coahuila, deja una persona muerta y varios heridos

Los jóvenes son identificados como “Los Cuates”, y de acuerdo a las primeras versiones son hermanos, tienen aproximadamente 18 años y son exalumnos de la escuela secundaria ubicada en la comunidad de El Ejido.

Víctimas del ataque armado en secundaria en Torreón

Se reportó la muerte de la directora del plantel, Nerit Edith de 56 años

En tanto, el subdirector, Ricardo Quintanar de 54 años, se encuentra lesionado de gravedad.

Romina, de 17 años, tiene una lesión en el cuello.

Alejandro, de 22 años, presenta múltiples lesiones

Y un menor de edad de 13 años quien sufrió la amputación de una mano debido a que también se utilizaron bombas molotov en el plantel.