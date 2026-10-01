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Ataque en una secundaria en Torreón, Coahuila, deja una persona muerta y varios heridos

El fiscal informó sobre la detención de dos jóvenes que fueron identificados como exalumnos de la Secundaria General 13. La zona ya se encuentra en resguardo por elementos de seguridad.
jue 01 octubre 2026 01:14 PM
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Hasta la escuela donde ocurrió el ataque llegaron elementos de seguridad para resguardar la zona. (Foto: Facebook Zacatelcoradio Sigmatech)

Un ataque en una escuela pública en Torreón, Coahuila, dejó como saldo preliminar una persona muerta y varias heridas. De acuerdo con los primeros reportes, la agresión la perpetraron dos jóvenes presuntamente con artefactos explosivos y armas blancas contra docentes y estudiantes de la Secundaria General 13 ubicada en la comunidad de El Ejido.

El fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que los atacantes ya fueron detenidos. A través de redes sociales se observa cómo vecinos de la escuela y padres de familia acudieron al plantel alertados por las detonaciones y someten en el suelo a los jóvenes.

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Los jóvenes son identificados como “Los Cuates”, y de acuerdo a las primeras versiones son hermanos, tienen aproximadamente 18 años y son exalumnos de la escuela secundaria ubicada en la comunidad de El Ejido.

Víctimas del ataque armado en secundaria en Torreón

Se reportó la muerte de la directora del plantel, Nerit Edith de 56 años

En tanto, el subdirector, Ricardo Quintanar de 54 años, se encuentra lesionado de gravedad.

Romina, de 17 años, tiene una lesión en el cuello.

Alejandro, de 22 años, presenta múltiples lesiones

Y un menor de edad de 13 años quien sufrió la amputación de una mano debido a que también se utilizaron bombas molotov en el plantel.

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Los vecinos de la zona compartieron a los representantes de medios de comunicación que llegaron al lugar que los atacantes llegaron encapuchados, y que la agresión ocurrió entre el cambio de la segunda y tercera clase, aproximadamente a las 08:30 horas.

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¿Dónde está la escuela donde ocurrió el ataque en Torreón?

Imagen satelital de la secundaria donde ocurrió el ataque. Una estructura rectangular a la izquierda y cuatro color café a la derecha.png
Lugar donde se ubica la secundaria en donde ocurrió el ataque. (Foto: Google Maps)

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En el lugar ya se encuentran autoridades estatales y municipales, así como personal de la Secretaría de Educación.

“Lamentamos el fallecimiento de una integrante del personal educativo y expresamos nuestras condolencias a sus familiares, así como nuestra solidaridad con toda la comunidad educativa”, compartió el Gabinete de Seguridad en sus redes sociales.

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Coahuila Ataque

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