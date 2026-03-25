En 14 años, México duplicó el número de estudiantes hospitalizados por violencia escolar

Y en el caso de los hombres, con una creciente incursión en grupos digitales vinculados a la machosfera o a los llamados Incels, que promueven discursos de odio, misoginia e incitan a la violencia contra las mujeres.
"La violencia ejercida por hombres adolescentes no puede desligarse de los modelos de socialización masculina que predominan en la región. Los llamados ritos de paso machistas, que asocian la masculinidad con la fuerza, el control y la dominación, generan condiciones donde la violencia se normaliza forma de validación", explicó Juan Martínez, director de Tejiendo Redes Infancia.
Organizaciones civiles exigen seguridad en las escuelas
Tras el incidente en Michoacán, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) demandó a las autoridades reforzar la seguridad al interior de los planteles.
"Exigir que nuestros maestros y alumnos de los planteles educativos tengan las condiciones de seguridad e integridad requeridas, de manera que nunca más se repita una tragedia como esta en nuestras escuelas", apuntó en un comunicado.
Israel Sánchez, presidente de la UNPF, demandó al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a implementar un protocolo de seguridad escolar que incluya revisión de accesos, detección temprana de riesgos y coordinación con las fuerzas de seguridad para proteger a estudiantes y docentes en todos los planteles del estado.
También solicitó a la Secretaría de Educación del estado reforzar los programas de prevención de violencia, salud mental y detección de señales de alerta en adolescentes; capacitar al personal docente en materia de seguridad escolar.
La UNFP recomendó instalar "centros de escucha" en las escuelas para acompañar las necesidades de los alumnos.