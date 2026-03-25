En 14 años, México duplicó el número de estudiantes hospitalizados por violencia escolar

Pero la violencia escolar también tiene otras caras. Cuando no escala hasta un nivel fatal, deja lesiones y afectaciones a la salud mental. En los últimos 14 años, incluso, se duplicó el número de estudiantes que fueron hospitalizados tras ser víctimas de violencia física escolar.

En 2010, la Secretaría de Salud registró 456 casos de alumnos hospitalizados por lesiones físicas ocurridas en los planteles. Para 2024, la cifra subió a 1,058 casos, un aumento de 132%, según datos de la dependencia analizados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

“Como resultado, 2024 ha sido el año con el mayor número de hospitalizaciones de niñas, niños y adolescentes por violencia física en escuelas de México desde que se tiene registro”, señaló la organización en el análisis.

Del total de estudiantes lesionados, 36% eran mujeres y 63% hombres. Por grupo de edad, el 66% de los hospitalizados en 2024 fueron adolescentes de entre 12 y 17 años; 28% eran niños de 6 a 11 años, y el 5% correspondió a infantes de 1 a 5 años.

Las principales lesiones que sufrieron fueron contusiones, esguinces, heridas, laceraciones y fracturas. También fueron atendidos alumnos con malestar emocional, ansiedad y depresión.

La mitad de los adolescentes víctimas de violencia física identificaron a una persona conocida como el agresor, es decir, otros estudiantes, docentes o relaciones no familiares. Mientras que casi 20% señaló como responsable de la agresión a una persona desconocida.

Los estados con mayores registros de violencia física durante 2024 fueron Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo, que concentraron dos de cada cinco casos.