Sinaloa, “El Mencho”, Trump y España: los 12 momentos que han marcado los dos años de Sheinbaum

22 de febrero de 2026: cae "El Mencho"

Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, murió durante un operativo ejecutado en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Para México y para Estados Unidos, el líder del cártel, designado en febrero de 2025 como terrorista, era un objetivo prioritario.

17 de abril de 2026: viaja a España

La presidenta Claudia Sheinbaum aceptó una invitación del presidente Pedro Sánchez para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, realizada en España.

Con su viaje, puso fin a los casi ocho años de distanciamiento entre México y España luego de una serie de desencuentros y exigencias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a ofrecer perdón por los hechos ocurridos durante La Conquista.

Ese acercamiento se intensificará en junio de 2026 cuando en el marco del Mundial de la FIFA de 2026, Sheinbaum recibió al Rey Felipe VI de España en Palacio Nacional, con quien acordó fortalecer la relación bilateral.

El 25 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió al Rey Felipe VI de España en Palacio Nacional. (Foto: Rodrigo Oropeza/AFP.)

La relación con Trump

La relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump ha transitado entre la negociación y los desencuentros, con el comercio, la migración y la seguridad como los principales puntos de discusión.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, ambos mandatarios han mantenido comunicación frecuente mediante llamadas telefónicas y han buscado evitar que las diferencias entre sus gobiernos se conviertan en una confrontación personal.

En enero de 2026, por ejemplo, sostuvieron una llamada de 15 minutos en la que Trump reconoció el trabajo de México en materia de seguridad y ambos acordaron continuar las conversaciones comerciales.

Los momentos de tensión han aparecido principalmente por las presiones estadounidenses en materia de seguridad, narcotráfico y comercio. Sheinbaum ha rechazado públicamente cualquier forma de injerencia y ha defendido que la cooperación con Estados Unidos debe darse bajo condiciones de respeto a la soberanía mexicana. Al mismo tiempo, ambos gobiernos han mantenido canales de coordinación y negociación; en julio de 2026, Trump y Sheinbaum acordaron extender durante 90 días las condiciones comerciales mientras buscaban un acuerdo de mayor alcance.

En los meses más recientes, el diálogo se ha mantenido pese a las diferencias. En septiembre de 2026, Sheinbaum informó que sostuvo otra llamada con Trump y aseguró que las negociaciones comerciales avanzaban y que habían alcanzado algunos acuerdos, aunque todavía no podían hacerse públicos.

La propia presidenta ha descrito la relación personal con Trump como respetuosa, aun cuando ambos gobiernos mantienen desacuerdos en asuntos como migración, seguridad, aranceles y el ingreso de armas estadounidenses a México.

Imagen ilustrativa. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sostuvo su primera reunión con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en diciembre de 2025. (Foto: Presidencia)

Sheinbaum llama a Rocha Moya a hacerse a un lado

La postura de Claudia Sheinbaum frente a Rubén Rocha Moya se endureció conforme avanzaron los señalamientos y las investigaciones relacionadas con Sinaloa. La presidenta evitó especular sobre una posible responsabilidad del gobernador y sostuvo que correspondía a las autoridades ministeriales investigar los hechos. Ante las versiones que vinculaban a Rocha con distintos episodios bajo investigación, Sheinbaum marcó distancia y señaló que no podía adelantar conclusiones mientras no existieran elementos jurídicos que las sustentaran.

La tensión aumentó cuando Rocha Moya decidió reincorporarse a la gubernatura después de más de tres meses de licencia. Sheinbaum cuestionó esa decisión y consideró que volver al cargo no era pertinente dadas las circunstancias que atravesaba Sinaloa. Su argumento fue que la gubernatura no debía tratarse como un asunto individual, pues las decisiones de quien ocupa el puesto tienen consecuencias sobre el estado y su población.

Después de que Rocha solicitó nuevamente licencia, esta vez por tiempo indefinido, Sheinbaum sostuvo que esa separación era lo más conveniente para Sinaloa. Aunque aclaró que no habló con él para pedirle que dejara el cargo, sí dejó claro que no estaba de acuerdo con su regreso y cuestionó qué sentido tenía retomar la gubernatura en ese momento. Posteriormente calificó su decisión de regresar como “imprudente” y remarcó que ningún interés personal debía colocarse por encima de los intereses de los sinaloenses y del país.