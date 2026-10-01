Sinaloa, “El Mencho”, Trump y España: los 12 momentos que han marcado los dos años de Sheinbaum
Este 1 de octubre la presidenta Sheinbaum cumple dos años de gobierno, tiempo en el que retomó los viajes al extranjero, bajaron los homicidios en México y se tuvo múltiples choques con la administración de Trump.
Con una estrategia de seguridad que ha logrado reducir más de 50% los homicidios dolosos, con más de 100 reformas a la constitución y con la reactivación de la imagen de México ante el mundo, la presidenta Claudia Sheinbaum llega a su segundo año de gobierno .
A diferencia del año pasado, cuando el 5 de octubre realizó un evento masivo para conmemorar los primeros meses como la primera mujer en gobernar México, para este segundo aniversario no habrá evento masivo.
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Para conmemorar sus 24 meses al frente del poder, la presidenta realizó un informe en Palacio Nacional el 1 de septiembre y luego, un recorrido por las 32 entidades para presentar un balance de los avances y retos para su gobierno.
Éstos son 10 momentos que han marcado su gobierno:
8 de octubre de 2024: presenta su Estrategia Nacional de Seguridad
Tras recibir un país con más de 80 homicidios diarios, la presidenta Claudia Sheinbaum tenía como uno de sus principales desafíos combatir la violencia.
En Palacio Nacional presentó su estrategia de seguridad basada en cuatro ejes: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de labores de inteligencia e investigación y coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas.
Entre sus objetivos está la disminución de la incidencia delictiva, el reforzamiento de capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales.
A prácticamente dos años de implementada la estrategia, la violencia ha bajado.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios bajaron 53%.
En septiembre de 2024, último mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se registraron 86.9 homicidios por día, pero para julio de 2026, ese delito cayó a 40.8.
18-19 de noviembre de 2024: realiza su primer viaje al extranjero
A diferencia de su antecesor, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por realizar más viajes al extranjero que incluyen países como Estados Unidos, Canadá, Brasil y España.
Su primera salida del país como jefa de Estado fue a la Cumbre de Líderes del G20 realizada en Río de Janeiro, Brasil.
En el foro, en el que sus miembros representan más del 85% del PIB global, la presidenta propuso destinar el 1% del gasto militar para poner en marcha el programa de reforestación más grande de la historia.
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22 de noviembre 2024: Operación enjambre
Con miras a combatir la relación entre crimen y autoridad, su gobierno puso en marcha Operación Enjambre en el Estado de México en donde fueron detenidos presidentes municipales, directores de Seguridad Pública municipal y otros funcionarios ligados con grupos delictivos.
Hasta ahora se han detenido a 111 presidentes municipales, tesoreros, policías municipales y otros servidores públicos.
El operativo se ha extendido por 10 entidades: Estado de México, Morelos, Michoacán, Jalisco, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Tlaxcala y Tamaulipas.
13 de enero de 2025. Presenta Plan México
Ante el endurecimiento de las políticas arancelarias de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México , un proyecto que contempla 13 metas y un portafolio de 277,000 millones de dólares de inversión nacional y extranjera.
4 de febrero de 2025: despliegue de 10,000 elementos de seguridad en la frontera
Para contener las advertencias del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles de 25% a México, la presidenta Claudia Sheinbaum acordó con su homólogo el despliegue de 10,000 elementos de seguridad en la frontera para contener el tráfico de drogas y el flujo migratorio.
El despliegue de México ha rendido frutos debido a que el flujo de migrantes ha caído, así como los decomisos de fentanilo.
17 de marzo de 2025: presenta estrategia contra desapariciones
Tras el hallazgo del Rancho Teuchitlán, que operó como un centro de adiestramiento del crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su estrategia para combatir las desapariciones forzadas en el país.
En las medidas se incluyen fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, crear la Base Nacional Única de Información Forense, crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana, fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana y equiparar el delito de desaparición al de secuestro.
Aunque fue en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador que se impulsó la reforma al Poder Judicial, fue en la administración de la presidenta Sheinbaum que se votó por primera vez por jueces, magistrados y ministros.
Tras emitir su voto en la Ciudad de México, la presidenta gritó: “¡Que viva la democracia!”.
17 de junio de 2025: Sheinbaum participa en el G7
A invitación del primer ministro Mark Carney, la presidenta viajó a Canadá para participar en la Cumbre del G7 desde la que propuso la celebración de una Cumbre por el Bienestar Económico en donde además del Grupo de los siete, participan integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
El propósito, dijo, es fortalecer una cooperación para el desarrollo, para un comercio justo como base de una paz duradera.
22 de febrero de 2026: cae "El Mencho"
Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, murió durante un operativo ejecutado en el municipio de Tapalpa, Jalisco.
Para México y para Estados Unidos, el líder del cártel, designado en febrero de 2025 como terrorista, era un objetivo prioritario.
La presidenta Claudia Sheinbaum aceptó una invitación del presidente Pedro Sánchez para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, realizada en España.
Con su viaje, puso fin a los casi ocho años de distanciamiento entre México y España luego de una serie de desencuentros y exigencias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a ofrecer perdón por los hechos ocurridos durante La Conquista.
Ese acercamiento se intensificará en junio de 2026 cuando en el marco del Mundial de la FIFA de 2026, Sheinbaum recibió al Rey Felipe VI de España en Palacio Nacional, con quien acordó fortalecer la relación bilateral.
La relación con Trump
La relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump ha transitado entre la negociación y los desencuentros, con el comercio, la migración y la seguridad como los principales puntos de discusión.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, ambos mandatarios han mantenido comunicación frecuente mediante llamadas telefónicas y han buscado evitar que las diferencias entre sus gobiernos se conviertan en una confrontación personal.
En enero de 2026, por ejemplo, sostuvieron una llamada de 15 minutos en la que Trump reconoció el trabajo de México en materia de seguridad y ambos acordaron continuar las conversaciones comerciales.
Los momentos de tensión han aparecido principalmente por las presiones estadounidenses en materia de seguridad, narcotráfico y comercio. Sheinbaum ha rechazado públicamente cualquier forma de injerencia y ha defendido que la cooperación con Estados Unidos debe darse bajo condiciones de respeto a la soberanía mexicana. Al mismo tiempo, ambos gobiernos han mantenido canales de coordinación y negociación; en julio de 2026, Trump y Sheinbaum acordaron extender durante 90 días las condiciones comerciales mientras buscaban un acuerdo de mayor alcance.
En los meses más recientes, el diálogo se ha mantenido pese a las diferencias. En septiembre de 2026, Sheinbaum informó que sostuvo otra llamada con Trump y aseguró que las negociaciones comerciales avanzaban y que habían alcanzado algunos acuerdos, aunque todavía no podían hacerse públicos.
La propia presidenta ha descrito la relación personal con Trump como respetuosa, aun cuando ambos gobiernos mantienen desacuerdos en asuntos como migración, seguridad, aranceles y el ingreso de armas estadounidenses a México.
Sheinbaum llama a Rocha Moya a hacerse a un lado
La postura de Claudia Sheinbaum frente a Rubén Rocha Moya se endureció conforme avanzaron los señalamientos y las investigaciones relacionadas con Sinaloa. La presidenta evitó especular sobre una posible responsabilidad del gobernador y sostuvo que correspondía a las autoridades ministeriales investigar los hechos. Ante las versiones que vinculaban a Rocha con distintos episodios bajo investigación, Sheinbaum marcó distancia y señaló que no podía adelantar conclusiones mientras no existieran elementos jurídicos que las sustentaran.
La tensión aumentó cuando Rocha Moya decidió reincorporarse a la gubernatura después de más de tres meses de licencia. Sheinbaum cuestionó esa decisión y consideró que volver al cargo no era pertinente dadas las circunstancias que atravesaba Sinaloa. Su argumento fue que la gubernatura no debía tratarse como un asunto individual, pues las decisiones de quien ocupa el puesto tienen consecuencias sobre el estado y su población.
Después de que Rocha solicitó nuevamente licencia, esta vez por tiempo indefinido, Sheinbaum sostuvo que esa separación era lo más conveniente para Sinaloa. Aunque aclaró que no habló con él para pedirle que dejara el cargo, sí dejó claro que no estaba de acuerdo con su regreso y cuestionó qué sentido tenía retomar la gubernatura en ese momento. Posteriormente calificó su decisión de regresar como “imprudente” y remarcó que ningún interés personal debía colocarse por encima de los intereses de los sinaloenses y del país.