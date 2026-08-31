Las y los estudiantes incorporarán la tecnología a su aprendizaje, algo que Éder considera positivo. “Ya se va a integrar a un grupo de Whatsapp que va a coordinar su asesor, desde el inicio ya están con Classroom”, cuenta.

Sin embargo, teme que esta mayor interacción digital dé pie a problemas como ciberacoso, bullying y otros tipos de violencia entre adolescentes.

“Inclusive entre ellos, que afuera del grupo que administra un profesor puedan tener contacto y todo lo que puedan intercambiar, es lo que me preocupa”, comparte en entrevista con Expansión Política.

El uso de celulares y dispositivos móviles en las escuelas públicas está bajo la lupa: 81% de maestras y maestros pide regular su uso dentro de los salones de clase, de acuerdo con la consulta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aplicada a 565,396 docentes por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Para Eduardo Bermudez, el celular no es solo una distracción del estudio para su hijo de 12 años: también representa el riesgo de que el adolescente sea contactado por agresores y pueda ser víctima de secuestro y trata de personas e incluso de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

“También para trabajar con los narcos, venta de órganos, es una de mis preocupaciones”, señala el padre.

Eduardo intenta concientizar a su niño –casi adolescente– sobre la necesidad de cuidarse también en el mundo digital.