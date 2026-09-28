Violencia en Morelos: Matan a otros dos estudiantes de la UAEM y Sheinbaum pide reforzar seguridad

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que se busca tener contacto con autoridades y estudiantes para saber cómo se puede fortalecer la prevención de la violencia contra la comunidad universitaria.

"Que nos pongamos en contacto con la rectora de la universidad y también con los estudiantes para ver exactamente qué es lo que está pasando y de qué manera se pueden hacer mayores acciones de prevención con los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos", comentó.

A 15 días del presunto feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, la violencia golpeó nuevamente a la comunidad estudiantil de la UAEM. Este domingo, dos alumnos de 17 años, quienes estudiaban en Preparatoria Número 2 de la UAEM, fueron asesinados en Cuernavaca.



Además de los asesinatos de los jóvenes de preparatoria y de la estudiante de intercambio, en los últimos meses se ha registrado la muerte de otros más, entre ellos,los decesos de Kimberly Joselin Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuente.

Sheinbaum pide revisar violencia en Cuautla

La presidenta informó que pidió al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atender la situación de violencia en Cuautla, un municipio marcado por una crisis de inseguridad.

"Han bajado mucho los homicidios, pero robos y otros temas tienen algún incremento. Entonces, vamos a estar en contacto y coordinándonos con la gobernadora para ver en qué necesita nuestro apoyo", expuso este lunes.

La entidad hoy gobernada por la morenista Margarita González Saravia suma alrededor de dos décadas de violencia.