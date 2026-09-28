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Violencia en Morelos: Matan a otros dos estudiantes de la UAEM y Sheinbaum pide reforzar seguridad

Dos alumnos de 17 años de la Preparatoria Número 2 de la Universidad de Morelos fueron asesinados este domingo en Cuernavaca, con lo que suman seis homicidios de alumnos de esta escuela.
lun 28 septiembre 2026 11:07 AM
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estudiantes Morelos
En menos de un mes, tres estudiantes de la UAEM fueron asesinados. (Foto: Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro.)

Tras el homicidio de dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Secretaría de Gobernación ponerse en contacto con la gobernadora Margarita González Saravia, con la rectora Viridiana Aydeé León y con los alumnos, para reforzar las medidas de prevención.

"Le pedí hoy a la secretaria de Gobernación que se ponga en contacto con la gobernadora, con la rectora de la Universidad, por el muy, muy lamentable y triste caso de los estudiantes que han perdido la vida, porque son varios ya", dijo.

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En su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que se busca tener contacto con autoridades y estudiantes para saber cómo se puede fortalecer la prevención de la violencia contra la comunidad universitaria.

"Que nos pongamos en contacto con la rectora de la universidad y también con los estudiantes para ver exactamente qué es lo que está pasando y de qué manera se pueden hacer mayores acciones de prevención con los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos", comentó.

A 15 días del presunto feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, la violencia golpeó nuevamente a la comunidad estudiantil de la UAEM. Este domingo, dos alumnos de 17 años, quienes estudiaban en Preparatoria Número 2 de la UAEM, fueron asesinados en Cuernavaca.

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Además de los asesinatos de los jóvenes de preparatoria y de la estudiante de intercambio, en los últimos meses se ha registrado la muerte de otros más, entre ellos,los decesos de Kimberly Joselin Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuente.

Sheinbaum pide revisar violencia en Cuautla

La presidenta informó que pidió al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atender la situación de violencia en Cuautla, un municipio marcado por una crisis de inseguridad.

"Han bajado mucho los homicidios, pero robos y otros temas tienen algún incremento. Entonces, vamos a estar en contacto y coordinándonos con la gobernadora para ver en qué necesita nuestro apoyo", expuso este lunes.

La entidad hoy gobernada por la morenista Margarita González Saravia suma alrededor de dos décadas de violencia.

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En el territorio se tiene identificada la operación de 11 grupos criminales : los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y Guerreros Unidos, así como organizaciones locales como La Unión Tepito, Los Tlacos, Los Linos, Los Mayas, La Empresa, Los Aparicio y Los Rojos.

El clima de violencia ubica a Morelos como la segunda entidad con más homicidios dolosos y la primera por víctimas de extorsión por cada 100,000 habitantes.

Elementos federales y estatales tienen desplegado el Plan Cuautla para impulsar el desarrollo, la paz y el bienestar en la región oriente de Morelos, mediante el que se incluye el despliegue de 1,700 elementos de seguridad.

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Como parte de esa estrategia, se han realizado 28,231 operativos y se han detenido a 86 presuntos delincuentes, se han realizado 91 cateos y se han cumplimentado 36 órdenes de aprehensión.

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Morelos Claudia Sheinbaum Violencia conferencia mañanera

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