"El ABC de las emociones", el programa con el que el gobierno busca atender la salud mental de jóvenes

En el arranque del ciclo escolar 2026-2027, al que regresaron a clases más de 28 millones de niñas, niños y adolescentes, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha el programa “El ABC de las emociones”, una estrategia enfocada en atender la salud mental y el bienestar socioemocional de adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, a través de este programa, se busca acompañar de cerca a los jóvenes y atender los distintos problemas emocionales que enfrentan durante esta etapa de la vida.

"Los lunes lo vamos a poder platicar en el salón de clases y además el gobierno va a estar cerca de todas y todos los adolescentes, porque están estas guías, se harán asambleas con madres y padres de familia, con maestras y maestros para explicar los problemas emocionales que vivimos todos en la adolescencia", informó.

En abril pasado, la presidenta anunció el programa "El ABC de las emociones" luego de hechos de violencia que involucraron a jóvenes. Uno de ellos ocurrió en marzo en Michoacán cuando un estudiante de preparatoria asesinó a dos profesoras con un arma y otro en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur cuando un estudiante atacó a otro con un arma blanca en septiembre pasado.

¿Qué es "El ABC de las emociones"?

Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior, explicó que como parte de la estrategia se imprimieron 16 millones de guías para 7.5 millones de estudiantes, 7.5 millones de madres y padres de familias así como para un millón de profesores. Además de de 250,000 cárteles para que la comunidad conozca el programa.