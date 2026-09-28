Sheinbaum explica por qué Ruffo fue trasladado por tierra a BC: "Se siguió la orden del juez"

La tarde del pasado sábado, el político, quien fue el primer gobernador de oposición en México, dejó el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, para ser trasladado a su casa para cumplir con la medida de prisión domiciliaria.

El trayecto por tierra fue de alrededor de 40 horas y estuvo custodiado por elementos de la Guardia Nacional.

Al exgobernador se le detuvo el pasado 16 de julio por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.



En una nota informativa, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, aunque la autoridad judicial le concedió el cambio del lugar de cumplimiento de la medida cautelar, su proceso penal se detiene o presenta cambios.

"Los trabajos ministeriales de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permitieron identificar una red de contrabando de combustible, la cual utilizaba ferrotanques para desarrollar sus operaciones, a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, de la cual el imputado Ernesto 'N' es uno de los principales socios", planteó.

Además, recordó que hay datos de "prueba contundentes", como dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis de información, que establecen que la empresa de la cual es accionista Ernesto "N" presentó un "comportamiento incongruente con su perfil fiscal" al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales.

Sobre esta prisión domiciliaria, la presidenta reconoció que el trayecto en tierra es largo.

"Es un trayecto muy largo. Pero dicen que es el procedimiento que normalmente determina el juez, a menos que haya alguna cuestión de riesgo adicional", indicó.