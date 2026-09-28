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Sheinbaum explica por qué Ruffo fue trasladado por tierra a BC: "Se siguió la orden del juez"

El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, enfrenta un proceso legal por su presunta responsabilidad en contrabando de combustible.
lun 28 septiembre 2026 09:55 AM
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En la imagen se observan patrullas custodiadas por policías armados.
Ernesto Ruffo Apple, ex gobernador de Baja California, salió del Centro de Federal de Prevención y Readaptación Social núm. 1 “ El Altiplano” el sábado pasado. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el traslado vía terrestre de Ernesto Ruffo a Ensenada, Baja California para cumplir con la prisión domiciliaria se desarrolló así porque se trató de la orden de un juez y su defensa estuvo de acuerdo.

"Pregunté hoy en la mañana en el gabinete que por qué se le trasladó por tierra si era tan largo el recorrido. Me dijeron que se siguió la orden del juez. Esa fue la contestación que me dieron", dijo este lunes.

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La tarde del pasado sábado, el político, quien fue el primer gobernador de oposición en México, dejó el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, para ser trasladado a su casa para cumplir con la medida de prisión domiciliaria.

El trayecto por tierra fue de alrededor de 40 horas y estuvo custodiado por elementos de la Guardia Nacional.

Al exgobernador se le detuvo el pasado 16 de julio por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

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En una nota informativa, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, aunque la autoridad judicial le concedió el cambio del lugar de cumplimiento de la medida cautelar, su proceso penal se detiene o presenta cambios.

"Los trabajos ministeriales de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permitieron identificar una red de contrabando de combustible, la cual utilizaba ferrotanques para desarrollar sus operaciones, a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, de la cual el imputado Ernesto 'N' es uno de los principales socios", planteó.

Además, recordó que hay datos de "prueba contundentes", como dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis de información, que establecen que la empresa de la cual es accionista Ernesto "N" presentó un "comportamiento incongruente con su perfil fiscal" al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales.

Sobre esta prisión domiciliaria, la presidenta reconoció que el trayecto en tierra es largo.

"Es un trayecto muy largo. Pero dicen que es el procedimiento que normalmente determina el juez, a menos que haya alguna cuestión de riesgo adicional", indicó.

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La presidenta pidió a la Fiscalía General de la República informar por qué se determinó realizar el traslado a prisión domiciliaria por tierra, a diferencia de que, cuando fue detenido, se le trasladó de Baja California a Ciudad de México vía aérea.

"La fiscalía pudiera informar. La información que yo tengo es que fue una determinación del juez y estuvo de acuerdo su defensa. Es lo que me dijeron, no tengo la certeza de que así fue, sino la información que se me proporcionó hoy en la mañana", comentó.

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El largo traslado de Ernesto Ruffo fue criticado por políticos de oposición. Uno de ellos fue Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del partido Somos, quien dijo que ese traslado fue "indigno y humillante".

"Esta medida no es más barata, no es más segura, no es más humana. Esta medida es de venganza para humillar", planteó.

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