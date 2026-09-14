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México

Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española que llegó a Morelos por intercambio y fue asesinada en Cuautla

Claudia estudiaba en la Universidad de Granada. Su estancia académica en México terminó con un ataque con arma blanca que la Fiscalía de Morelos ya investiga como feminicidio.
lun 14 septiembre 2026 09:24 AM
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Minuto de silencio en memoria de Claudia Tacoronte en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde estudiaba.
Minuto de silencio en memoria de Claudia Tacoronte en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde estudiaba. (X/Universidad Granada)

Claudia Tacoronte Aguilera llegó a Morelos como estudiante de intercambio. Tenía 21 años, era originaria de Canarias y formaba parte de la comunidad de la Universidad de Granada, en España.

Su estancia académica la llevó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde participaba en actividades académicas y en encuentros culturales durante su permanencia en México.

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La noche del sábado 12 de septiembre esa experiencia terminó de manera violenta en Cuautla. Claudia fue asesinada en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, en la colonia Emiliano Zapata. La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer las circunstancias del crimen.

¿Quién era Claudia Tacoronte Aguilera?

Era una joven española de 21 años, originaria de las Islas Canarias, cuya trayectoria estaba estrechamente vinculada al ámbito de la educación. Cursaba el cuarto año del Grado en Educación Infantil en la Universidad de Granada (UGR), donde desarrollaba su formación universitaria con el propósito de especializarse en la enseñanza y el acompañamiento de los más pequeños.

En agosto de 2026, Claudia se trasladó a México para participar en un programa de movilidad académica de la Universidad de Granada. Durante su estancia en el país, continuó sus estudios en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde llevaba aproximadamente un mes como estudiante de intercambio.

Universidades de México y España lamentan asesinato y exigen justicia

El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera ha generado una contundente reacción en el ámbito universitario de México y España. Las instituciones vinculadas a su trayectoria académica expresaron su consternación y reclaman a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y que se garantice que el caso no quede impune.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) manifestó su rechazo ante el crimen y pidió a la Fiscalía General del Estado de Morelos una investigación inmediata, exhaustiva y desarrollada con perspectiva de género.

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La institución también reclamó a las autoridades adoptar las medidas necesarias para evitar la impunidad en un contexto marcado por la preocupación ante la violencia y la inseguridad.

Desde España, la Universidad de Granada expresó su condena y envió su solidaridad a la familia y al entorno cercano de Claudia. El rector, Pedro Mercado, reclamó que las investigaciones avancen con rapidez para esclarecer lo ocurrido.

La universidad puso además en marcha medidas de apoyo psicológico y este lunes guardó un minuto de silencio en sus centros como muestra de duelo y condena.

La Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), en representación de las universidades públicas andaluzas, reclamó una investigación transparente, ágil y ejemplar. Por su parte, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) expresó su preocupación por la situación de vulnerabilidad que pueden afrontar las mujeres que estudian o se desplazan al extranjero.

También se sumaron a las muestras de solidaridad otras instituciones, entre ellas la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de Murcia (UM).

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¿Cómo fue el ataque?

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió durante la noche del sábado 12 de septiembre, alrededor de las 23:00 horas, en las inmediaciones del centro de Cuautla.

La información disponible hasta ahora señala que Claudia fue víctima de un asalto violento. En medio de la agresión, se presume que el agresor la siguió hasta el inmueble y ahí la atacó con un arma blanca.

Claudia murió en el lugar antes de que pudiera ser trasladada para recibir atención médica. Paramédicos acudieron tras el reporte de emergencia y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía de Morelos investiga el caso como feminicidio

El fiscal general del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron, confirmó que la víctima era de nacionalidad española y que realizaba un intercambio entre la Universidad de Granada y la UAEM.

El funcionario informó que la Fiscalía intervino desde los primeros momentos y que el caso quedó bajo el protocolo de feminicidio. También señaló que participa la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Feminicidio.

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