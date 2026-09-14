La noche del sábado 12 de septiembre esa experiencia terminó de manera violenta en Cuautla. Claudia fue asesinada en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, en la colonia Emiliano Zapata. La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer las circunstancias del crimen.

¿Quién era Claudia Tacoronte Aguilera?

Era una joven española de 21 años, originaria de las Islas Canarias, cuya trayectoria estaba estrechamente vinculada al ámbito de la educación. Cursaba el cuarto año del Grado en Educación Infantil en la Universidad de Granada (UGR), donde desarrollaba su formación universitaria con el propósito de especializarse en la enseñanza y el acompañamiento de los más pequeños.

En agosto de 2026, Claudia se trasladó a México para participar en un programa de movilidad académica de la Universidad de Granada. Durante su estancia en el país, continuó sus estudios en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde llevaba aproximadamente un mes como estudiante de intercambio.

Universidades de México y España lamentan asesinato y exigen justicia

El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera ha generado una contundente reacción en el ámbito universitario de México y España. Las instituciones vinculadas a su trayectoria académica expresaron su consternación y reclaman a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y que se garantice que el caso no quede impune.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) manifestó su rechazo ante el crimen y pidió a la Fiscalía General del Estado de Morelos una investigación inmediata, exhaustiva y desarrollada con perspectiva de género.