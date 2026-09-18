Caso Claudia Tacoronte: autoridades entregan el cuerpo a la familia de la estudiante española

Valentín Tocaronte, padre de Claudia Tacoronte, recibió de la Fiscalía de Morelos el cuerpo de su hija, quien fue víctima de feminicidio cuando se encontraba en México como estudiante de intercambio extranjera en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Por la tarde, la audiencia del presunto feminicida, identificado como Francisco Javier “N” “El Trompas” ,se retrasó debido a su traslado a los juzgados; no obstante, el fiscal Fernando Blumenkron Escobar adelantó que las lesiones que el agresor cometió contra Claudia permiten solicitar la pena máxima por el delito de feminicidio, de 70 años de prisión.