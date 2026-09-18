Caso Claudia Tacoronte: autoridades entregan el cuerpo a la familia de la estudiante española

Detienen a Francisco Javier “N”

El jueves 17 de septiembre, autoridades estatales y federales detuvieron en Cuautla a Francisco Javier “N”, identificado como “El Trompas” , señalado por la Fiscalía de Morelos como presunto responsable del feminicidio.

Tras su detención, el hombre fue ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Varonil de Cuautla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. La Fiscalía informó que el Ministerio Público formulará una imputación por el delito de feminicidio.

Retrasan audiencia por traslado del imputado

La audiencia de imputación inicial contra el presunto feminicida de Claudia Tacoronte estaba programada para las 16:00 horas en la Ciudad Judicial de Cuautla; sin embargo, el inicio de la diligencia se retrasó debido a una confusión con el traslado del imputado.

La jueza Alma Patricia Salas Ruiz explicó que se tenía previsto trasladar a Francisco Javier “N” desde el Cereso de Cuautla; sin embargo, al solicitar el vehículo resultó que el detenido ya había sido movido al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, en Xochitepec.

La jueza decretó un receso mientras se realizaban las gestiones para trasladar al imputado a la Ciudad Judicial y solicitó a las partes definir si permitirían el acceso de representantes de medios de comunicación a la audiencia.