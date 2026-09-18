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México

Caso Claudia Tacoronte: autoridades entregan el cuerpo a la familia de la estudiante española

Autoridades detuvieron hace unas horas al presunto feminicida en Cuautla, Morelos, municipio donde atacó a la estudiante.
vie 18 septiembre 2026 07:23 PM
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Valentín Tacoronte, padre de Claudia Tacoronte, visitó el sitio donde su hija fue agredida el pasado sábado por Francisco Javier N.
Valentín Tacoronte, padre de Claudia Tacoronte, visitó el sitio donde su hija fue agredida el pasado sábado por Francisco Javier N. (Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro)

Valentín Tocaronte, padre de Claudia Tacoronte, recibió de la Fiscalía de Morelos el cuerpo de su hija, quien fue víctima de feminicidio cuando se encontraba en México como estudiante de intercambio extranjera en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Por la tarde, la audiencia del presunto feminicida, identificado como Francisco Javier “N” “El Trompas” ,se retrasó debido a su traslado a los juzgados; no obstante, el fiscal Fernando Blumenkron Escobar adelantó que las lesiones que el agresor cometió contra Claudia permiten solicitar la pena máxima por el delito de feminicidio, de 70 años de prisión.

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Entregan cuerpo de estudiante española

La Fiscalía General del Estado de Morelos entregó este viernes a sus familiares el cuerpo de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, asesinada el 12 de septiembre en Cuautla, Morelos.

Los familiares de la joven acudieron a las instalaciones de la Fiscalía estatal, ubicadas en Temixco, acompañados por el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez. Después de realizar los trámites correspondientes, el cuerpo será trasladado a España.

Tacoronte se encontraba en México como estudiante de intercambio de la Universidad de Granada y realizaba una estancia académica en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La noche del 12 de septiembre fue atacada en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se realizaba una actividad relacionada con plantas medicinales.

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Detienen a Francisco Javier “N”

El jueves 17 de septiembre, autoridades estatales y federales detuvieron en Cuautla a Francisco Javier “N”, identificado como “El Trompas” , señalado por la Fiscalía de Morelos como presunto responsable del feminicidio.

Tras su detención, el hombre fue ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Varonil de Cuautla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. La Fiscalía informó que el Ministerio Público formulará una imputación por el delito de feminicidio.

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Retrasan audiencia por traslado del imputado

La audiencia de imputación inicial contra el presunto feminicida de Claudia Tacoronte estaba programada para las 16:00 horas en la Ciudad Judicial de Cuautla; sin embargo, el inicio de la diligencia se retrasó debido a una confusión con el traslado del imputado.

La jueza Alma Patricia Salas Ruiz explicó que se tenía previsto trasladar a Francisco Javier “N” desde el Cereso de Cuautla; sin embargo, al solicitar el vehículo resultó que el detenido ya había sido movido al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, en Xochitepec.

La jueza decretó un receso mientras se realizaban las gestiones para trasladar al imputado a la Ciudad Judicial y solicitó a las partes definir si permitirían el acceso de representantes de medios de comunicación a la audiencia.

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Universidad Autónoma del Estado de Morelos Feminicidios Morelos

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