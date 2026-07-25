Sheinbaum reconoce crisis de violencia en Morelos y anuncia plan para reforzar la estrategia de seguridad

Y este mismo sábado, durante la madrugada, se encontraron cuerpos decapitados en Temixco.

Sheinbaum recordó que Cuautla, donde encabezó un evento del Programa de Vivienda para el Bienestar, también es uno de los municipios donde la violencia no cede. El alcalde de este ayuntamiento, Jesús Corona Damián , fue detenido el 30 de mayo por delincuencia organizada y extorsión.

La presidenta reconoció la situación de inseguridad que atraviesa la entidad y expuso las acciones a realizar para frenarla; además ofreció regresar en tres meses para revisar los avances.

"No podría estar en Cuautla y no mencionarlo", declaró y agregó: "Vamos caminando, sé que todavía nos falta".

Detalló que este viernes sostuvo una reunión con el Gabinete de Seguridad en Morelos e instruyó a todos los integrantes a reforzar la estrategia de seguridad. "Me voy a encargar de que las cosas vayan avanzando", aseguró.

Informó que, a raíz de la detención del alcalde de Cuautla, realizada como parte de la Operación Enjambre, ordenó que fueran a la entidad más elementos federales para resguardar la seguridad en coordinación con el gobierno de Margarita González Saravia.

También propuso incrementar los patrullajes de la Guardia Nacional y que autoridades federales y estatales dialoguen directamente con los comerciantes locales sobre las condiciones de inseguridad y extorsión que enfrentan.

Sin embargo, expuso que lo primero es "atender las causas de la violencia" y evitar que los jóvenes caigan en las redes de la delincuencia. Para ello, recordó la campaña educativa que lanzó el gobierno, centrada en recorrer casa por casa para detectar a los jóvenes que no estudian e inscribirlos en la preparatoria.