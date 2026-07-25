Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Sheinbaum reconoce crisis de violencia en Morelos y anuncia plan para reforzar la estrategia de seguridad

La presidenta dio un plazo de tres meses para regresar a Morelos a evaluar los avances en la estrategia de seguridad, ante los hechos de violencia registrados esta semana.
sáb 25 julio 2026 02:08 PM
Añadir Expansión Política en Google
La presidenta Claudia Sheinbaum, en gira de trabajo en Morelos, anuncia plan para reforzar la seguridad en el estado.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en gira de trabajo en Morelos, anuncia plan para reforzar la seguridad en el estado. (Tomada de: @margarita_gs)

En medio de la ola de violencia registrada en Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el estado enfrenta una crisis de seguridad y prometió reforzar la estrategia de combate al crimen organizado en la entidad.

El anuncio llega después de que Morelos viviera una semana de terror: el miércoles fue asesinado, dentro de su oficina, el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, investigado por presuntos nexos criminales. El viernes fue encontrada una cabeza humana en el municipio de Axochiapan.

Publicidad

Y este mismo sábado, durante la madrugada, se encontraron cuerpos decapitados en Temixco.

Sheinbaum recordó que Cuautla, donde encabezó un evento del Programa de Vivienda para el Bienestar, también es uno de los municipios donde la violencia no cede. El alcalde de este ayuntamiento, Jesús Corona Damián , fue detenido el 30 de mayo por delincuencia organizada y extorsión.

Te podría interesar:

Detienen a seis miembros de La Empresa en Morelos
México

Detienen a seis integrantes del grupo delictivo "La Empresa" y hallan cuerpos decapitados en Morelos

La presidenta reconoció la situación de inseguridad que atraviesa la entidad y expuso las acciones a realizar para frenarla; además ofreció regresar en tres meses para revisar los avances.

"No podría estar en Cuautla y no mencionarlo", declaró y agregó: "Vamos caminando, sé que todavía nos falta".

Detalló que este viernes sostuvo una reunión con el Gabinete de Seguridad en Morelos e instruyó a todos los integrantes a reforzar la estrategia de seguridad. "Me voy a encargar de que las cosas vayan avanzando", aseguró.

Informó que, a raíz de la detención del alcalde de Cuautla, realizada como parte de la Operación Enjambre, ordenó que fueran a la entidad más elementos federales para resguardar la seguridad en coordinación con el gobierno de Margarita González Saravia.

Te podría interesar:

Alcalde de Temoac, Valentín Lavín, era investigado por nexos criminales y el asesinato de Samir Flores: Harfuch
México

El alcalde asesinado de Temoac era investigado por presuntos vínculos con el crimen, revela Harfuch

También propuso incrementar los patrullajes de la Guardia Nacional y que autoridades federales y estatales dialoguen directamente con los comerciantes locales sobre las condiciones de inseguridad y extorsión que enfrentan.

Sin embargo, expuso que lo primero es "atender las causas de la violencia" y evitar que los jóvenes caigan en las redes de la delincuencia. Para ello, recordó la campaña educativa que lanzó el gobierno, centrada en recorrer casa por casa para detectar a los jóvenes que no estudian e inscribirlos en la preparatoria.

Publicidad

Además, informó, se construirán al menos 10 preparatorias más.

"Vamos a ir casa por casa a buscar a los jóvenes, a tocar las casas de las familias. A los lugares más apartados, a las colonias más apartadas, a decir: '¿Tu hijo va a la escuela? ¿No va a la escuela? Pues lo vamos a llevar a la escuela, porque tiene que ir a la escuela'", aseguró.

Otra vertiente del plan será reforzar el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro para dar una ocupación a jóvenes sin trabajo ni escuela.

En cuanto a seguridad en el territorio, reportó que dio la orden a la Guardia Nacional para que tenga mayor presencia en Cuautla.

Publicidad

Tags

Inseguridad Morelos jóvenes

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad