La noche del sábado 12 de septiembre, Claudia Tacoronte fue asesinada en la Casa de la Cultura, en la colonia Emiliano Zapata, en Cuautla, Morelos. Por el homicidio, la Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

La Universidad de Granada confirmó el asesinato de su alumna de intercambio y manifestó su “más firme repulsa y absoluta condena” por la muerte de Claudia Tacorente.

Esta mañana hemos rendido homenaje a nuestra estudiante Claudia Tacoronte, asesinada en Cuautla durante un intercambio académico



Se ha guardado un minuto de silencio en su memoria en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde estudiaba



Descanse en paz pic.twitter.com/XJXE2N9EHL — Universidad Granada (@CanalUGR) September 14, 2026



De acuerdo con la presidenta Sheinbaum, la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene contacto con el consulado de España para atender todo lo relacionado con el homicidio de la joven.

España pide llegar hasta el final

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, lamentó el homicidio de la joven y pidió esclarecer los hechos. "Queremos esclarecer los hechos hasta el final", aseguró el ministro.

Aunque afirmó que es informado sobre el caso, evitó brindar más detalles por discreción y respeto a la familia de la joven.

"Soy consciente y quiero ‌trasladar a sus familiares, con los que estamos en contacto desde el Ministerio de Exteriores, todas mis condolencias de la situación", manifestó.





La Universidad de Granada manifestó sus condolencias a la familia de la joven y pidió frenar la violencia contra las mujeres.

“Como institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico, la Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres” , planteó.