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Sheinbaum lamenta muerte de Claudia Tacoronte y confirma contacto de Relaciones Exteriores con Consulado de España

Tras el asesinato de la estudiante española en Morelos, Sheinbaum informó que el gobierno federal apoya la investigación y se mantiene comunicación con España.
lun 14 septiembre 2026 11:37 AM
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Un ramo de flores y una vela en el lugar del homicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte
La estudiante de nacionalidad española, Claudia Tacoronte, fue asesinada el pasado sábado en Cuautla, Morelos. (Foto: Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el homicidio de Claudia Tacoronte Aguilera , una estudiante originaria de España que llegó a Morelos como parte de un intercambio académico con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y anunció que el gabinete de seguridad federal está en coordinación con la Fiscalía General de Morelos para atender lo que se requiera en torno a la investigación.

“Está en contacto ya la Secretaría de Relaciones Exteriores por este lamentable homicidio. Está ayudando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el gabinete de seguridad y a la Fiscalía del Estado de Morelos”, informó.

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La noche del sábado 12 de septiembre, Claudia Tacoronte fue asesinada en la Casa de la Cultura, en la colonia Emiliano Zapata, en Cuautla, Morelos. Por el homicidio, la Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

La Universidad de Granada confirmó el asesinato de su alumna de intercambio y manifestó su “más firme repulsa y absoluta condena” por la muerte de Claudia Tacorente.


De acuerdo con la presidenta Sheinbaum, la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene contacto con el consulado de España para atender todo lo relacionado con el homicidio de la joven.

España pide llegar hasta el final

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, lamentó el homicidio de la joven y pidió esclarecer los hechos. "Queremos esclarecer los hechos hasta el final", aseguró el ministro.

Aunque afirmó que es informado sobre el caso, evitó brindar más detalles por discreción y respeto a la familia de la joven.

"Soy consciente y quiero ‌trasladar a sus familiares, con los que estamos en contacto desde el Ministerio de Exteriores, todas mis condolencias de la situación", manifestó.

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La Universidad de Granada manifestó sus condolencias a la familia de la joven y pidió frenar la violencia contra las mujeres.

“Como institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico, la Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres” , planteó.

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El homicidio de Claudia

Aunque la investigación continúa, las primeras versiones apuntan a que la joven fue víctima de un asalto.

Se presume que el agresor siguió a la estudiante hasta la Casa de la Cultura, donde la atacó con un arma blanca. La joven murió en el lugar, sin que pudiera ser trasladada para recibir atención médica.

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Morelos se encuentra entre las siete entidades más violentas del país, donde se concentra el 49% de los homicidios dolosos registrados en 2026. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio se registraron 5,058 muertes violentas; de ellas, 563 ocurrieron en Morelos, lo que representa 5.5% del total.

Las otras seis entidades con más homicidios son Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México y Guerrero.

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Claudia Sheinbaum Morelos España

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