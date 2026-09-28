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Guardia Nacional refuerza seguridad en Juchitán ante detención del exalcalde por extorsión

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un ciudadano "muy reconocido" a Francisco Vázquez Jiménez, quien fue designado como presidente municipal sustituto de Juchitán.
lun 28 septiembre 2026 10:29 AM
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Juchitán Detenidos Funcionarios
El pasado 23 de septiembre elementos de seguridad detuvieron al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel "N". (Foto: Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras la destitución de la detención del alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel "N", se reforzó la seguridad municipal con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional e informó que a través de una consulta ciudadana se eligió a Francisco Vásquez Jiménez como presidente sustituto.

"Hubo una consulta con diversos ciudadanos de Juchitán. Quien queda es el jefe de bomberos de Juchitán como presidente municipal sustituto, no pertenece a ningún partido político. Es un ciudadano que fue muy reconocido", afirmó.

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Acusado de extorsión y cobro de piso a comerciantes, el alcalde Miguel "N" fue detenido la semana pasada. El gobernador solicitó formalmente la desaparición de poderes del Ayuntamiento de Juchitán, la cual fue aprobada por el Congreso del Estado.

Al respecto, la presidenta explicó que pidió a la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, establecer contacto con los habitantes del municipio para que fueran ellos quienes opinaran quién podía hacerse cargo como presidente sustituto.

"Se hizo una consulta junto con el gobierno del estado para ver quién podría ser y en varios momentos surgió el nombre ( Francisco Vásquez) y sus primeras palabras fueron de unidad para el municipio de Juchitán y convocar a todos los sectores económicos, a los ciudadanos para fortalecer las actividades en el municipio de Juchitán", recordó la presidenta.

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Explicó que el gobierno federal buscará coordinación y comunicación con el presidente municipal sustituto pero también con el gobierno de Salomón Jara.

Como parte de ese fortalecimiento, se buscará el fortalecimiento de las policías municipales.

La designación de Vásquez fue anunciada el sábado pasado por el gobernador Salomón Jara.

¿Quién es el nuevo encargado de Juchitán?

Francisco Vásquez Jiménez es fundador del Heroico Cuerpo de Bomberos local y locutor en lengua zapoteca del noticiero “Xtiidxanu” en la emisora XH-TEKA 91.7 integrante de la Corporación Radiofónica Oaxaqueña.

Es originario de Juchitán, un municipio de alrededor de 113,000 habitantes.

En su primer mensaje como encargado de Juchitán ofreció poner su corazón al servicio de la población.

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La detención del alcalde de extracción morenista se dió días después de que Elvis Guerra, el diseñador originario de Oaxaca del vestido que usó la presidenta Claudia Sheinbaum la noche del Grito de la Independencia, denunciara haber sido víctima de "cobro de piso".

Por la inauguración de un salón de eventos sociales, le exigían el pago de 200,000 pesos.

En Juchitán de Zaragoza se tiene identificada la operación de "Los Cromos", un brazo armado y operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además del alcalde, se detuvo hace unos días a un excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán por su probable vínculo con “Los Cromos".

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De acuerdo con la Fiscalía estatal, el detenido, a quien se identifica como J. K. M. S., dio protección a la organización criminal para que pudiera operar.

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