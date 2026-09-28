Guardia Nacional refuerza seguridad en Juchitán ante detención del exalcalde por extorsión

Acusado de extorsión y cobro de piso a comerciantes, el alcalde Miguel "N" fue detenido la semana pasada. El gobernador solicitó formalmente la desaparición de poderes del Ayuntamiento de Juchitán, la cual fue aprobada por el Congreso del Estado.

Al respecto, la presidenta explicó que pidió a la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, establecer contacto con los habitantes del municipio para que fueran ellos quienes opinaran quién podía hacerse cargo como presidente sustituto.

"Se hizo una consulta junto con el gobierno del estado para ver quién podría ser y en varios momentos surgió el nombre ( Francisco Vásquez) y sus primeras palabras fueron de unidad para el municipio de Juchitán y convocar a todos los sectores económicos, a los ciudadanos para fortalecer las actividades en el municipio de Juchitán", recordó la presidenta.



Explicó que el gobierno federal buscará coordinación y comunicación con el presidente municipal sustituto pero también con el gobierno de Salomón Jara.

Como parte de ese fortalecimiento, se buscará el fortalecimiento de las policías municipales.

La designación de Vásquez fue anunciada el sábado pasado por el gobernador Salomón Jara.

He designado a Francisco Vásquez Jiménez como Comisionado Municipal de Juchitán. Cuenta con todo nuestro respaldo. pic.twitter.com/mCxmyOcgOL — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 26, 2026

¿Quién es el nuevo encargado de Juchitán?

Francisco Vásquez Jiménez es fundador del Heroico Cuerpo de Bomberos local y locutor en lengua zapoteca del noticiero “Xtiidxanu” en la emisora XH-TEKA 91.7 integrante de la Corporación Radiofónica Oaxaqueña.

Es originario de Juchitán, un municipio de alrededor de 113,000 habitantes.

En su primer mensaje como encargado de Juchitán ofreció poner su corazón al servicio de la población.