Caso Claudia Tacoronte: Fiscalía de Morelos identifica a "El Trompas" como el presunto feminicida

El funcionario dijo que no existen elementos para afirmar que la víctima y el agresor se conocieran o tuvieran encuentros previos a la agresión.

Asimismo, se informó que la identificación del sospechoso resultó de la integración de videos de videovigilancia, grabaciones de teléfonos celulares y aportaciones directas de información hechas por la ciudadanía sobre los posibles domicilios del agresor.

🔎 La Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, emite ficha de búsqueda de Francisco Javier “N”, como probable responsable del delito de feminicidio.



⚖️ Se presume inocente… pic.twitter.com/CaMHjSVH3L — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) September 16, 2026



También se informó que la familia de la joven estudiante, residente también en España, aún no ha llegado para la identificación de la víctima, por lo que sus restos permanecen en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Temixco, Morelos.

Una vez que los familiares realicen el reconocimiento del cuerpo, dará inicio el proceso de repatriación, con la asistencia del Consulado General de España en México.

Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, era alumna de la Universidad de Granada, y arribó a México en agosto pasado como parte de un programa de intercambio académico con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ( UAEM).

El ataque que dio fin a su vida fue con un arma blanca en las inmediaciones de la Casa de la Cultura del municipio de Cuautla, donde la joven acudió a un evento.

Protestan contra feminicidios en Morelos

Mientras, integrantes de la Resistencia Estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y colectivos feministas realizaron hoy protestas para exigir justicia por los cuatro feminicidios recientes en la entidad.

Por ejemplo, irrumpieron hoy momentáneamente en el Desfile cívico militar por el 216 Aniversario de la Independencia de México, realizado en Cuernavaca.