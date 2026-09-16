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México

Caso Claudia Tacoronte: Fiscalía de Morelos identifica a "El Trompas" como el presunto feminicida

Por el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, estudiantes de Morelos protestaron en el Desfile Militar por el Aniversario del inicio de la Independencia de México.
mié 16 septiembre 2026 05:07 PM
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Protesta por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera
Estudiantes de Cuernavaca, Morelos protestaron por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española que estaba de intercambio en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Foto: Margarito Pérez/Cuartoscuro)

La Fiscalía de Morelos identificó a Francisco Javier "N", alias "El Trompas" o "El Paco", como el probable feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera , asesinada el pasado sábado.

Las autoridades obtuvieron una orden de localización y captura contra el presunto responsable, girada por un juez especializado a solicitud de la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

Además, desplegaron un operativo de búsqueda dentro y fuera de la entidad, confirmó el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar.

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El funcionario dijo que no existen elementos para afirmar que la víctima y el agresor se conocieran o tuvieran encuentros previos a la agresión.

Asimismo, se informó que la identificación del sospechoso resultó de la integración de videos de videovigilancia, grabaciones de teléfonos celulares y aportaciones directas de información hechas por la ciudadanía sobre los posibles domicilios del agresor.


También se informó que la familia de la joven estudiante, residente también en España, aún no ha llegado para la identificación de la víctima, por lo que sus restos permanecen en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Temixco, Morelos.

Una vez que los familiares realicen el reconocimiento del cuerpo, dará inicio el proceso de repatriación, con la asistencia del Consulado General de España en México.

Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, era alumna de la Universidad de Granada, y arribó a México en agosto pasado como parte de un programa de intercambio académico con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ( UAEM).

El ataque que dio fin a su vida fue con un arma blanca en las inmediaciones de la Casa de la Cultura del municipio de Cuautla, donde la joven acudió a un evento.

Protestan contra feminicidios en Morelos

Mientras, integrantes de la Resistencia Estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y colectivos feministas realizaron hoy protestas para exigir justicia por los cuatro feminicidios recientes en la entidad.

Por ejemplo, irrumpieron hoy momentáneamente en el Desfile cívico militar por el 216 Aniversario de la Independencia de México, realizado en Cuernavaca.

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La protesta incluyó la demanda de cese de la violencia de género en la entidad y justicia tras el feminicidio de Tacoronte Aguilera.

Durante varios minutos, mujeres del colectivo La Comandanta Ramona, quienes desde hace casi 200 días se mantienen en control del auditorio Emiliano Zapata del Campus Chamilpa en protesta por los feminicidios de universitarias de la UAEM, sostuvieron un enfrentamiento a empujones y golpes con policías estatales.

Después se dio la orden de permitirles el paso. Para entonces, estudiantes de la UAEM ya habían burlado las vallas para ingresar a la vialidad por donde comenzarían a pasar los contingentes del desfile. Se acostaron en el pavimento y realizaron un performance de protesta, con pintura color rojo para representar a las víctimas.

Ambas actividades se juntaron con la consigna de exigir esclarecimiento de los casos. Las manifestantes portaron mantas y pancartas con leyendas como "Morelos Feminicida", "UAEM feminicida" y "Morelos sede del feminicidio".

Esto se debe a que Tacoronte no es el único caso: hasta ahora otras tres estudiantes de la UAEM han sido desaparecidas y posteriormente asesinadas: Kimberly Joselin Ramos Beltrán, de 18 años; Karol Toledo Gómez, de 18, y Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15.

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Todo ello interrumpió momentáneamente el inicio del desfile por el 216 aniversario de la Independencia de México que encabezó posteriormente la gobernadora Margarita González Saravia.

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Feminicidios Morelos Violencia de género

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