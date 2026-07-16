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México

Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, es detenido por presunto contrabando de combustible

La Fiscalía General de la República informó que el exmandatario fue detenido en Ensenada, Baja California.
jue 16 julio 2026 03:02 PM
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Ernesto Ruffo Appel fue detenido este jueves en Ensenada, Baja California. (Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Ensenada por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

"Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto 'N'", informó la FGR de redes sociales.

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Postulado por el Partido Acción Nacional, Ruffo Appel fue el primer gobernador de la alternancia en México. Fue mandatario de Baja California entre 1989 y 1995.

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¿Quién es Ernesto Ruffo Appel?

Nació el 25 de junio de 1952 y cursó la licenciatura en Administración y Contaduría. Antes de asumir la gubernatura, se desempeñó como presidente municipal de Ensenada, Baja California.

Es militante del Partido Acción Nacional (PAN) desde 1984. A lo largo de su trayectoria dentro del partido fue integrante de su Comité Ejecutivo Nacional y consejero nacional. En 2018 manifestó su interés en contender por la dirigencia nacional del PAN.

En el ámbito empresarial, destacó como director general de la empresa Pesquera Zapata y por su participación en el Centro Empresarial de Ensenada, así como en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

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Baja California PAN Fiscal General de la República

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