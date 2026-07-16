Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, es detenido por presunto contrabando de combustible

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Ensenada por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
"Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto 'N'", informó la FGR de redes sociales.