Harfuch reconoce que hubo anomalías en el decomiso de 59 millones de litros de supuesto huachicol en Guanajuato

El que podría ser el decomiso más grande de huachicol del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está envuelto en polémica.

Horas después de que la FGR anunciara el aseguramiento en una planta en San José Iturbide, Gas Natural del Noroeste, la empresa a la que se le aseguró el combustible, dijo que la terminal de almacenamiento es lícita y que opera bajo supervisión de autoridades federales.

El decomiso incluyó 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de litros de gasolina premium y 18.2 millones de litros de diésel. Se trataría de uno de los tres decomisos más grandes en lo que va de la administración, que incluyen lo incautado en Altamira, Tamaulipas, y Ramos Arizpe, Coahuila meses atrás.



En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Tabasco, Harfuch explicó que una de las inconsistencias que se detectó es que el operativo para el decomiso se realizó dos semanas atrás del anuncio.

El secretario reconoció que aún no se tiene comprobado que se trate de huachicol el combustible incautado.

Hasta este momento no se ha podido comprobar que se trate de huachicol", Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública.



Detalló que, en este momento, la Fiscalía General de la República está verificando la documentación que entregó la empresa sobre la licitud del combustible para detectar si hay alguna anomalía o no.

Respecto a si hay investigaciones contra el fiscal del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, y el secretario de Seguridad de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, Harfuch comentó que hasta ahora no tiene información sobre ello.

"No tenemos indicios, hasta donde sé, preguntaría a la FGR, pero hasta donde sé, no", dijo.