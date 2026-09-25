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Harfuch reconoce que hubo anomalías en el decomiso de 59 millones de litros de supuesto huachicol en Guanajuato

El secretario de Seguridad confirmó que, por las irregularidades del operativo contra el huachicol, fue destituido Juan Francisco Vera, delegado de la FGR en Guanajuato.
vie 25 septiembre 2026 11:10 AM
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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, acompañado de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia mananera de hoy, 25 de septiembre de 2026, desde Villahermosa, Tabasco.
Omar García Harfuch explicó que la Fiscalía General de la República revisa toda la documentación sobre el combustible asegurado en Guanajuato para verificar si es ilegal o no. (Foto: Presidencia de México)

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, reconoció que en el decomiso de 59 millones de litros de presunto huachicol en Guanajuato hubo anomalías y se realizó sin verificaciones, por lo que fue removido de su cargo Juan Francisco Vera, delegado de la Fiscalía General de la República.

"Fue destituido porque el equipo de la fiscal General de la República encontró ciertas anomalías en este operativo, como que fue dos semanas antes y se informa dos semanas después, sin haber verificado todo absolutamente", explicó.

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El que podría ser el decomiso más grande de huachicol del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está envuelto en polémica.

Horas después de que la FGR anunciara el aseguramiento en una planta en San José Iturbide, Gas Natural del Noroeste, la empresa a la que se le aseguró el combustible, dijo que la terminal de almacenamiento es lícita y que opera bajo supervisión de autoridades federales.

El decomiso incluyó 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de litros de gasolina premium y 18.2 millones de litros de diésel. Se trataría de uno de los tres decomisos más grandes en lo que va de la administración, que incluyen lo incautado en Altamira, Tamaulipas, y Ramos Arizpe, Coahuila meses atrás.

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En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Tabasco, Harfuch explicó que una de las inconsistencias que se detectó es que el operativo para el decomiso se realizó dos semanas atrás del anuncio.

El secretario reconoció que aún no se tiene comprobado que se trate de huachicol el combustible incautado.

Hasta este momento no se ha podido comprobar que se trate de huachicol",
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública.


Detalló que, en este momento, la Fiscalía General de la República está verificando la documentación que entregó la empresa sobre la licitud del combustible para detectar si hay alguna anomalía o no.

Respecto a si hay investigaciones contra el fiscal del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, y el secretario de Seguridad de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, Harfuch comentó que hasta ahora no tiene información sobre ello.

"No tenemos indicios, hasta donde sé, preguntaría a la FGR, pero hasta donde sé, no", dijo.

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Delegación de FGR inició la investigación

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el caso de presunto huachicol en Guanajuato fue detectado por la delegación de la FGR en el estado.

"Todo el operativo, el aseguramiento de esta instalación, la apertura de todo el procedimiento, vino de la delegación de la Fiscalía General de la República en el estado de Guanajuato", explicó.

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De acuerdo con la presidenta, en ese caso no intervino la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada , ni ninguna otra fiscalía.

Explicó que, de acuerdo con el delegado de la FGR, hoy destituido, en la planta se detectaron entradas y salidas de pipas que entraban con combustible, pero que no necesariamente tenían toda la documentación.

Ya después de decomisados los 59 millones de litros, explicó, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada atrajo la investigación y se verifican los permisos de la empresa.

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