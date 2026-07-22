La UIF bloquea cuentas de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California

De acuerdo con la investigación de la FGR, el exmandatario estatal tendría dos cuentas en Intercam Grupo Financiero –un fondo de inversión y una cuenta bancaria–, además de otra cuenta en BBVA.

Las autoridades sostienen que solo en julio del año pasado se registró una compra de títulos por 10.1 millones de pesos y una venta por 9.4 millones de pesos. Asimismo, entre julio de 2024 y julio de 2025, las cuentas habrían recibido alrededor de 18 millones de pesos provenientes de Ingemar S.A. de C.V., empresa de la que Ruffo Appel es socio y que, según la investigación, estaría relacionada con la presunta importación ilegal de hidrocarburos.

Ruffo Appel fue detenido por la FGR el pasado 16 de julio y presentado ante la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega. El Ministerio Público lo acusa de delincuencia organizada y contrabando.