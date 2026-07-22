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La UIF bloquea cuentas de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California

La situación jurídica de Ernesto Ruffo Appel quedó en manos de una jueza federal, quien define si el exgobernador de Baja California enfrenta un proceso penal.
mié 22 julio 2026 04:50 PM
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ernesto ruffo
El aseguramiento de las cuentas busca revisar posibles operaciones financieras inusuales de Ernesto Ruffo, según las autoridades. (Cuartoscuro/Isaac Esquivel Monroy)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien enfrenta acusaciones por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

La medida se dio a conocer mientras continúa la audiencia de imputación en contra de Ruffo Appel y de al menos otras ocho personas señaladas por la Fiscalía General de la República (FGR) como integrantes de una presunta red dedicada al llamado huachicol fiscal. El aseguramiento de las cuentas busca revisar posibles operaciones financieras inusuales.

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De acuerdo con la investigación de la FGR, el exmandatario estatal tendría dos cuentas en Intercam Grupo Financiero –un fondo de inversión y una cuenta bancaria–, además de otra cuenta en BBVA.

Las autoridades sostienen que solo en julio del año pasado se registró una compra de títulos por 10.1 millones de pesos y una venta por 9.4 millones de pesos. Asimismo, entre julio de 2024 y julio de 2025, las cuentas habrían recibido alrededor de 18 millones de pesos provenientes de Ingemar S.A. de C.V., empresa de la que Ruffo Appel es socio y que, según la investigación, estaría relacionada con la presunta importación ilegal de hidrocarburos.

Ruffo Appel fue detenido por la FGR el pasado 16 de julio y presentado ante la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega. El Ministerio Público lo acusa de delincuencia organizada y contrabando.

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De acuerdo con la Fiscalía, este esquema consiste en importar combustibles declarando un tipo de producto distinto o reportando cantidades menores a las reales, con el propósito de evadir el pago de impuestos.

En contraste, el Partido Acción Nacional (PAN) y la organización política Somos México, de cuyo Consejo Consultivo forma parte Ruffo Appel, sostienen que el exgobernador es inocente. Ambas organizaciones consideran que se trata de un preso político y han exigido su liberación inmediata.

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En un video difundido por el partido Somos México, Verónica Ruffo afirmó que acudió a la sede diplomática para presentar denuncias. La organización sostuvo que la solicitud responde al presunto hostigamiento en contra del exmandatario, a quien calificó como un "preso político", y responsabilizó al gobierno federal de su salud e integridad.

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