La UIF bloquea cuentas de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien enfrenta acusaciones por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
La medida se dio a conocer mientras continúa la audiencia de imputación en contra de Ruffo Appel y de al menos otras ocho personas señaladas por la Fiscalía General de la República (FGR) como integrantes de una presunta red dedicada al llamado huachicol fiscal. El aseguramiento de las cuentas busca revisar posibles operaciones financieras inusuales.