Ernesto Ruffo enfrenta audiencia decisiva por acusación de huachicol fiscal

La FGR acusa al exmandatario y a otros empresarios de integrar una estructura que presuntamente introdujo al país más de 2,137 millones de litros de hidrocarburo sin los permisos correspondientes.

La autoridad sostiene que las operaciones generaron un posible daño fiscal de 166 millones de pesos y relaciona la investigación con Ingemar, empresa fundada por Ruffo y de la que es accionista.

El expediente incluye señalamientos en contra de socios, representantes de empresas portuarias, operadores logísticos y un agente aduanal, quienes presuntamente habrían participado en un esquema de importación irregular de combustibles mediante transporte ferroviario.