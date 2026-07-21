Ernesto Ruffo enfrenta audiencia decisiva por acusación de huachicol fiscal

La situación jurídica de Ernesto Ruffo Appel quedó en manos de una jueza federal, quien este martes definirá si el exgobernador de Baja California enfrenta un proceso penal por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles.
La resolución de Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, también determinará la situación de otros siete acusados, quienes permanecen bajo prisión preventiva tras una audiencia inicial que superó las 32 horas.