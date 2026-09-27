Ernesto Ruffo seguirá bajo proceso: cambio de prisión preventiva no modifica su situación, dice FGR

Proceso penal sigue sin cambios, dice FGR
Luego de que Ernesto Ruffo abandonó el Centro Federal de Readaptación Social, tras determinarse que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa deberá cumplirse en su domicilio por razones humanitarias, la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que su proceso penal continúa sin cambios.
La Fiscalía señaló que, si bien la autoridad judicial concedió el cambio del lugar donde deberá cumplir la medida cautelar, a petición de su defensa y bajo el argumento de que Ernesto “N” es adulto mayor y presenta problemas de salud, esta determinación no implica que el proceso penal se detenga o se modifique.
De acuerdo con la FGR, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los delitos que se le imputan, entre ellos delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, contemplan la prisión preventiva oficiosa. Por ello, indicó que la aplicación de esta medida no depende del criterio del Ministerio Público Federal.
La Fiscalía recordó que los trabajos ministeriales de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permitieron identificar una red de contrabando de combustible que utilizaba ferrotanques para desarrollar sus operaciones.
Según la investigación, dicha red operaba a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, de la cual Ernesto Ruffo es uno de los principales socios.
La FGR afirmó que la indagatoria cuenta con diversos datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información. Estos elementos, señaló, permitieron establecer que la empresa de la que Ernesto Ruffo es accionista presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales.