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México

Ernesto Ruffo seguirá bajo proceso: cambio de prisión preventiva no modifica su situación, dice FGR

La FGR señala a Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en una red de contrabando de combustible y delitos en materia de hidrocarburos.
dom 27 septiembre 2026 10:00 AM
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En la imagen se observa el momento en que Ernesto Ruffo sale de la cárcel.
Autoridades federales custodiaron al exgobernador en su salida de prisión. (Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro )

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dejó este sábado el penal del Altiplano, en el Estado de México, después de que un juez federal modificó la medida cautelar que lo mantenía en prisión preventiva. Ahora continuará su proceso penal desde su domicilio en Ensenada, Baja California.

Ruffo salió del Centro Federal de Readaptación Social número 1 alrededor de las 16:28 horas y fue trasladado bajo custodia de elementos federales hacia Baja California. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que el cambio de medida cautelar se llevó a cabo conforme a la resolución judicial.

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¿De qué acusa la FGR a Ernesto Ruffo?

El exmandatario, de 74 años, había permanecido recluido en el Altiplano desde julio, cuando fue detenido en Ensenada en cumplimiento de una orden de aprehensión. Posteriormente fue vinculado a proceso por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando , relacionados con una investigación por tráfico ilegal de hidrocarburos.

La modificación de la medida cautelar no significa que el proceso penal haya concluido. Ruffo deberá permanecer en su domicilio de Ensenada mientras continúa el procedimiento judicial en su contra. La resolución contempla vigilancia de la Guardia Nacional y restricciones para mantener contacto con otros imputados en la causa.

Rostro de Ernesto Ruffo
Ernesto Ruffo Appel seguirá su proceso en su domicilio en Ensenada, explicó su abogado Arturo Germán Rangel. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)


De acuerdo con la información sobre la resolución, el cambio de prisión preventiva a prisión domiciliaria fue concedido tomando en cuenta la edad del exgobernador y las condiciones médicas expuestas por su defensa ante el juzgado.

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Ruffo habría participado en una estructura dedicada al contrabando de combustible. En julio, la Fiscalía informó que presentó ante el juez casi un centenar de datos de prueba durante la audiencia inicial y obtuvo la prisión preventiva para Ruffo y otros cuatro imputados, quienes fueron ingresados al Altiplano.

Ruffo, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995, continuará ahora su proceso desde Ensenada, sin que el cambio de medida cautelar implique una resolución definitiva sobre las acusaciones que enfrenta.

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Proceso penal sigue sin cambios, dice FGR

Luego de que Ernesto Ruffo abandonó el Centro Federal de Readaptación Social, tras determinarse que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa deberá cumplirse en su domicilio por razones humanitarias, la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que su proceso penal continúa sin cambios.

La Fiscalía señaló que, si bien la autoridad judicial concedió el cambio del lugar donde deberá cumplir la medida cautelar, a petición de su defensa y bajo el argumento de que Ernesto “N” es adulto mayor y presenta problemas de salud, esta determinación no implica que el proceso penal se detenga o se modifique.

De acuerdo con la FGR, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los delitos que se le imputan, entre ellos delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, contemplan la prisión preventiva oficiosa. Por ello, indicó que la aplicación de esta medida no depende del criterio del Ministerio Público Federal.

La Fiscalía recordó que los trabajos ministeriales de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permitieron identificar una red de contrabando de combustible que utilizaba ferrotanques para desarrollar sus operaciones.

Según la investigación, dicha red operaba a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, de la cual Ernesto Ruffo es uno de los principales socios.

La FGR afirmó que la indagatoria cuenta con diversos datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información. Estos elementos, señaló, permitieron establecer que la empresa de la que Ernesto Ruffo es accionista presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales.

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