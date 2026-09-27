Ernesto Ruffo seguirá bajo proceso: cambio de prisión preventiva no modifica su situación, dice FGR

¿De qué acusa la FGR a Ernesto Ruffo?

El exmandatario, de 74 años, había permanecido recluido en el Altiplano desde julio, cuando fue detenido en Ensenada en cumplimiento de una orden de aprehensión. Posteriormente fue vinculado a proceso por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando , relacionados con una investigación por tráfico ilegal de hidrocarburos.

La modificación de la medida cautelar no significa que el proceso penal haya concluido. Ruffo deberá permanecer en su domicilio de Ensenada mientras continúa el procedimiento judicial en su contra. La resolución contempla vigilancia de la Guardia Nacional y restricciones para mantener contacto con otros imputados en la causa.

Ernesto Ruffo Appel seguirá su proceso en su domicilio en Ensenada, explicó su abogado Arturo Germán Rangel. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)



De acuerdo con la información sobre la resolución, el cambio de prisión preventiva a prisión domiciliaria fue concedido tomando en cuenta la edad del exgobernador y las condiciones médicas expuestas por su defensa ante el juzgado.

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Ruffo habría participado en una estructura dedicada al contrabando de combustible. En julio, la Fiscalía informó que presentó ante el juez casi un centenar de datos de prueba durante la audiencia inicial y obtuvo la prisión preventiva para Ruffo y otros cuatro imputados, quienes fueron ingresados al Altiplano.

Ruffo, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995, continuará ahora su proceso desde Ensenada, sin que el cambio de medida cautelar implique una resolución definitiva sobre las acusaciones que enfrenta.