Los adolescentes sufren más afectaciones de salud mental, ideación e intención suicida

Por ejemplo, el malestar psicológico fue detectado en el 7.8% de las personas de 18 a 65 años, una proporción 2.2 puntos por debajo que en los adolescentes.

El malestar psicológico es “una experiencia de incomodidad emocional, que se puede manifestar como ansiedad, estrés, insatisfacción o angustia, sin necesariamente cumplir los criterios para un trastorno mental”, define la encuesta.

Esta sensación se detectó más en la Ciudad de México. En general, 11.6% de la población capitalina, tanto adolescente como adulta, experimentó malestar psicológico. Después le sigue la región sur del país, con 10.3% de habitantes en esta condición. En tercer lugar está la población de la Península Norte (8.7%), conformada por Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Comportamiento suicida

La Encodat 2025 muestra que entre los más jóvenes la prevalencia de comportamiento suicida es más elevada. El 3.3% de los menores de 12 a 17 años tuvo pensamientos e ideas suicidas el año pasado respecto al 1.7% de las personas de 18 a 65 años.

Además, el 1.9% de los adolescentes armó un plan suicida y 1.5% intentó suicidarse, mientras que el 1% de los adultos planeó un suicidio y el 0.5% lo intentó. Esto significa que los adolescentes triplicaron la prevalencia de intento suicida de los adultos.

Los problemas de salud mental en las infancias y adolescencias prende las alertas en el país en los últimos años, debido a que se observa un aumento.

En 2023, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) detectó que 7% de los adolescentes de 10 a 19 años tenían síntomas depresivos. Aunque es un sondeo diferente, con un corte de edad distinto, la Ensanut funciona como referente. Ahora, la Encodat detecta un 10% de adolescentes de 10 a 17 años con malestar psicológico.

Además, especialistas en psiquiatría alertan desde hace tiempo por un aumento en los casos de suicidio adolescente. Según datos del Inegi, analizados por la Red de los Derechos de la Infancia en México (Redim), la tasa de suicidio entre las personas de 10 a 17 años se duplicó entre 2000 y 2024, al pasar de dos casos a cuatro por cada 100,000 niñas, niños y adolescentes en ese rango de edad.

De acuerdo con la Encodat 2025, el malestar psicológico “puede afectar la calidad de vida de los individuos, impactando su vida laboral, académica y personal. Entre los factores que incrementan el riesgo de desarrollar malestar psicológico se encuentran la pobreza, la falta de empleo, la violencia y el estigma asociado a los problemas de salud mental”.

Esta problemática llamó mucho la atención en 2025, luego de que un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur asesinara a uno de sus compañeros al interior de la escuela.

La comunidad estudiantil de este plantel, en su mayoría adolescentes, demandó a las autoridades escolares mayor seguridad y acceso a servicios de salud mental en las escuelas. Aunque se han dado avances en este rubro, todavía representa un reto lograr que todos los adolescentes tengan la atención debida.