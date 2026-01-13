Publicidad

México

Los adolescentes sufren más afectaciones de salud mental, ideación e intención suicida

La Encodat 2025 revela que los adolescentes sufren un mayor malestar psicológico, sobre todo las mujeres, y que se triplicaron los intentos suicidas respecto a los adultos.
mar 13 enero 2026 03:42 PM
Día Mundial de la Depresión
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, la Secretaría de Salud a hablar abiertamente sobre depresión y acercarse al servicio de la Línea de la Vida. (Foto: iStock)

El 10% de los adolescentes de 12 a 17 años presentó malestar psicológico en los últimos 12 meses. La prevalencia de este problema de salud mental es mayor entre las mujeres jóvenes (13.2%) que en los hombres (6.9%), de acuerdo con la Encuesta de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025.

Este sondeo midió por primera vez los indicadores emocionales de la población mexicana y el comportamiento suicida. Los resultados hallaron que ambas problemáticas están presentes con mayor frecuencia entre los menores de 18 años que en la población adulta.

Por ejemplo, el malestar psicológico fue detectado en el 7.8% de las personas de 18 a 65 años, una proporción 2.2 puntos por debajo que en los adolescentes.

El malestar psicológico es “una experiencia de incomodidad emocional, que se puede manifestar como ansiedad, estrés, insatisfacción o angustia, sin necesariamente cumplir los criterios para un trastorno mental”, define la encuesta.

Esta sensación se detectó más en la Ciudad de México. En general, 11.6% de la población capitalina, tanto adolescente como adulta, experimentó malestar psicológico. Después le sigue la región sur del país, con 10.3% de habitantes en esta condición. En tercer lugar está la población de la Península Norte (8.7%), conformada por Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Comportamiento suicida

La Encodat 2025 muestra que entre los más jóvenes la prevalencia de comportamiento suicida es más elevada. El 3.3% de los menores de 12 a 17 años tuvo pensamientos e ideas suicidas el año pasado respecto al 1.7% de las personas de 18 a 65 años.

Además, el 1.9% de los adolescentes armó un plan suicida y 1.5% intentó suicidarse, mientras que el 1% de los adultos planeó un suicidio y el 0.5% lo intentó. Esto significa que los adolescentes triplicaron la prevalencia de intento suicida de los adultos.

Los problemas de salud mental en las infancias y adolescencias prende las alertas en el país en los últimos años, debido a que se observa un aumento.

En 2023, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) detectó que 7% de los adolescentes de 10 a 19 años tenían síntomas depresivos. Aunque es un sondeo diferente, con un corte de edad distinto, la Ensanut funciona como referente. Ahora, la Encodat detecta un 10% de adolescentes de 10 a 17 años con malestar psicológico.

Además, especialistas en psiquiatría alertan desde hace tiempo por un aumento en los casos de suicidio adolescente. Según datos del Inegi, analizados por la Red de los Derechos de la Infancia en México (Redim), la tasa de suicidio entre las personas de 10 a 17 años se duplicó entre 2000 y 2024, al pasar de dos casos a cuatro por cada 100,000 niñas, niños y adolescentes en ese rango de edad.

De acuerdo con la Encodat 2025, el malestar psicológico “puede afectar la calidad de vida de los individuos, impactando su vida laboral, académica y personal. Entre los factores que incrementan el riesgo de desarrollar malestar psicológico se encuentran la pobreza, la falta de empleo, la violencia y el estigma asociado a los problemas de salud mental”.

Esta problemática llamó mucho la atención en 2025, luego de que un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur asesinara a uno de sus compañeros al interior de la escuela.

La comunidad estudiantil de este plantel, en su mayoría adolescentes, demandó a las autoridades escolares mayor seguridad y acceso a servicios de salud mental en las escuelas. Aunque se han dado avances en este rubro, todavía representa un reto lograr que todos los adolescentes tengan la atención debida.

Día Mundial de Lucha contra la Depresión

La Secretaría de Salud aseguró que mantiene como una prioridad la atención de la salud mental de la población, en especial de la depresión. Exhortó a la población a hablar abiertamente sobre esta problemática y a buscar atención profesional oportuna.

"La depresión se ubica entre las condiciones que requieren atención permanente, ya que puede presentarse en cualquier etapa de la vida y, sin un abordaje oportuno, puede derivar en complicaciones con impacto personal, familiar, social y laboral", explicó en un comunicado.

En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Depresión, recordó que continúa vigente el servicio de atención telefónica conocido como la Línea de la Vida (800 911 2000), que brinda apoyo las 24 horas. Así como consultas en instituciones especializadas como el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”.

