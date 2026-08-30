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Doble nacionalidad: el nuevo requisito que el gobierno de Sheinbaum plantea para aspirantes

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envió este domingo la propuesta que plantea modificar la Constitución para establecer nuevos requisitos para quienes aspiren a ocupar cargos del Poder Ejecutivo.
dom 30 agosto 2026 10:00 AM
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Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa. Presentó la iniciativa de reforma para prohibir la doble nacionalidad.
Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa de reforma para prohibir la doble nacionalidad durante su conferencia de prensa. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro.)

El Senado de la República recibió este domingo una iniciativa presidencial con la que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca establecer como requisito que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no tengan doble nacionalidad .

La iniciativa, que plantea reformas a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, fue recibida a las 08:03 horas por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. El oficio lleva la firma de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

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Castillo explicó que la propuesta busca garantizar que quien ejerza la titularidad del Ejecutivo federal o de los gobiernos estatales no tenga doble nacionalidad, con el propósito de evitar posibles conflictos de interés con una nación extranjera.

La presidenta del Senado informó que el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su dictaminación.

¿Qué propone Sheinbaum para los aspirantes?

La propuesta plantea que las personas que tengan otra nacionalidad además de la mexicana deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos. El objetivo, explicó Sheinbaum, es garantizar que el interés de México esté por encima de cualquier otro.

"Estamos proponiendo al Congreso, que una vez que se inscriban, que es el momento en que desean ser presidenta, presidente o titular del Ejecutivo de alguna entidad, deben renunciar a otras ciudadanía si es que la tienen y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro", afirmó.

¿A quiénes aplicará?

La reforma estaría dirigida a quienes aspiren a ocupar alguno de los principales cargos del Poder Ejecutivo:

-Presidencia de la República.

-Gubernaturas de los estados.

-Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con la propuesta, no bastaría con ser mexicano por nacimiento. Quien tenga otra nacionalidad tendrá que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato.

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Sheinbaum argumentó que la medida busca evitar posibles conflictos de interés y garantizar que quienes gobiernen respondan únicamente al interés nacional.

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La presidenta puso como ejemplo a Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, quien es mexicano por la nacionalidad de sus padres y estadounidense por nacimiento.

"El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente o presidenta de la República, gobernador, gobernadora, jefe o jefa de gobierno deba ser solo mexicano, no tener ninguna otra nacionalidad", explicó.

Según Sheinbaum, la legislación actual no es suficientemente clara y ha permitido que personas con doble nacionalidad puedan llegar a ocupar una gubernatura.

¿Qué cambiará en la Constitución?

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la iniciativa plantea modificar el artículo 86 para establecer nuevos requisitos para quien aspire a la Presidencia:

-Ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos.

- Ser hijo o hija de padre o madre mexicanos.

-No tener ni adquirir otra nacionalidad.

-En caso de tener otra nacionalidad, renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidato o candidata.

-Haber residido en México al menos durante 20 años.

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Además, la propuesta contempla que quien ejerza la presidencia no pueda adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.

La prohibición también incluiría el uso de un pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero.

Sheinbaum sostuvo que, ante posibles injerencias extranjeras, es necesario que quienes gobiernen tengan únicamente la nacionalidad mexicana.

"Lo que estamos diciendo aquí es que un gobernador, un presidente, una presidenta, tiene que garantizar el interés supremo del bienestar del pueblo y de la nación”, señaló.

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