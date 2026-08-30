Doble nacionalidad: el nuevo requisito que el gobierno de Sheinbaum plantea para aspirantes

Castillo explicó que la propuesta busca garantizar que quien ejerza la titularidad del Ejecutivo federal o de los gobiernos estatales no tenga doble nacionalidad, con el propósito de evitar posibles conflictos de interés con una nación extranjera.

La presidenta del Senado informó que el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su dictaminación.

Quiero comunicar que el día de hoy recibimos del Ejecutivo Federal la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio… pic.twitter.com/nIzSL7or90 — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) August 30, 2026

¿Qué propone Sheinbaum para los aspirantes?

La propuesta plantea que las personas que tengan otra nacionalidad además de la mexicana deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos. El objetivo, explicó Sheinbaum, es garantizar que el interés de México esté por encima de cualquier otro.

"Estamos proponiendo al Congreso, que una vez que se inscriban, que es el momento en que desean ser presidenta, presidente o titular del Ejecutivo de alguna entidad, deben renunciar a otras ciudadanía si es que la tienen y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro", afirmó.

¿A quiénes aplicará?

La reforma estaría dirigida a quienes aspiren a ocupar alguno de los principales cargos del Poder Ejecutivo:

-Presidencia de la República.

-Gubernaturas de los estados.

-Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con la propuesta, no bastaría con ser mexicano por nacimiento. Quien tenga otra nacionalidad tendrá que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato.

Sheinbaum argumentó que la medida busca evitar posibles conflictos de interés y garantizar que quienes gobiernen respondan únicamente al interés nacional.