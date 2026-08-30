Doble nacionalidad: el nuevo requisito que el gobierno de Sheinbaum plantea para aspirantes

El Senado de la República recibió este domingo una iniciativa presidencial con la que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca establecer como requisito que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no tengan doble nacionalidad .
La iniciativa, que plantea reformas a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, fue recibida a las 08:03 horas por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. El oficio lleva la firma de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.