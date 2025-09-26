Gobierno reforzará atención psicológica de jóvenes tras homicidio de estudiante

Tras el homicidio de un estudiante del CCH Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno trabaja para fortalecer la atención psicológica de los jóvenes y adelantó que en 2026 se implementará un programa destinado a la juventud.

Este programa, similar a la estrategia "Jóvenes unen al barrio", que implementó como jefa de gobierno en la Ciudad de México, contempla la entrega de un apoyo mensual económico a cambio ciertas horas mensuales de trabajo.

“Ahora, además de muchas otras cosas que tienen que ver con atención a las causas, estamos trabajando cómo fortalecer la atención psicológica o de apoyo a la salud mental de las y los jóvenes de todos las edades, pero en particular de las y los jóvenes", señaló en su conferencia mañanera.

"Y estamos trabajando para el próximo año, lo dije en campaña y lo hice en la ciudad, tenemos un programa en la ciudad que se llamaba ‘Jóvenes unen al barrio’, que incorporaba a los jóvenes, sobre todo aquellos con mayor (riesgo) de acercarse a un grupo delictivo o a otro tipo de actividades, con una pequeña beca. Estamos atendiendo esto para que el próximo año podamos tener un programa de este tipo”.