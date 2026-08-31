¿Adiós al celular en las escuelas? 81% de los maestros pide regular su uso en las aulas

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario presentó los resultados de la encuesta aplicada a docentes la semana pasada, con el objetivo de conocer su opinión sobre la posible regulación del uso de dispositivos móviles en las escuelas.

Entre los principales resultados, Delgado destacó que los maestros consideran que los celulares dificultan que los alumnos mantengan la atención y afectan la convivencia social.

"El 48% de los maestros que contestaron el cuestionario dicen que dificulta mantener la atención, el uso de los celulares. El 38% opina que interrumpen las actividades escolares. El 34% dicen que por estar en el celular abandonan alguna convivencia y están detectando que 38.7% de los conflictos que se generan en las redes se trasladan al aula", señaló.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene en debate y consulta la posibilidad de regular el uso de celulares en todas las escuelas del país. La mandataria plantea que, debido a los efectos que generan estos dispositivos, su uso debería restringirse y promover de nuevo herramientas como el "papel y lápiz".

Sheinbaum señala que en 16 entidades ya se reguló el uso de dispositivos móviles, entre ellas Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Sin embargo, el gobierno federal busca que una eventual regulación nacional sea resultado de un análisis y de consultas con la comunidad educativa.

Se prevé que durante este ciclo escolar se tome una decisión sobre el uso de los dispositivos en las aulas. Posteriormente, se abrirá una etapa de discusión sobre el uso de la Inteligencia Artificial en las escuelas.