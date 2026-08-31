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¿Adiós al celular en las escuelas? 81% de los maestros pide regular su uso en las aulas

El secretario de Educación, Mario Delgado, informó que se consultaron a 565,396 maestros. El 48% considera que el dispositivo dificulta mantener la atención en clases.
lun 31 agosto 2026 09:44 AM
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Un estudiante utiliza un celular para tomar clases.
En la encuesta, los profesores advirtieron que, además de los celulares, los menores portan relojes inteligentes. (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro.)

En la discusión sobre si se debe regular o no el uso de celulares en las escuelas, el 81% de los maestros considera necesario establecer lineamientos para su utilización, debido a que estos dispositivos dificultan mantener la atención de los alumnos e interrumpen las actividades escolares, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

"Participaron 565,396 maestros, contestaron el cuestionario, el diagnóstico. El 81% está a favor de que haya lineamientos, de que haya reglas para garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos", planteó.

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Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario presentó los resultados de la encuesta aplicada a docentes la semana pasada, con el objetivo de conocer su opinión sobre la posible regulación del uso de dispositivos móviles en las escuelas.

Entre los principales resultados, Delgado destacó que los maestros consideran que los celulares dificultan que los alumnos mantengan la atención y afectan la convivencia social.

"El 48% de los maestros que contestaron el cuestionario dicen que dificulta mantener la atención, el uso de los celulares. El 38% opina que interrumpen las actividades escolares. El 34% dicen que por estar en el celular abandonan alguna convivencia y están detectando que 38.7% de los conflictos que se generan en las redes se trasladan al aula", señaló.

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Regulación sobre uso de celulares en escuelas estará lista para el próximo ciclo escolar, prevé Sheinbaum

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene en debate y consulta la posibilidad de regular el uso de celulares en todas las escuelas del país. La mandataria plantea que, debido a los efectos que generan estos dispositivos, su uso debería restringirse y promover de nuevo herramientas como el "papel y lápiz".

Sheinbaum señala que en 16 entidades ya se reguló el uso de dispositivos móviles, entre ellas Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Sin embargo, el gobierno federal busca que una eventual regulación nacional sea resultado de un análisis y de consultas con la comunidad educativa.

Se prevé que durante este ciclo escolar se tome una decisión sobre el uso de los dispositivos en las aulas. Posteriormente, se abrirá una etapa de discusión sobre el uso de la Inteligencia Artificial en las escuelas.

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Los estudiantes, sin embargo, no solo llevan teléfonos celulares a las aulas. También utilizan otros dispositivos, como relojes inteligentes, cuyo uso fue reportado por el 24% de los docentes consultados. Ante este panorama, los profesores se pronunciaron a favor de establecer reglas para el uso de dispositivos tecnológicos.

"¿Qué sugieren los maestros? El 51% propone que haya protocolos para atender situaciones de riesgo, que haya acuerdos con los padres de familia para que ellos también ayuden en este tema del acceso a las tecnologías", informó.

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La decisión final aún está por tomarse. Delgado explicó que el viernes pasado se presentó el tema en una reunión con autoridades educativas y que durante los próximos días continuarán los trabajos para definir los posibles lineamientos.

"Hicimos un zoom, una sesión y se ha hecho una propuesta entre todas y entre todos que vamos a seguir revisando esta semana para ver qué lineamientos vamos a tener a partir de lo que dicen los maestros, de lo que dicen las autoridades educativas", agregó Mario Delgado.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera educación

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