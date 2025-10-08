Se deteriora salud mental... y gobierno propone recortes a ese sector en 2026

El asesinato de un estudiante al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, a finales de septiembre, puso de nuevo en el debate público la urgente necesidad de reforzar los servicios de salud mental.

Tras esa tragedia, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno fortalecerá la atención psicológica de las generaciones más jóvenes. Pero la salud mental no aparece como prioridad en el gasto público del próximo año. Por el contrario, su presupuesto disminuiría.

De aprobarse sin cambios el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la Conasama y siete programas relacionados con la salud mental contarían con 90.9 millones de pesos menos que en 2025, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Es decir, el gasto en salud mental pasaría de 3,582.6 millones de pesos a 3,491.7 millones. Pero, si se compara con los 4,052.5 millones ejercidos en 2024, el recorte a la salud mental sería de 13.8%.

“A pesar del énfasis de la salud en el discurso y planes sectoriales de salud, el presupuesto sigue siendo insuficiente”, sentencian las autoras de la investigación, Judith Méndez y Alejandra Macías.

El ataque en el CCH Sur contra un estudiante de 16 años fue cometido por un alumno, a quien se ha relacionado con grupos incels en redes sociales, una comunidad digital que promueve discursos de odio, misoginia y que en ocasiones incitan a la violencia.

El caso llevó a la comunidad estudiantil a exigir mejores servicios de salud mental y seguridad escolar.

“Ahora, además de muchas otras cosas que tienen que ver con atención a las causas, estamos trabajando en cómo fortalecer la atención psicológica o de apoyo a la salud mental de las y los jóvenes de todos las edades", declaró Sheinbaum en su conferencia mañanera del 26 de septiembre.