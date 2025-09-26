Escuelas de la UNAM se van a paro tras muerte de estudiante en CCH Sur: ¿qué planteles cierran?

También anunciaron en sus redes sociales que las clases se reanudarán el lunes 29 de septiembre, aunque en algunos planteles se solicita estar atentos a los canales oficiales para conocer sobre el regreso a las aulas. Se prevé que algunos integrantes de la comunidad universitaria participen en la marcha que se llevará a cabo este viernes a 11 años de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

CCH's y Prepas de la UNAM en paro de labores

CCH Azcapotzalco

"Se suspenden actividades académicas el día de mañana, reanudándose el día lunes 29 de septiembre de 2025. Les solicitamos se mantengan informados a través de los canales institucionales", informó el CCH Naucalpan en un breve comunicado.

El CCH Oriente informó que un grupo de estudiantes decidió impulsar un paro de labores a partir de este jueves 25 de septiembre, comprometiéndose a regresar las instalaciones hasta el próximo jueves 2 de octubre a las 12:00 horas.

El paro de actividades se planteó en una asamblea realizada por los estudiantes del plantel Oriente. "La dirección de la escuela fue sensible a estas demandas y propuso la realización de mesas de diálogo para desahogar cada uno de los puntos de dicho pliego", informaron las autoridades de la Dirección en un comunicado.

Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 2 "Erasmo Castellanos Quinto".

Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 5 "José Vasconcelos".

CCH Sur

En el CCH Sur, donde ocurrió el homicidio de un alumnos, se llevó a cabo la segunda Asamblea entre autoridades, alumnos y padres de familia quienes fungieron como observadores en donde se llegó a seis puntos de acuerdo , entre los que destaca que el lunes 29 de septiembre a las 18:00 horas se llevará a cabo un recorrido conjunto con autoridades y una comisión de 20 estudiantes, para identificar necesidades específicas en materia de seguridad, como la instalación de botones de emergencia, la mejora de luminarias y definición de áreas que requieren mayor vigilancia.

Facultades en paro de labores

La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM anunció que se tomó la decisión de llevar a cabo un paro total de actividades desde el 24 de este mes hasta el viernes 3 de octubre a las 12:00 horas.

Facultad de Enfermería y Obstetricia, Artes y Diseño (FAD).

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FPyS).

La Facultad de Música. (El paro se extenderá hasta el viernes 3 de octubre).

FES Aragón. Se suspenden actividades el viernes 26 de septiembre y el jueves 2 de octubre.