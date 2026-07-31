“Fue una traición monumental”: Ken Salazar relata la caída de “El Mayo”

“Aunque yo seguía siendo el embajador de Estados Unidos en México, la puerta abierta de la que había disfrutado con el presidente mexicano parecía haberse cerrado de golpe”, cuenta en el primer capítulo de su libro Fronteras: Mi lucha por una América inclusiva.

En las 389 páginas de la obra, publicada esta semana, Salazar reconstruye desde su perspectiva los momentos posteriores a la captura de uno de los hombres más buscados por Estados Unidos, relata cómo recibió la noticia, sostiene que Washington no participó en el operativo y describe cómo ese episodio transformó su relación con López Obrador. Además, dedica un apartado a la estrategia de seguridad del gobierno mexicano anterior y a las tensiones que marcaron la cooperación bilateral en materia de combate al crimen organizado.

La traición y el secuestro de “El Mayo”

Aunque en las últimas semanas se reveló que agentes del FBI participaron en la extracción de “El Mayo”, en sus memorias Ken Salazar sostiene que el Gobierno de Estados Unidos no intervino en el operativo que llevó a la captura del líder criminal.

El exfuncionario relata que, a bordo del avión turbohélice Beechcraft King Air, viajaban el piloto y otros dos hombres, estos últimos considerados objetivos de alto valor del Cártel de Sinaloa.

“Uno de estos pasajeros viajaba voluntariamente. El otro, sin duda, no”, dice en referencia a Zambada. El relato de Salazar coincide con la versión de “El Mayo” en el sentido de que fue traicionado para ser llevado a Estados Unidos.

“A pesar de ser uno de los criminales más buscados por el FBI y con una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza, ‘El Mayo’, a sus setenta y seis años, era el último de la vieja guardia, un monumento viviente al despiadado ascenso del cártel al poder. Y allí estaba, siendo utilizado como moneda de cambio por la fiscalía, a manos de su ahijado, en lo que parecía ser un acto de traición monumental. De hecho, fue una traición digna de un narco-thriller televisivo”, cuenta.