"¿Cuándo hemos buscado su censura?": Sheinbaum responde a críticas por lineamientos de audiencias

Desde el pasado 27 de julio se pusieron a consulta pública los lineamientos con los que se definen cuáles son los derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios de comunicación, entre ellos se incluyen no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual; permitir el derecho de réplica, distinguir entre noticia y opinión, así como entre publicidad y contenido.

Aunque los Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias aún no son publicados en el Diario Oficial de la Federación, por su redacción, han causado advertencias de riesgos para la libertad de expresión e incluso de una posible intervención del gobierno federal en los medios de comunicación.

En su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum insistió que cuando se aprobó la ley para el derecho de las audiencias, hubo aval de quienes incluso hoy advierten riesgos como lo es la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

"La ley que se aprobó fue con el acuerdo de la CIRT, estuvieron de acuerdo, incluso se hicieron mesas de trabajo para modificar artículos en dónde hubiera un acuerdo básico con todos", recordó.

La mandataria federal recordó que los lineamientos aún no están aprobados, si no a consulta, por lo que quien esté en desacuerdo con su contenido puede participar con sus opiniones y propuestas.