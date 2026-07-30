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"¿Cuándo hemos buscado su censura?": Sheinbaum responde a críticas por lineamientos de audiencias

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que desde su gobierno no hay ningún interés en censurar y recordó el derecho de las audiencias no fue aprobado por su administración, sino años atrás.
jue 30 julio 2026 10:16 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la convicción de su gobierno no es censurar a nadie con los Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias. (Foto: Presidencia de México.)

Ante la polémica que generaron los Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que nunca ha habido más libertad de expresión en México que ahora y aclaró que la intención de publicar las garantías de las audiencias no es censurar a nadie.

"Ya salieron todos a decir que hay censura y que pretendemos censurar. Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora, lo puedo asegurar. Hay una televisora que se dedica todas sus 24 horas hablar mal del gobierno, hay radiodifusoras que pueden tener un programa ahí medio plural, pero sus conductores o algún otro hablan mal del gobierno. ¿Cuándo hemos buscado su censura?", planteó en su conferencia.

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Desde el pasado 27 de julio se pusieron a consulta pública los lineamientos con los que se definen cuáles son los derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios de comunicación, entre ellos se incluyen no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual; permitir el derecho de réplica, distinguir entre noticia y opinión, así como entre publicidad y contenido.

Aunque los Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias aún no son publicados en el Diario Oficial de la Federación, por su redacción, han causado advertencias de riesgos para la libertad de expresión e incluso de una posible intervención del gobierno federal en los medios de comunicación.

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El gobierno federal prevé sanciones para medios de comunicación en lineamientos de derechos de audiencias

En su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum insistió que cuando se aprobó la ley para el derecho de las audiencias, hubo aval de quienes incluso hoy advierten riesgos como lo es la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

"La ley que se aprobó fue con el acuerdo de la CIRT, estuvieron de acuerdo, incluso se hicieron mesas de trabajo para modificar artículos en dónde hubiera un acuerdo básico con todos", recordó.

La mandataria federal recordó que los lineamientos aún no están aprobados, si no a consulta, por lo que quien esté en desacuerdo con su contenido puede participar con sus opiniones y propuestas.

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La presidenta explicó que no está en su esencia la censura, por lo que la emisiión de los lineamientos, en los que se incluye algunas sanciones a medios, tienen como propósito garantizar los derechos de las audiencias como ya sucede en otros países del mundo.

"No hay censura, ni habrá censura porque es nuestra convicción", recalcó.

¿En qué consisten los lineamientos?

1. Recibir información veraz y oportuna. Es responsabilidad de los medios no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual.

2. Distinguir entre información noticiosa y opinión. Los medios de comunicación deben hacer la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas.

3. Distinguir entre publicidad y contenido. Los medios deben mostrar la diferencia entre publicidad y contenido a través de menciones, mensajes en pantalla o plecas.

4. Derecho de réplica. Deben permitir corregir información falsa o inexacta que afecte la imagen de alguien.

5. Audiencias con Discapacidad. Es responsabilidad contar con servicios de accesibilidad a personas con debilidad auditiva y contar con representaciones visuales.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Presidencia

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