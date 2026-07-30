"¿Cuándo hemos buscado su censura?": Sheinbaum responde a críticas por lineamientos de audiencias

Ante la polémica que generaron los Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que nunca ha habido más libertad de expresión en México que ahora y aclaró que la intención de publicar las garantías de las audiencias no es censurar a nadie.
"Ya salieron todos a decir que hay censura y que pretendemos censurar. Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora, lo puedo asegurar. Hay una televisora que se dedica todas sus 24 horas hablar mal del gobierno, hay radiodifusoras que pueden tener un programa ahí medio plural, pero sus conductores o algún otro hablan mal del gobierno. ¿Cuándo hemos buscado su censura?", planteó en su conferencia.