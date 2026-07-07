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México

Ken Salazar, el ''amigo'' de AMLO que se volvió incómodo para la 4T

Aunque ya dejó la representación en México, Ken Salazar está causando polémica debido a que presuntamente mintió sobre la no participación de agencias EU en la detención de Ismael "El Mayo" Zambada.
mar 07 julio 2026 12:00 PM
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KEN SALAZAR
Ken Salazar tuvo una relación cercana con AMLO... luego lo vetaron de Palacio Nacional. (Yuri Cortez/AFP)

La relación que en un inicio distinguió a Ken Salazar como embajador de Estados Unidos en México terminó por deteriorarse durante los últimos meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sus críticas a las reformas energética y judicial, sus cuestionamientos a la estrategia de seguridad de "abrazos, no balazos", su postura sobre la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y, posteriormente, las revelaciones contenidas en su libro Borderlands: My Fight for an Inclusive America marcaron un creciente distanciamiento con la "llamada 4T".

A seis meses de concluir su misión diplomática en México, Salazar vuelve a estar en el centro de la controversia. El motivo es la aparente contradicción entre la versión que sostuvo en 2024, cuando aseguró que ninguna agencia estadounidense participó en la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, y un reportaje publicado por Pie de Página, en el que se afirma que el FBI atribuye a esa corporación un papel en el operativo.

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Durante la conferencia matutina de este martes 7 de julio, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recordó que el gobierno mexicano solicitó información a Estados Unidos para esclarecer si alguna de sus agencias intervino en la detención del cofundador del Cártel de Sinaloa.

"El 9 de agosto de 2024, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informa públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo", señaló la funcionaria.

No obstante, añadió que un reportaje publicado el 2 de julio de 2026 por Pie de Página reveló que la aeronave utilizada para trasladar a Zambada a territorio estadounidense forma parte de una exhibición de aeronaves históricas, donde el FBI la presenta como parte de un operativo realizado por esa agencia.

Ante estas revelaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en duda la versión oficial que se dio sobre la captura de "El Mayo" y cuestionó quién faltó a la verdad respecto a la presunta participación de agencias estadounidenses en el operativo. La mandataria señaló que el cuestionamiento recae sobre Ken Salazar, ya que era el embajador de Estados Unidos en México cuando aseguró públicamente que ninguna agencia de ese país había intervenido en la detención.

La mandataria indicó que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determinar si existió alguna violación a la Constitución o a los tratados internacionales, así como establecer las acciones que, en su caso, procedan.

Del acercamiento al cierre de puertas

Salazar llegó a México en septiembre de 2021 y desde sus primeros minutos como representante de Estados Unidos, convocó a la unidad entre ambos países.

"México y Estados Unidos sabemos que juntos somos más fuertes porque unimos las capacidades, los sueños y las esperanzas de ambos pueblos", dijo al en el aeropuerto.

Y en los primeros años las señales fueron de unidad y cooperación, lo que incluso ocasionó desde Washington preocupación por la cercanía del diplomático con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“El principal diplomático de Estados Unidos en México a veces parece contradecir las políticas de su propio gobierno por alinearse con el presidente López Obrador”, advirtió entonces el diario estadounidense The New York Times.

La tarea de Salazar en México era construir una relación sólida con López Obrador para impulsar la agenda de la Casa Blanca. Sin embargo, la cercanía entre el embajador y el gobierno mexicano generó la preocupación de que se "arriesgaran" los intereses estadounidenses y que no se usara “la relación para avanzar en las políticas" cuando el expresidente Joe Biden "más lo necesitaba”.

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En ese momento, López Obrador lo defendió y calificó al embajador como su amigo.

“Hoy el New York Times se lanza contra Ken Salazar. Es mi amigo y es un hombre bueno, sensato. Amigo del presidente Biden, un político muy responsable, de Colorado, que viene de abajo, de origen mexicano. Además simpático”, dijo Andrés Manuel López Obrador en ese momento.

Sin embargo, en la recta final de su representación en México, Salazar se mostró más crítico del gobierno de López Obrador.

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En 2022 cuando se propuso la reforma en materia energética, Salazar la cuestionó porque impulsaba tecnologías "sucias", "anticuadas" y "caras" que afectarían a los consumidores y a la economía.

“El Gobierno de los Estados Unidos ha expresado reiteradamente preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México. Promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general”, informó la Embajada en un comunicado.

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Las frecuentes visitas de Ken Salazar a Palacio Nacional se convirtieron en un cierre de puertas. A la ya desgastada relación entre el diplomático y el Gobierno de México se sumó la presunta intervención de agencias de Estados Unidos en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

En su mañanera, el entonces presidente López Obrador calificó de ilegal el operativo y criticó que hubo personas que murieron durante el hecho.

“No puede ser correcto porque asesinaron personas, fue totalmente ilegal, y estaban esperando al señor ‘Mayo’ agentes del Departamento de Justicia. Primero, que hubo violencia ahí, perdieron la vida algunas personas; bueno, el exrector de la universidad y luego la secuela, esto que está pasando ahora”, comentó en referencia a la guerra desatada entre facciones criminales en Sinaloa.

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Con la violencia que se detonó en Sinaloa a causa de la confrontación entre las facciones del Cártel de Sinaloa por la detención de “El Mayo”, López Obrador afirmó que era por responsabilidad de Estados Unidos.

Cuando en México se analizó la reforma judicial, uno de los proyectos principales del gobierno anterior, Salazar volvió a la crítica y advirtió que estaban en riesgo inversiones.

Al expresidente no le gustaron las críticas de Salazar, por lo que advirtió que había injerencismo del embajador.

“Últimamente ha habido actos de falta de respeto a nuestra soberanía como esta declaración desafortunada, imprudente, del embajador Ken Salazar, pero ya se hizo una nota diplomática de extrañamiento”, dijo López Obrador en agosto de 2024.

Ese fue el quiebre en la relación. El presidente López Obrador no solo cerró las puertas de Palacio Nacional al embajador, también afirmó que habría una pausa.

“‘Pausa’ significa que vamos a darnos nuestro tiempo”, dijo en agosto de 2024.

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Aunque el gobierno cambió, la relación con el embajador se mantuvo fría. La presidenta Claudia Sheinbaum optó por establecer como intermediario al entonces secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, para el diálogo con su gobierno.

“A veces el embajador acostumbra llamar a un secretario, otro secretario, otro secretario. Entonces ahora le dijimos: 'Bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con Secretaría de Energía porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la Cancillería'”, informó la presidenta el 11 de octubre de 2024.

Las revelaciones de su libro

El próximo 28 de julio, el embajador Salazar publicará un libro en el que dedica más de 100 páginas para relatar parte de lo que vivió como representante de Joe Biden en México.

En el libro relata que, a raíz de la detención de Zambada y de sus críticas a la reforma al poderjJudicial, se convirtió en una persona “non grata” en Palacio Nacional y el presidente López Obrador dejó de responderle mensajes.

También relata, de acuerdo con el diario Reforma, que López Obrador solicitó que el avión en el que viajó el expresidente Joe Biden a México no aterrizara en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sino en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Ken, el AIFA representa la nueva relación entre nuestras naciones. Vienen más estadounidenses a México que personas de cualquier otra nacionalidad. El AIFA es limpio, honesto y fue construido por nuestros propios militares, no por contratistas corruptos. Si el presidente Biden aterriza allí, demostrará que comprende lo que estamos tratando de construir juntos", le dijo el expresidente.

Salazar también señala en su libro que el exmandatarioAndrés Manuel mostró preocupación por la información que el Gobierno de Estados Unidos pudiera obtener del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, en caso de que colaborara con las autoridades estadounidenses.

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Claudia Sheinbaum Embajada de Estados Unidos AMLO

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