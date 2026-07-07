Durante la conferencia matutina de este martes 7 de julio, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recordó que el gobierno mexicano solicitó información a Estados Unidos para esclarecer si alguna de sus agencias intervino en la detención del cofundador del Cártel de Sinaloa.

"El 9 de agosto de 2024, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informa públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo", señaló la funcionaria.

No obstante, añadió que un reportaje publicado el 2 de julio de 2026 por Pie de Página reveló que la aeronave utilizada para trasladar a Zambada a territorio estadounidense forma parte de una exhibición de aeronaves históricas, donde el FBI la presenta como parte de un operativo realizado por esa agencia.

Ante estas revelaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en duda la versión oficial que se dio sobre la captura de "El Mayo" y cuestionó quién faltó a la verdad respecto a la presunta participación de agencias estadounidenses en el operativo. La mandataria señaló que el cuestionamiento recae sobre Ken Salazar, ya que era el embajador de Estados Unidos en México cuando aseguró públicamente que ninguna agencia de ese país había intervenido en la detención.

La mandataria indicó que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determinar si existió alguna violación a la Constitución o a los tratados internacionales, así como establecer las acciones que, en su caso, procedan.

Del acercamiento al cierre de puertas

Salazar llegó a México en septiembre de 2021 y desde sus primeros minutos como representante de Estados Unidos, convocó a la unidad entre ambos países.

"México y Estados Unidos sabemos que juntos somos más fuertes porque unimos las capacidades, los sueños y las esperanzas de ambos pueblos", dijo al en el aeropuerto.

Y en los primeros años las señales fueron de unidad y cooperación, lo que incluso ocasionó desde Washington preocupación por la cercanía del diplomático con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“El principal diplomático de Estados Unidos en México a veces parece contradecir las políticas de su propio gobierno por alinearse con el presidente López Obrador”, advirtió entonces el diario estadounidense The New York Times.

La tarea de Salazar en México era construir una relación sólida con López Obrador para impulsar la agenda de la Casa Blanca. Sin embargo, la cercanía entre el embajador y el gobierno mexicano generó la preocupación de que se "arriesgaran" los intereses estadounidenses y que no se usara “la relación para avanzar en las políticas" cuando el expresidente Joe Biden "más lo necesitaba”.

En ese momento, López Obrador lo defendió y calificó al embajador como su amigo.

“Hoy el New York Times se lanza contra Ken Salazar. Es mi amigo y es un hombre bueno, sensato. Amigo del presidente Biden, un político muy responsable, de Colorado, que viene de abajo, de origen mexicano. Además simpático”, dijo Andrés Manuel López Obrador en ese momento.

Sin embargo, en la recta final de su representación en México, Salazar se mostró más crítico del gobierno de López Obrador.