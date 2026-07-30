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Gobierno destinará 2,000 mdp para elevar a 4,000 toneladas la recolección de sargazo

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, explicó que hoy la capacidad de recolección en el mar es de 1,227 toneladas diarias. En 2026 llegó cuatro veces más de la microalga.
jue 30 julio 2026 09:24 AM
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El gobierno adquirirá dos buques sargaceros para atender la llegada histórica del sargazo. (Foto: Presidencia de México.)

Ante la llegada histórica de sargazo a territorio mexicano, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum invertirá 2,000 millones de pesos para incrementar a 4,000 toneladas la recolección de la microalga que invade mar y playas del Caribe.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales , explicó que actualmente es mayor la recolección de sargazo en playas que en el mar, por lo que ahora se busca invertir en la compra de equipo que permita la recolección del alga antes de que llegue a las playas. En lo que va de 2026, se recolectaron 80,314 toneladas en las playas y 5,838 toneladas en el mar.

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“La intención inicial es invertir las gráficas para recolectar principalmente en la mar”, indicó el funcionario.

Para incrementar la capacidad de recolección del sargazo, se prevé una estrategia de cuatro ejes: recolección en aguas abiertas, recolección en aguas someras, recolección en playas con mejores disposiciones finales y disposición final tanto para la industria como para el confinamiento.

Actualmente se cuenta con equipo como dos buques sargaceros oceánicos, 11 sarjaceros costeros, tres sargaceros anfibios, 18 embarcaciones.

El secretario explicó que se invertirán 2,000 millones de pesos en dos etapas para incrementar la recolección del sargazo.

“Con una inversión de poco más de más de 2,000 millones de pesos en dos etapas. La primera etapa es ejercer 768.7 millones de pesos para incrementar nuestra capacidad en la mar a 1,870 toneladas diaria. Para ello adquiriremos dos remolcadores, seis sargaceros costeros, mayor cantidad de barreras dinámicas y vamos a implementar alrededor de 50 km de barreras de contención costera para cubrir espacios en las zonas más críticas como son Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual”, indicó.

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Hoy la capacidad de recolección en el mar es de 1,227 toneladas diarias.

En la segunda etapa, la proyección es más ambiciosa y se prevé recolectar 4,000 toneladas.

“Con mayores inversiones tratamos de alcanzar lo que nos lo que marca la media que son 4,000 toneladas diarias con más buques sargaceros , más barreras de contención y acción en playa”, destacó.

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2026 con cuatro veces más sargazo que 2025

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, explicó que en lo que va del año 2026, ha llegado cuatro veces más sargazo que en el año anterior.

“2026 fue cuatro veces más que en 2025 y tenemos 27 veces más que el promedio histórico este ha sido un año realmente difícil atípico”, detalló.

Expuso que este año por día llega en promedio 40,000 toneladas de sargazo, pero hay días en los que llegan 90,538 toneladas. La recolección diaria es de entre 4,000 y 9,000 toneladas.

La funcionaria informó que en octubre próximo en Cancún, Quintana Roo se realizará la Conferencia Global sobre el Sargazo en la que participarán representantes de países del Caribe, la Unión Europea, Brasil y Japón.

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