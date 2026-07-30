Gobierno destinará 2,000 mdp para elevar a 4,000 toneladas la recolección de sargazo

“La intención inicial es invertir las gráficas para recolectar principalmente en la mar”, indicó el funcionario.

Para incrementar la capacidad de recolección del sargazo, se prevé una estrategia de cuatro ejes: recolección en aguas abiertas, recolección en aguas someras, recolección en playas con mejores disposiciones finales y disposición final tanto para la industria como para el confinamiento.

Actualmente se cuenta con equipo como dos buques sargaceros oceánicos, 11 sarjaceros costeros, tres sargaceros anfibios, 18 embarcaciones.

El secretario explicó que se invertirán 2,000 millones de pesos en dos etapas para incrementar la recolección del sargazo.

“Con una inversión de poco más de más de 2,000 millones de pesos en dos etapas. La primera etapa es ejercer 768.7 millones de pesos para incrementar nuestra capacidad en la mar a 1,870 toneladas diaria. Para ello adquiriremos dos remolcadores, seis sargaceros costeros, mayor cantidad de barreras dinámicas y vamos a implementar alrededor de 50 km de barreras de contención costera para cubrir espacios en las zonas más críticas como son Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual”, indicó.

Hoy la capacidad de recolección en el mar es de 1,227 toneladas diarias.

En la segunda etapa, la proyección es más ambiciosa y se prevé recolectar 4,000 toneladas.

“Con mayores inversiones tratamos de alcanzar lo que nos lo que marca la media que son 4,000 toneladas diarias con más buques sargaceros , más barreras de contención y acción en playa”, destacó.

