Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, relata cómo secuestró al Mayo Zambada: así lo engañó para llevarlo a EU

“El Güero”, como también es conocido el hijo del Chapo Guzmán, citó al “Mayo” en una propiedad en la entidad sinaloense para conversar sobre la forma de mediar entre políticos que tenían diferencias. En el relato, se identifica al “Mayo”, como “Individuo A”.

“Guzmán López le pidió que hablara con él en una sala privada del edificio, donde, sin que el Individuo A lo supiera, había quitado el cristal de una ventana que iba del piso al techo. Una vez que ambos hombres estuvieron solos en la sala, Guzmán López cerró la puerta con llave”, destaca la declaración que compartió el periodista Ariel Moutsatsos para el portal Nmás.

Después, Joaquín Guzmán López cerró con llave la habitación en donde ambos estaban, para que momentos después, hombres armados irrumpieran a través de un ventanal sin vidrio y sujetaron por la fuerza al “Mayo”, además de que le colocaron una bolsa en la cabeza.

Después, Ismael “El Mayo Zambada” fue trasladado a bordo de una pickup hacia una avioneta en donde el hijo del “Chapo” preparó una bebida con sedantes que ambos ingirieron y que los dejó inmovilizados.

“El Individuo A fue atado con bridas a uno de los asientos. Tras el despegue del avión, Guzmán López preparó una bebida con sedantes”, detalla el archivo.

¿Qué dijo el Mayo Zambada en su carta?

Este relato coincide con lo que expresó el propio exlíder del Cártel de Sinaloa en una carta en donde aseguró que fue secuestrado.

"El Mayo" detalló que un grupo de hombres armados lo "asaltó", tiró al suelo y le colocó una capucha de color oscuro en la cabeza.

Zambada afirmó que fue maniatado y que sufrió maltrato físico antes de ser obligado a subir a un avión.

"Después me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado", dijo.

"Joaquín me quitó la capucha de la cabeza y me ató con bridas al asiento. En el avión no había nadie más que Joaquín, el piloto y yo", aclaró al referirse al día de los hechos ocurridos a finales de julio de 2024.

"La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa", aclaró. "Me trajeron a este país (EU) por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad", afirmó.

Zambada fue detenido en julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo" Guzmán, después de que el avión en el que viajaban aterrizara en una pequeña pista de Nuevo México.

La defensa ha dicho que Guzmán López secuestró a Zambada, lo que el abogado de la familia Guzmán ha negado.