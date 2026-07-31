Sheinbaum asegura que sanciones a medios serán por incumplir con lineamientos de audiencias y no por contenidos

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las posibles sanciones a medios de comunicación no serán por su contenido, si no por incumplir con obligaciones establecidas en los Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias.
"Hay una serie de lineamientos, por ejemplo las empresas de radio y televisión tienen que establecer una persona, nombrada por ellos, para que sea el defensor de las audiencias, si no nombra al defensor de las audiencias, entonces puede ser que tenga una sanción,pero no es sobre el contenido. Las sanciones no tinenen nada que ver con el contenido de la comunicación, si no sobre las acciones que tienen que llevar a cabo", explicó.