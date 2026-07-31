Sheinbaum asegura que sanciones a medios serán por incumplir con lineamientos de audiencias y no por contenidos

En su conferencia matutina, la presidenta pidió a la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, establecer contacto con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) para abordar el tema de los Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias, luego de que ésta advirtiera algunos riesgos.

Desde el pasado 27 de julio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso a consulta los Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias entre los que se incluyen no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual; permitir el derecho de réplica, distinguir entre noticia y opinión, así como entre publicidad y contenido.

La CIRT manifestó su preocupación al considerar los lineamientos que son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por parte del gobierno.

“El proyecto permite al gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada. Desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias, quien queda subordinado a la autoridad”, indicó la CIRT.