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Sheinbaum asegura que sanciones a medios serán por incumplir con lineamientos de audiencias y no por contenidos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que pidió a la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, establecer contacto con la CIRT para abordar sus preocupaciones sobre los lineamientos del derecho de audiencias.
vie 31 julio 2026 11:29 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las sanciones a medios no serán por el contenido. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las posibles sanciones a medios de comunicación no serán por su contenido, si no por incumplir con obligaciones establecidas en los Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias.

"Hay una serie de lineamientos, por ejemplo las empresas de radio y televisión tienen que establecer una persona, nombrada por ellos, para que sea el defensor de las audiencias, si no nombra al defensor de las audiencias, entonces puede ser que tenga una sanción,pero no es sobre el contenido. Las sanciones no tinenen nada que ver con el contenido de la comunicación, si no sobre las acciones que tienen que llevar a cabo", explicó.

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En su conferencia matutina, la presidenta pidió a la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, establecer contacto con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) para abordar el tema de los Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias, luego de que ésta advirtiera algunos riesgos.

Desde el pasado 27 de julio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso a consulta los Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias entre los que se incluyen no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual; permitir el derecho de réplica, distinguir entre noticia y opinión, así como entre publicidad y contenido.

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La CIRT manifestó su preocupación al considerar los lineamientos que son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por parte del gobierno.

“El proyecto permite al gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada. Desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias, quien queda subordinado a la autoridad”, indicó la CIRT.

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La presidenta expuso que gracias a que los lineamientos están en consulta, hay oportunidad a que haya más claridad sobre en qué consisten los lineamientos.

“Todo esto se va aclarar para que no haya ninguna referencia a la censura. No tiene nada que ver con sancionar a un reportero”, aclaró.

Aunque políticos de oposición y algunas organizaciones han advertido que con los lineamientos hay riesgo de censura y de atentar contra la libertad de expresión, la presidenta insistió en que esa no es la intención de su gobierno, si no hacer valer los derechos de las audiencias.

“Por fortuna está abierto consulta pública que es la manera en que opera la comisión para que puedan hacerse estas especificaciones, pero de ninguna manera tiene que ver con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación, no tiene nada que ver con censura sino sencillamente con el derecho de las audiencias al derecho a la información”, indicó.

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