Sheinbaum defiende investigación a Ernesto Ruffo ante señalamientos de 25 expresidentes: "No es un asunto político"

A través de un comunicado, la IDEA planteó que la detención de Ernesto Ruffo es un acto de persecución política y una vulneración al debido proceso en el país.

“Cuando la privación de la libertad se utiliza para castigar la disidencia, desacreditar públicamente a un adversario y convertir el aparato de justicia en mecanismo de intimidación, la condición de preso político deja de ser una consigna para convertirse en una grave denuncia sobre el deterioro del Estado de Derecho”, dice el posicionamiento.

IDEA está integrado por políticos de derecha como Felipe Calderón y Vicente Fox; los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy; Luis Guillermo Lasso y Lenin Moreno, de Ecuador; Mauricio Macri de Argentina, y Álvaro Uribe e Iván Duque, de Colombia.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene pruebas de que Ruffo incurrió en un delito, por lo que se consiguió una orden de aprehensión en su contra.

“Quienes firman justamente diciendo que es un asunto político, están equivocados, es un asunto que tiene que ver con un delito por el cual está juzgado y que hay suficiente información por parte de la Fiscalía para poder haber obtenido una orden de aprensión de un juez”, comentó.

En un comunicado, este lunes, la FGR aclaró que Ernesto Ruffo no fue detenido por sus vínculos políticos, y que el delito por el que es investigado amerita prisión preventiva oficiosa.

"Ernesto 'N' no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido", señaló la fiscalía.