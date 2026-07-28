Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum defiende investigación a Ernesto Ruffo ante señalamientos de 25 expresidentes: "No es un asunto político"

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Fiscalía General de la República tiene pruebas de que el exgobernador de Baja California incurrió en un delito.
mar 28 julio 2026 08:29 AM
Añadir Expansión Política en Google
claudia sheinbaum caso ruffo.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las acusaciones contra Ernesto Ruffo no son un asunto político, pues hay pruebas de que incurrió en un delito. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum sugirió a la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), integrada por 25 exjefes de Estado de derecha, informarse sobre las acusaciones contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, y aclaró que no hay ningún tipo de persecución política contra el también empresario acusado de tráfico de combustible, conocido como huachicol.

“Más allá de las personas, sería muy bueno que se informaran, que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República, porque no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal".

Publicidad

A través de un comunicado, la IDEA planteó que la detención de Ernesto Ruffo es un acto de persecución política y una vulneración al debido proceso en el país.

“Cuando la privación de la libertad se utiliza para castigar la disidencia, desacreditar públicamente a un adversario y convertir el aparato de justicia en mecanismo de intimidación, la condición de preso político deja de ser una consigna para convertirse en una grave denuncia sobre el deterioro del Estado de Derecho”, dice el posicionamiento.

IDEA está integrado por políticos de derecha como Felipe Calderón y Vicente Fox; los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy; Luis Guillermo Lasso y Lenin Moreno, de Ecuador; Mauricio Macri de Argentina, y Álvaro Uribe e Iván Duque, de Colombia.

Te recomendamos:

ernesto ruffo
México

Ernesto Ruffo enfrenta audiencia decisiva por acusación de huachicol fiscal

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene pruebas de que Ruffo incurrió en un delito, por lo que se consiguió una orden de aprehensión en su contra.

“Quienes firman justamente diciendo que es un asunto político, están equivocados, es un asunto que tiene que ver con un delito por el cual está juzgado y que hay suficiente información por parte de la Fiscalía para poder haber obtenido una orden de aprensión de un juez”, comentó.

En un comunicado, este lunes, la FGR aclaró que Ernesto Ruffo no fue detenido por sus vínculos políticos, y que el delito por el que es investigado amerita prisión preventiva oficiosa.

"Ernesto 'N' no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido", señaló la fiscalía.

Publicidad
Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Fiscal General de la República

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad