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Sheinbaum apresura a la UNAM a resolver la polémica por examen de ingreso 2026

Sobre si la UNAM debería regresar al examen de admisión de manera presencial y no como fue 100% en línea, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esa es una decisión que corresponde solo a la universidad.
lun 27 julio 2026 09:50 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que es una decisión de la UNAM determinar si el examen es 100% en línea o presencial. (Foto: Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resolver pronto la suspensión de sus inscripciones luego de la polémica por el uso de Inteligencia Artificial en su examen de admisión.

“Ellos tienen que resolverlo, además no tengo tanta información de cómo se dio esta situación, pero sí es importante que se resuelva pronto para poder dar certidumbre a todos los jóvenes que quieren entrar a la UNAM”, dijo este lunes en su conferencia de prensa.

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Debido a quejas por posible fraude y confesiones de estudiantes de haber hecho trampa en el examen de admisión, la UNAM informó que fue provisionalmente quedaban suspendidos los trámites de entrega de documentos e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 que iniciarían este lunes 27 de julio.

A los egresados de los bachilleratos de la UNAM, que cuentan con pase reglamentado, se les informó que la carrera elegida permanece vigente.

Para revisar el concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, el rector Leonardo Lomelí Vanegas convocó a una Comisión Técnica de expertas y expertos, quienes en los próximos días darán sus conclusiones y recomendaciones.

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Sobre si la UNAM debería regresar al examen de admisión de manera presencial y no como fue 100% en línea, la presidenta aclaró que esa es una decisión que corresponde solo a la universidad.

“Es una decisión que le corresponde a la UNAM, no a la presidenta de la República, es una institución autónoma, de mucho prestigio que les ocurrió este problema y tienen que darle una solución y confiamos en que buscarán la mejor solución lo más pronto posible para poder dar certidumbre a todos los que quieren entrar a la UNAM”, planteó la presidenta.

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Hubo un comportamiento atípico en examen

Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior, explicó que el problema en el proceso de ingreso a la UNAM no se debe a que el examen se realizó 100% en línea, si no a que los resultados fueron atípicos, por lo que la universidad ya revisa qué ocurrió.

“Todo parte de una atipicidad en los resultados, hay un comportamiento atípico que debe de ser observado. Efectivamente hay un componente tecnológico que es el que se debe de revisar. Hubo un cambio en la forma de hacer el examen, que es ahora de manera virtual, eso por sí solo no dice nada porque en otras instituciones se ha hecho virtual y ha funcionado perfectamente”, expuso.

Explicó que hacer un examen en línea permite que haya más aspirantes interesados en ingresar a una institución educativa, pero en el caso de la UNAM, se deberá revisar el uso de la inteligencia artificial que pudo haber alterado el proceso.

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El secretario de Educación, Mario Delgado, informó que, tras la muerte de Dafne Zapata en una escuela militarizada en Tamaulipas, se ordenó una revisión a los planteles que ofrecen formación militarizada.

“El recordatorio que hicimos el viernes es que hagamos una revisión en todo el país para verificar que no haya este tipo de escuelas que ofrezcan aparentemente este tipo de modalidad”, anunció.

Afirmó que, aunque algunos planteles imparten educación militarizada, no es un tipo autorizado.

“El viernes pasado enviamos un comunicado a todas las autoridades estatales, que son las responsables de dar autorizaciones para la operación de escuelas, recordándoles que, de conformidad con la Constitución y con la ley general de educación, no está en ningún momento autorizado este tipo de educación militarizada”, explicó.

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