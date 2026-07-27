Sheinbaum apresura a la UNAM a resolver la polémica por examen de ingreso 2026

Hubo un comportamiento atípico en examen
Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior, explicó que el problema en el proceso de ingreso a la UNAM no se debe a que el examen se realizó 100% en línea, si no a que los resultados fueron atípicos, por lo que la universidad ya revisa qué ocurrió.
“Todo parte de una atipicidad en los resultados, hay un comportamiento atípico que debe de ser observado. Efectivamente hay un componente tecnológico que es el que se debe de revisar. Hubo un cambio en la forma de hacer el examen, que es ahora de manera virtual, eso por sí solo no dice nada porque en otras instituciones se ha hecho virtual y ha funcionado perfectamente”, expuso.
Explicó que hacer un examen en línea permite que haya más aspirantes interesados en ingresar a una institución educativa, pero en el caso de la UNAM, se deberá revisar el uso de la inteligencia artificial que pudo haber alterado el proceso.
Tras muerte de Dafne, SEP ordena revisar escuelas militarizadas
El secretario de Educación, Mario Delgado, informó que, tras la muerte de Dafne Zapata en una escuela militarizada en Tamaulipas, se ordenó una revisión a los planteles que ofrecen formación militarizada.
“El recordatorio que hicimos el viernes es que hagamos una revisión en todo el país para verificar que no haya este tipo de escuelas que ofrezcan aparentemente este tipo de modalidad”, anunció.
Afirmó que, aunque algunos planteles imparten educación militarizada, no es un tipo autorizado.
“El viernes pasado enviamos un comunicado a todas las autoridades estatales, que son las responsables de dar autorizaciones para la operación de escuelas, recordándoles que, de conformidad con la Constitución y con la ley general de educación, no está en ningún momento autorizado este tipo de educación militarizada”, explicó.