Sheinbaum apresura a la UNAM a resolver la polémica por examen de ingreso 2026

Debido a quejas por posible fraude y confesiones de estudiantes de haber hecho trampa en el examen de admisión, la UNAM informó que fue provisionalmente quedaban suspendidos los trámites de entrega de documentos e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 que iniciarían este lunes 27 de julio.

A los egresados de los bachilleratos de la UNAM, que cuentan con pase reglamentado, se les informó que la carrera elegida permanece vigente.

Para revisar el concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, el rector Leonardo Lomelí Vanegas convocó a una Comisión Técnica de expertas y expertos, quienes en los próximos días darán sus conclusiones y recomendaciones.

Sobre si la UNAM debería regresar al examen de admisión de manera presencial y no como fue 100% en línea, la presidenta aclaró que esa es una decisión que corresponde solo a la universidad.

“Es una decisión que le corresponde a la UNAM, no a la presidenta de la República, es una institución autónoma, de mucho prestigio que les ocurrió este problema y tienen que darle una solución y confiamos en que buscarán la mejor solución lo más pronto posible para poder dar certidumbre a todos los que quieren entrar a la UNAM”, planteó la presidenta.