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México

Juez dicta prisión preventiva a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California

La FGR obtuvo prisión preventiva en contra de Ernesto Ruffo y siete personas más por su presunta relación con una red de huachicol fiscal que generó defraudación millonaria.
dom 19 julio 2026 11:21 AM
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Ernesto Ruffo Appel
El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del Gobierno de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva en contra del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y siete personas más por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

En un comunicado, el organismo encabezado por Ernestina Godoy informó que, tras una audiencia de más de 24 horas, un juez determinó imponer la medida cautelar a los ocho detenidos, quienes estarían relacionados con el contrabando de más de 2,137 millones de litros de combustible bajo este esquema.

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De los ocho imputados, cinco –entre ellos el exmandatario estatal emanado del PAN– serán trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en el Estado de México. Dos personas permanecerán en sus domicilios por razones de salud y otros motivos, mientras que una más será ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

La FGR señaló que las detenciones derivaron de una investigación de “alta complejidad” relacionada con presuntas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo, en las que los imputados presuntamente participaron.

De acuerdo con la Fiscalía, el esquema consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras. Entre las prácticas detectadas se encontraría reportar cantidades menores a las realmente transportadas o declarar los productos como mercancías distintas para evitar el pago de impuestos correspondientes.

“Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales”, indica la FGR.

Tras la detención, la institución señaló que Ernesto Ruffo Appel sería uno de los presuntos líderes de la red de huachicol fiscal “más grande” identificada hasta ahora en México, la cual presuntamente ocasión una defraudación fiscal estimada en 4,000 millones de pesos.

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Hija de Ruffo exige un proceso justo

Luego de la detención del primer gobernador de oposición en México, su hija Verónica Ruffo aseguró que confía en la ley y pidió que el proceso en contra de su padre se desarrolle con apego a derecho.

A través de un video difundido en redes sociales, afirmó que no busca privilegios para el exgobernador, sino un “proceso justo y transparente”, basado en pruebas y no en una “condena política anticipada”.

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Verónica Ruffo recordó que de su padre aprendió a enfrentar las situaciones difíciles con valentía y dando la cara, motivo por el cual decidió pronunciarse públicamente.

También cuestionó que Ernesto Ruffo haya sido privado de su libertad antes de que un juez analizara las pruebas en su contra y reiteró su petición de que el caso sea resuelto mediante un juicio imparcial.

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