Juez dicta prisión preventiva a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California

De los ocho imputados, cinco –entre ellos el exmandatario estatal emanado del PAN– serán trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en el Estado de México. Dos personas permanecerán en sus domicilios por razones de salud y otros motivos, mientras que una más será ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

La FGR señaló que las detenciones derivaron de una investigación de “alta complejidad” relacionada con presuntas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo, en las que los imputados presuntamente participaron.

De acuerdo con la Fiscalía, el esquema consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras. Entre las prácticas detectadas se encontraría reportar cantidades menores a las realmente transportadas o declarar los productos como mercancías distintas para evitar el pago de impuestos correspondientes.

“Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales”, indica la FGR.

Tras la detención, la institución señaló que Ernesto Ruffo Appel sería uno de los presuntos líderes de la red de huachicol fiscal “más grande” identificada hasta ahora en México, la cual presuntamente ocasión una defraudación fiscal estimada en 4,000 millones de pesos.