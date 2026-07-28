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Sheinbaum pide a la UNAM revisar si empresa encargada del examen está relacionada con el posible fraude

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que la UNAM tiene dos desafíos que resolver: el proceso de ingreso de los aspirantes y cómo se cometió el fraude en el examen.
mar 28 julio 2026 09:30 AM
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Examen de admisión UNAM
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que a la UNAM le corresponderá determinar quién sí ingresa y quién no a la licenciatura. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) aclarar cómo se propició el fraude en el examen de admisión, y le recomendó revisar si es necesario que participe la Fiscalía General de la República (FGR) ante la posible comisión de un delito.

Con respeto a la autonomía de la institución de educación superior, la presidenta planteó que la UNAM tiene que resolver dos desafíos: cómo se cometió el fraude y lo relacionado con el examen y la admisión.

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“Una cosa es cómo van a resolver quién entra y quién no entra a la UNAM, y eso lo tienen que decidir ellos, todo tiene que ser autónomo. Nosotros podemos apoyar en lo que nos pidan, pero es una decisión autónoma. Lo segundo es cómo se cometió el fraude, si estuvo involucrada la empresa, si no estuvo involucrada, si requieren presentar una denuncia o no requieren presentar una denuncia y qué van a hacer en torno a ellos y eso lo tiene que decidir la propia UNAM”, planteó.

Este lunes, la Universidad Nacional Autónoma de México instaló una Comisión Técnica para revisar el procedimiento y los resultados del concurso de selección para el ingreso a licenciatura 2026. También interpuso una denuncia penal contra empresas que vendieron servicios fraudulentos relacionados con el examen.

Más de 158,000 aspirantes presentaron el examen que por primera vez se realizó 100% a distancia, sin embargo, el proceso se ensombreció debido a que hubo presuntas trampas de algunos de los aspirantes.

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En su conferencia matutina de este martes, la presidenta planteó que si la universidad requiere algún tipo de apoyo en este proceso, se le puede otorgar desde el gobierno.

“Siempre puede haber apoyo, si hay la comisión de un delito, es, en todo caso, la fiscalía”, puntualizó.

La mandataria federal se pronunció porque se le dé certidumbre a los más de 150,000 aspirantes que presentaron su examen.

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"Cómo va a resolver el problema del propio examen, si el examen no va a ser válido, si sí va a ser válido, si va a aplicar un nuevo examen, si los que obtuvieron la calificación aprobatoria unos entrarán y otros no entrarán. Ese tema lo tienen que resolver ellos. ¿Qué va a pasar con ese examen que se aplicó a distancia y que encontraron que tuvo irregularidades? Es un tema que tienen que resolver por los jóvenes, porque los jóvenes siempre se preparan para el examen de admisión y quieren tener certeza de qué va a pasar ahora que se entre a clases", indicó.

Sobre el fraude en sí, la presidenta se pronunció a favor de que se aclare cómo ocurrió y qué nivel de participación o responsabilidad tiene la empresa que se contrató para tener la plataforma mediante la que se realizó.

"Tienen que ver cómo se cometió este fraude, si participó la empresa que contrataron para hacer el examen. Si fue, más bien, que algunos estudiantes utilizaron la inteligencia artificial, tendrían que revisar ellos con quién hacen esa investigación o si requieren de la fiscalía para realizar este tipo de investigaciones", planteó.

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