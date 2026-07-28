Sheinbaum pide a la UNAM revisar si empresa encargada del examen está relacionada con el posible fraude

“Una cosa es cómo van a resolver quién entra y quién no entra a la UNAM, y eso lo tienen que decidir ellos, todo tiene que ser autónomo. Nosotros podemos apoyar en lo que nos pidan, pero es una decisión autónoma. Lo segundo es cómo se cometió el fraude, si estuvo involucrada la empresa, si no estuvo involucrada, si requieren presentar una denuncia o no requieren presentar una denuncia y qué van a hacer en torno a ellos y eso lo tiene que decidir la propia UNAM”, planteó.

Este lunes, la Universidad Nacional Autónoma de México instaló una Comisión Técnica para revisar el procedimiento y los resultados del concurso de selección para el ingreso a licenciatura 2026. También interpuso una denuncia penal contra empresas que vendieron servicios fraudulentos relacionados con el examen.

Más de 158,000 aspirantes presentaron el examen que por primera vez se realizó 100% a distancia, sin embargo, el proceso se ensombreció debido a que hubo presuntas trampas de algunos de los aspirantes.

En su conferencia matutina de este martes, la presidenta planteó que si la universidad requiere algún tipo de apoyo en este proceso, se le puede otorgar desde el gobierno.

“Siempre puede haber apoyo, si hay la comisión de un delito, es, en todo caso, la fiscalía”, puntualizó.

La mandataria federal se pronunció porque se le dé certidumbre a los más de 150,000 aspirantes que presentaron su examen.