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Sheinbaum niega costo electoral para Morena por señalamientos de narco en Sinaloa

La presidenta presentó una encuesta en la que el partido encabeza las preferencias electorales rumbo a las elecciones de 2027. En tercero y cuarto lugar están el PRI y el PAN.
lun 27 julio 2026 10:31 AM
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Claudia Sheinbaum Conferencia del Pueblo
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su gobierno no protege a nadie, por lo que si hay pruebas de que algún gobernante tiene vínculos con el narcotráfico, se procede. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que los señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico en contra de integrantes de Morena en Sinaloa vayan a tener un impacto electoral negativo para el partido de cara a las elecciones de 2027. Como muestra de ello, señaló que diversas encuestas mantienen a Morena al frente de las preferencias electorales en la entidad.

“Cada quien puede tener sus opiniones pero lo importante son a veces las encuestas, qué dicen las encuestas de lo que dice la gente de un partido o de otro”, dijo este lunes.

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Durante su conferencia matutina, la presidenta presentó una encuesta según la cual, ante la pregunta: “Si hoy hubiera elecciones para gobernador, ¿por cuál partido votaría usted?”, el 38% de los encuestados respondió que por Morena. En segundo lugar se ubicó el porcentaje de personas que aún no definen su voto, con 36%. Más atrás aparecen el PRI, con 10% de las preferencias, y el PAN, con 8%.

El posicionamiento de la mandataria se da después de que el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, reconociera que la narrativa que identifica al partido como un “narcopartido” afecta sus niveles de simpatía.

En abril pasado, el Gobierno de Estados Unidos señaló a 10 políticos sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. Entre ellos mencionó al gobernador Rubén Rocha Moya, al exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, y al senador Enrique Inzunza.

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La mandataria federal aclaró que su gobierno no protege a nadie y se procede cuando hay pruebas de algún vínculo con el crimen organizado.

“Antes que nada nosotros no solapamos a nadie, no cubrimos a nadie, porque eso es lo que se ha estado diciendo. Si la Fiscalía tiene pruebas o el gabinete de seguridad tiene pruebas de una colusión de un gobernante con el crimen organizado se procede”, comentó.

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Video con amenazas a Monreal no es verídico

Sobre el video en el que una organización criminal amenaza al gobernador de Zacatecas, David Monreal, en caso de incumplir los supuestos acuerdos alcanzados con ese grupo, la presidenta informó que el Gabinete de Seguridad analizó el material y concluyó que no es auténtico.

“No es un video real, ni siquiera la voz coincide con lo que está diciendo la persona. De todas maneras se investiga, pero eso fue lo que nos informó el gabinete", destacó.

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Sheinbaum dijo que es importante conocer quién publicó el material, pero que el gabinete le informó que no es un video auténtico.

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