Sheinbaum niega costo electoral para Morena por señalamientos de narco en Sinaloa

Durante su conferencia matutina, la presidenta presentó una encuesta según la cual, ante la pregunta: “Si hoy hubiera elecciones para gobernador, ¿por cuál partido votaría usted?”, el 38% de los encuestados respondió que por Morena. En segundo lugar se ubicó el porcentaje de personas que aún no definen su voto, con 36%. Más atrás aparecen el PRI, con 10% de las preferencias, y el PAN, con 8%.

El posicionamiento de la mandataria se da después de que el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, reconociera que la narrativa que identifica al partido como un “narcopartido” afecta sus niveles de simpatía.

En abril pasado, el Gobierno de Estados Unidos señaló a 10 políticos sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. Entre ellos mencionó al gobernador Rubén Rocha Moya, al exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, y al senador Enrique Inzunza.

La mandataria federal aclaró que su gobierno no protege a nadie y se procede cuando hay pruebas de algún vínculo con el crimen organizado.

“Antes que nada nosotros no solapamos a nadie, no cubrimos a nadie, porque eso es lo que se ha estado diciendo. Si la Fiscalía tiene pruebas o el gabinete de seguridad tiene pruebas de una colusión de un gobernante con el crimen organizado se procede”, comentó.