México y las agencias de EU, ante el reto de mantener la cooperación en un clima de desconfianza

Para expertos, es fundamental que se mantenga la relación entre México y agencias de seguridad como el FBI, la CIA y la DEA porque de manera coordinada han logrado dar fuertes golpes al crimen.

“El desafío del corto y mediano plazo de la relación, es cómo se avanza en una colaboración que es necesaria porque estamos enfrente de crímenes transnacionales como lavado de dinero, tráfico de armas, migración irregular, fentanilo”, dice José María Ramos, catedrático del Colegio de la Frontera Norte.

En juego la soberanía

Desde hace varias décadas, México y las agencias de seguridad de Estados Unidos han dado resultados en el combate al crimen.

Por la colaboración entre México y el FBI se logró la detención de Ryan Wedding, un objetivo prioritario para Estados Unidos. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro.)

David Saucedo, experto en seguridad, expone que sin la colaboración difícilmente México pudo haber concretado detenciones como la de “El Chapo” Guzmán, la del exolímpico canadiense Ryan James Wedding vinculado con el Cártel de Sinaloa o incluso desarrollar el operativo en el que en febrero pasado se abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Hay presencia de las agencias de inteligencia en México, del FBI, la DEA, la CIA, la Homeland Security, pero no de ahorita, desde hace décadas, y en ocasiones con respaldo del gobierno mexicano. El FBI entró en varias ocasiones para atender temas de la captura de sujetos mexicanos, la DEA intervino en México desde la década de los 80s, se ha incrementado la presencia de las agencias americanas, pero esto ocurre a solicitud de la Casa Blanca”, explica.

Aunque no siempre la actuación de las agencias estadounidenses se ha dado en el margen de respeto a la soberanía mexicana. Muestra de ello son episodios como la participación de agentes de la CIA en el operativo para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas en Chihuahua, lo que ocasionó molestias al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.