México y las agencias de EU, ante el reto de mantener la cooperación en un clima de desconfianza

“Aquí un gobierno estatal, le abrió la puerta. El gobierno de Calderón, les abrió la puerta.No es que llegan a decir: “a ver, yo con todo respeto, te voy a ayudar y…”, no. Esa es la historia de las agencias de Estados Unidos en el mundo entero, llegan a apoderarse de la casa, a decir “bueno, ahora ya yo mando. Yo te voy a decir: a ver, tú pa’acá, tú pa’allá, tú…”. No, eso no. Nos coordinamos, acordamos, nos reunimos, pero cada quien desde su casa. ¿Quién es nuestra casa? México. Y en nuestra casa manda el pueblo, no mandan otros”, dijo el 20 de mayo pasado .
A esto se suma la reciente declaración del titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, quien afirmó que existe una "conexión mortífera" entre las organizaciones del narcotráfico y el Gobierno de México.
La presidenta consideró que era "una declaración muy desafortunada" y "sin sustento". La presidenta consideró que, más que hablar de presuntas conexiones con autoridades mexicanas, la agencia estadounidense debería investigar quién distribuye, vende y financia el tráfico de drogas en su propio país.
En su conferencia del pasado 10 de julio, la presidenta pidió a Estados Unidos y sus agencias no actuar de manera unilateral.
“El llamado que hacemos también a las agencias de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos: es mejor coordinarnos, es mejor colaborar, porque los resultados siempre son mejores cuando colaboramos que cuando se actúa de manera unilateral, incluso violando la soberanía. Es mejor, mucho mejor cuando se coopera”, dijo.
Una colaboración necesaria
La cooperación entre México y las agencias de seguridad es indispensable para enfrentar a la criminalidad. Sin embargo, expertos ven que mientras México pide porque se haga con respeto a su soberanía, Estados Unidos tiene prisa y poco interés de respetar las formas.
“La colaboración se va a mantener. El planteamiento mexicano va en el sentido de guardar esas formas y hacerla mucho más diplomática, pero hay que considerar que está la presión en Estados Unidos, incluso las presiones del Departamento de Guerra que está a favor de acciones más radicales”, comenta José María Ramos.
Víctor Manuel Sánchez coincide en que la cooperación se mantendrá, aunque advierte que las operaciones encubiertas en territorio mexicano, no necesariamente se terminaron.
Es posible que sigan teniendo participación encubierta en operativos como lo que pasó en Chihuahua”.
Víctor Manuel Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma de Coahuila.